Amigas para Sempre: veja personagens e elenco da série da Netflix

A série Amigas Para Sempre (Firefly Lane, no original) está em destaque na Netflix graças ao lançamento da segunda parte da temporada 2, no último dia 27 de abril. O título é uma adaptação do livro homônimo da escritora americana Kristin Hannah. No enredo, duas amigas de longa data se mantém unidas durante os bons e maus momentos em suas vidas. O protagonismo da série é das atrizes Katherine Heigl (Grey's Anatomy) e Sarah Chalke (Scrubs).

O show tem como showrunner a roteirista Maggie Friedman (As Bruxas de East End). Além Katherine e Sarah, Amigas Para Sempre tem no elenco Ali Skovbye, Roan Curtis, Ben Lawson, Beau Garrett e mais. Para saber quais são os personagens e seus intérpretes na trama, confira a lista a seguir.

Katherine Heigl é Tully Hart

Tully Hart é uma jornalista que apresenta um famoso talk show matutino chamado The Girlfriend Hour (A Hora da Namorada, em tradução livre) em Seattle, cidade metropolitana dos EUA. A protagonista é amiga desde a adolescência da dona de casa Kate Mularkey. Desde a época de colegial, Tully cultivava o sonho de atuar no jornalismo. Junto com Kate, as duas compartilham seus medos, dramas, amores e comédias da vida cotidiana.

Sarah Chalke é Kate Mularkey

Kate Mularkey é uma dona de casa amiga de Tully desde os 14 anos. Recém-saída de um divórcio, a protagonista tenta seguir com sua vida ao lado da filha adolescente Marah. Extremamente dedicada à família, por vezes Kate se permite ser mais alegre e procurar novos amores.

Ali Skovbye é Tully (fase adolescente)

Nos anos 1970, Tully era uma garota popular, mas não menos misteriosa. Ela conhece Kate quando se muda para o bairro Firefly Lane e ficam vizinhas. Apesar de agir de forma carismática em boa parte do tempo, Tully carrega o drama de ter uma mãe com vício em álcool e drogas. A versão jovem da protagonista é interpretada por Ali Skovbye, conhecida pela série Era Uma Vez (2011 - 2018) e o filme Superação: O Milagre da Fé (2019).

Roan Curtis é Kate (fase adolescente)

Quando adolescente, Kate era uma garota nerd e tímida que ficou bastante amiga de Tully quando esta se mudou para a vizinhança. É ao lado de Tully que Kate sai do seu casulo e aproveita as primeiras aventuras juvenis. Roan Curtis atuou em séries como The Good Doctor (2017 - presente) e The Magicians: Escola de Magia (2015 - 2020).

Ben Lawson é Johnny Ryan

Johnny é produtor do programa The Girlfriend Hour, apresentado por Tully. Foi na emissora onde a amiga trabalha que Kate conheceu Johnny e acabou se casando com ele posteriormente. No entanto, os dois estão em processo de divórcio. O casal teve como filha única Marah. Ben Lawson esteve no filme Sexo sem Compromisso (2011) e na série Designated Survivor (2016 - 2019).

Yael Yurman é Marah

A filha única de Kate e Johnny é uma adolescente de 14 anos. Embora Kate ame a filha, o relacionamento entre as duas é bastante turbulento. Yael Yurman esteve na série O Homem do Castelo Alto (2015 - 2018).

Beau Garrett é Dorothy "Cloud" Hart

Nos flashbacks dos anos 1970, conhecemos a mãe de Tully. Cloud (nuvem, em inglês) é uma mulher de espírito alternativo tenta se manter na linha, mas que tem problemas com o vício em álcool e drogas e vive se mudando de bairro. Mesmo assim, Cloud ama a filha Tully, bem como sua nova amiga Kate. Beau Garrett esteve nos filmes Tron: O Legado (2010) e Turistas (2006).

Chelah Horsdal é Margie

Margie é a mãe de Kate e Sean. Diferente do estilo livre de Cloud, a personagem exige disciplina e ordem dentro de casa, o que em muitos momentos frusta Kate. Ela também estende sua proteção à Tully também. Chelah Horsdal esteve nas séries O Homem do Castelo Alto e Star Trek: DIscovery (2021 - 2022).

Jason McKinnon é Sean

Sean é irmão de Kate e, assim como ela, também se divorciou. O seu caso, no entanto, é motivado pela sua descoberta como homossexual. Antes da amiga, Tully foi a primeira pessoa a saber da revelação. Jason McKinnon esteve presente nos filmes Extraordinário (2017) e Uma Noite no Museu (2006).

Ignacio Serricchio é Danny Diaz

Na emissora de TV onde Tully trabalha, Danny é jornalista esportivo. Os dois se conhecem desde os anos 1980, quando disputavam espaço dentro da empresa por visibilidade e fama. Entretanto, um romance entre os dois surgiu desde então e até hoje, mesmo não estando juntos, há entre eles uma atração. Ignacio Serricchio atuou nas séries Bones (2005 - 2017) e Perdidos no Espaço (2018 - 2021).

Brendan Taylor é Mutt

Outro colega de trabalho de Tully é o cameraman Mutt, que trabalha no jornal local. Mutt tem um interesse amoroso por Kate desde os anos 1980, mas depois que ela está junto de Johnny, o cameraman fica amigo do casal. Brendan Taylor atuou nas séries Sobrenatural (2005 - 2020) e Fargo (2014 - 2023).

India de Beaufort é Charlie

Charlie entrou na emissora onde Tully e Johnny trabalham ainda nos anos 1980, como estagiária. Desde essa época, mantinha um interesse amoroso em Johnny. Quando os dois estiveram juntos em uma viagem para o Iraque nos anos 2000, finalmente se conectaram. India de Beaufort é conhecida pelos filmes Terra dos Sonhos (2022) e Maratona do Amor (2007).

Jolene Purdy é Justine Jordan

Justine é a nova agente de Tully, presente na segunda temporada. Bastante esforçada no trabalho e solidária nas questões pessoais, a agente incentiva a apresentadora a criar um vlog com aconselhamentos. Jolene Purdy é conhecida pelos papéis em The White Lotus (2021 - presente) e Wandavision (2021).

Greg Germann é Benedict Binswanger

Nos anos 80, quando ainda era repórter, Tully costumava entrevistar o empresário Benedict Binswanger. Agora, a apresentadora reencontra Benedict durante a campanha dele ao governo de Washington. Greg Germann atuou nos filmes Brinquedo Assassino 2 (1990) e Doce Novembro (2001).

Brandon Jay McLaren é Travis

Travis é um homem viúvo cuja filha estuda na mesma escola que Marah. É lá onde conhece Kate, e a partir de então uma conexão entre os dois surge. Brando Jay atuou nos filmes Tucker e Dale Contra o Mal (2010) e Ela é o Cara (2006).

Jon-Michael Ecker é Max

Max é um dos romances rápidos que Tully teve na primeira temporada. No entanto, entre eles surge algo mais que não dura apenas uma noite. Jon-Michael atuou nas séries A Rainha do Sul (2016 - 2019) e Narcos (2015 - 2016).

