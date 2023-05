Amazon Prime: 6 apps que você pode ter com o serviço e não sabia

Além destes recursos, existe o aplicativo que usa a assistente virtual da Amazon, a Alexa, para gerir atividades diárias. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com seis apps para melhorar a experiência enquanto assinante da Amazon.

1. Amazon Music

Na versão gratuita do aplicativo Amazon Music, disponível para dispositivos iPhone (iOS) e Android, usuários podem ouvir podcasts, músicas e favoritá-las, e ter acesso a playlists populares. Contudo, os perfis conseguem consumir os conteúdos sem anúncios se forem membros do Amazon Prime, ou pelo plano Amazon Music Unlimited no valor de R$ 16,90 mensais.

Com a assinatura Prime, outras ferramentas disponíveis são a reprodução de álbuns e playlists no modo aleatório e sugestão de músicas com base em conteúdos previamente ouvidos. Já na Unlimited, é possível experimentar a coleção de áudio espacial, trocar de músicas quantas vezes quiser e acesso ilimitado a milhões de canções. Além disso, as músicas compradas na Amazon são armazenadas automaticamente na nuvem sem custo adicional e disponibilizadas no app.

2. Amazon Kindle

O app Amazon Kindle oferece gratuitamente trechos de todos os eBooks disponíveis na plataforma para que, depois, o usuário decida se irá comprá-lo ou não. O aplicativo está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e é excelente para adeptos da leitura digital. Vale lembrar que não é preciso de um Kindle para aproveitar o serviço, pois o próprio aplicativo da Amazon já habilita a ação.

É possível personalizar a experiência através do ajuste no tamanho do texto, nível de brilho na tela, seleção de cor do plano de fundo do app, e escolha do modo retrato ou paisagem. Os usuários têm acesso à Loja Kindle para realizar a busca dos livros de interesse ou encontrá-los a partir nas categorias existentes, como “Livro mais vendido”, “Romance” e “Literatura e Ficção”.

O aplicativo também oferece informações de leitura, como quantos livros já foram finalizados ou monitorar a frequência de leitura. Com o plano Kindle Unlimited, no valor mensal de R$ 19,90, é possível acessar todos os eBooks de forma gratuita.

3. Amazon Photos

O Amazon Photos também está disponível para os dois sistemas operacionais, e oferece um serviço de armazenamento de arquivos de imagem e vídeo online através de nuvem. Com ele, os usuários podem acionar a função de salvamento automático. Assim, imagens permanecem salvas na conta, o que ajuda a liberar espaço interno no celular. Os membros do Amazon Prime têm direito ao armazenamento ilimitado de fotos (incluindo as em alta qualidade) e de 5 GB de arquivos de vídeo.

Talvez o mais famoso entre os apps, o Amazon Prime Video permite que usuários assistam filmes, séries – alguns deles, de produção da própria empresa – além de vários esportes. O aplicativo, que está disponível para Android e iPhone (iOS), têm recursos diversos, que permitem assistir vídeos em três telas diferentes, fazer o download deles para assisti-los offline e obter informações sobre as produções, como, por exemplo, os bastidores.

Para ter acesso aos conteúdos, é preciso aderir a um dos planos disponíveis, como o mensal, no valor de R$ 14,90, ou anual, por R$ 119,00. Algumas produções, marcadas com um selo de uma sacola em amarelo, também podem ser alugadas, com valores diferentes a depender de cada uma delas.

5. Amazon Alexa

O aplicativo Amazon Alexa, disponível para Android e iPhone (iOS), funciona como um organizador no dispositivo, que faz melhorias baseadas na interação dos usuários com a inteligência artificial. O serviço facilita, por exemplo, a realização de compras a partir de comandos de voz, produção de listas e lembretes, além de realizar chamadas de voz e vídeo.

É possível também personalizar o app através de recomendações de temas de interesse, como música, noticias, compras e receitas culinárias. Além disso, é possível vincular a IA com outros serviços de streaming, como o próprio Amazon Music.

O Amazon Prime Gaming, apesar de não ser um aplicativo para celular, está incluído na assinatura do Amazon Prime. O serviço se trata de uma plataforma onde usuários podem resgatar e jogar games novos e clássicos. Ele está disponível para PC e só precisa do login com uma conta Prime para disponibilizar uma biblioteca de títulos. A plataforma também oferece jogos grátis mensalmente.

