Android 14: 5 funções que eram esperadas, mas não foram anunciadas

O Android 14 teve alguns de seus recursos revelados na última quarta-feira (10) durante o Google I/O, conferência anual da empresa para desenvolvedores. O evento apresentou funções de inteligência artificial, como os “wallpapers cinematográficos” interativos em 3D, e novidades no serviço “Encontrar meu dispositivo” e nas customizações personalizadas para a tela de bloqueio. No entanto, diversos recursos esperados para o novo sistema ficaram de fora dos anúncios.

O evento costumava destrinchar todas as principais novidades do novo SO, mas, neste ano, ganhou um foco em Inteligência Artificial (IA). Pensando nisso, o TechTudo reuniu cinco funções do novo Android 14 que eram aguardadas, mas não foram anunciadas durante o Google I/O. Confira na lista a seguir.

Sobreposição de widgets

Uma função esperada para o Android 14, mas que não foi apresentada no I/O, é a sobreposição de widgets. O ajuste, que já pode ser feito na tela inicial de dispositivos iPhone e em Samsungs com One UI 5, permite que usuários consigam organizar melhor a disposição de aplicativos e widgets, sobrepondo uns aos outros sem perder o acesso direto a eles.

Atualmente, é possível adicionar widgets rapidamente à tela inicial do Android. Porém, se todo o espaço da tela estiver ocupado, não é possível fazer a sobreposição: algum widget deverá ser removido para, então, inserir outro.

Criar emails temporários

Usuários do Android também esperavam um possível recurso nativo para criar endereços de e-mail temporários na versão do Android 14. A funcionalidade seria ideal para evitar que e-mails pessoais fossem sobrecarregados, por exemplo, com spams. Assim, emails temporários produzidos pelo próprio sistema operacional seriam utilizados para cadastros em que o uso do endereço privado fosse dispensável, ação que minimizaria transtornos com mensagens irrelevantes.

Esse recurso já existe no iPhone a partir do iOS 16 para usuários pagantes do iCloud, mas ainda não tem previsão para ser lançado no sistema do Google.

Indicador de saúde de bateria

Um recurso esperado para o Android 14 era um indicador de saúde de bateria. A ferramenta, que já existe em dispositivos iPhone (iOS), sinaliza o tempo de vida restante da bateria após um certo período de uso.

Uma vez que a tendência é de que a bateria do dispositivo perca sua capacidade inicial com o tempo, a possibilidade de verificar a saúde dela em celulares Android poderia otimizar a frequência de carregamentos e, inclusive, melhorar seu desempenho, além de sinalizar momentos mais adequados para eventuais trocas.

Dynamic Island

A Ilha Dinâmica está na lista dos recursos esperados para o Android 14, mas que não foram anunciados. Presente nos celulares iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ela dá acesso rápido e interativo a notificações de aplicativos na tela inicial do dispositivo. Com a funcionalidade, é possível, por exemplo, verificar e controlar a reprodução de músicas tocadas em aplicativos diretamente no campo em formato de ilha na parte superior do iPhone.

Caso a versão do Android 14 apresentasse uma função semelhante à Ilha Dinâmica, os usuários teriam à sua disposição novos mecanismos de interação, com transições diversificadas. A alternativa de controlar um aplicativo enquanto faz outras ações ao mesmo tempo também tornaria a experiência de uso ainda mais dinâmica.

Conexão via satélite

A conexão via satélite é uma novidade muito aguardada para o Android 14. O recurso seria feito em parceria com a Starlink, empresa de Elon Musk, e foi anunciado no ano passado para a nova versão do sistema.

Nesse sentido, esperava-se que a apresentação do Google I/O fosse mostrar a novidade em funcionamento, mas isso não aconteceu. Por enquanto, não se sabe com exatidão como o recurso vai funcionar.

O que há de novo no Android 14?

Apesar de ter deixado de fora inúmeras funções, a conferência do Google anunciou alguns recursos e melhorias para o Android 14, como a customização da tela de bloqueio, com alteração de cores e elementos, assim como na posição dos ícones de data e hora. Além disso, outra novidade é a criação de wallpapers via inteligências artificiais.

Por fim, vale mencionar a melhoria feita pelo Google no serviço “Encontrar meu dispositivo”. Com a nova atualização, o recurso será habilitado para localizar, além de celulares, fones de ouvido, tablets e outros dispositivos.

