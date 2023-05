App para transformar foto em desenho: 8 opções para Android e iPhone

1 de 9 Diversos apps permitem transformar fotos em desenhos; veja lista com alguns deles — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Diversos apps permitem transformar fotos em desenhos; veja lista com alguns deles — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

O PicsArt é um app de edição completo, em que você pode acrescentar efeitos em suas fotos, recortar, adicionar figurinhas e textos e até distorcer partes da imagem. O aplicativo também conta com recursos de inteligência artificial, como o Avatar IA, que cria um avatar para você usar em suas redes sociais baseado em uma seleção de fotos. O PicsArt é gratuito, mas possui uma versão Premium que custa R$ 10,99/mês ou R$ 96,99/ano. Isso permite que você acesse os recursos como filtros, ferramentas, adesivos e pincéis sem quaisquer restrição.

Para transformar sua foto em desenho, abra o app e clique no símbolo de “+”. Procure e abra a imagem que você quer editar. Clique em “Efeitos” e, na parte inferior, selecione a opção “Mágico” ou “Artístico”. Agora navegue pelos diversos efeitos e clique sobre o seu preferido. Para finalizar, toque no símbolo de “check” no canto superior direito e depois na seta no canto superior direito.

2 de 9 PicsArt conta com alguns recursos pagos, mas pode ser usado na versão gratuita — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2.ToonMe

O ToonMe é um app que transforma suas fotos em desenhos, permitindo que você escolha entre uma infinidade de modelos que alteram aparência, as roupas e até mesmo o cenário. Também é possível criar figurinhas baseadas em suas fotos para enviar em apps como o WhatsApp. O aplicativo oferece uma versão Premium sem anúncios, marcas d’água e com mais efeitos, que custa R$ 40,99 semanais, ou R$ 154,99 anuais.

Para converter sua foto em desenho, abra o app e clique em “ToonMe” no canto inferior esquerdo. Toque em “Escolha uma foto” e busque uma imagem na galeria. Aguarde até que a nova imagem seja gerada. Por fim, você pode usar as opções que irão aparecer acima do desenho para alterar o estilo. Quando estiver satisfeito, clique em “Baixar em HD”.

Outra forma de usar o recurso é clicando no botão “Toon Effects”. Assim, você tem acesso a efeitos usados por outras pessoas e basta clicar sobre eles e escolher a foto na qual gostaria de aplicá-los.

3 de 9 ToonMe é um app que transforma suas fotos em desenhos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Prisma

O Prisma é um editor de fotos que transforma imagens em pinturas. São diversos efeitos que deixam as foto como se tivessem sido pintadas por algum artista renomado, como Picasso. Após fazer a conversão, o usuário ainda consegue aprimorar o resultado ao usar as ferramentas de edição do app, que incluem contraste, brilho, nitidez, retoques, desfoque e muito mais. Para ter acesso a todos os filtros e ferramentas, contudo, é preciso assinar a versão premium, por R$ 115/ano.

Para usar, basta selecionar a foto desejada e escolher o efeito que gostaria de aplicar. Depois, é só esperar alguns segundos para ver o resultado. Se estiver tudo certo, toque em “Save” no canto superior direito para guardar o trabalho.

4 de 9 App de edição Prisma transforma imagens em pinturas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Portrait AI

O Portrait AI usa inteligência artificial para transformar suas selfies em desenhos ou retratos clássicos do século XVIII. Há muitos estilos para você escolher, como Coringa, Desenho animado, Futurista, Vampiro, Mona Lisa e Pablo Picasso. O app oferece um período de teste, mas depois é preciso pagar uma assinatura para usar os efeitos de forma ilimitada e salvar as imagens sem marca d’água. O plano custa R$ 20,99 por mês ou R$ 104,99 por ano.

O funcionamento do app é bastante simples. Ao fazer o download e abri-lo, você deve permitir o acesso à sua câmera, assim ela será aberta para que você tire uma selfie ou clique no botão que aparece no lado esquerdo da tela para acessar a galeria. Depois de tirar uma foto ou selecionar um arquivo, escolha seu efeito preferido. Por fim, toque no botão de download ou em compartilhar para salvar o desenho.

5 de 9 Portrait AI usa inteligência artificial para transformar suas selfies em desenhos ou retratos clássicos do século XVIII — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Varnist

Disponível apenas para Android, o app Varnist é uma opção simples para transformar sua selfie em um belo desenho. Assim como outros aplicativos do gênero, ele possui muitos filtros que podem ser aplicados à imagem de acordo com a preferência do usuário. É possível escolher, por exemplo, artistas famosos, mangá, esboço, mosaicos e até pinturas psicodélicas. O app é gratuito, mas para usá-lo sem anúncios e ter acesso a todos os filtros é preciso fazer uma assinatura.

Para obter um desenho, abra o app e dê permissão para que ele acesse sua câmera. Tire uma selfie e escolha o efeito desejado na parte inferior. Depois, é só fazer o download ou compartilhar nas redes sociais.

6 de 9 Varnist é uma opção simples para transformar sua selfie em um belo desenho — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

6. Voilà AI Artist

O Voilà AI Artist aposta no mix de criatividade e Inteligência Artificial para criar desenhos divertidos. Você pode escolher entre diferentes estilos, como pinturas dos séculos XV, XVIII e XX, caricaturas, desenhos inspirados na Pixar e muito mais. O aplicativo é gratuito, mas para obter uma maior velocidade de processamento, baixar fotos sem marca d’água e não ser incomodado com anúncios, é preciso assinar um plano por R$ 10,99 por semana, R$ 20,99 por mês ou R$ 109,99 por ano.

Ao abrir o app, selecione um dos estilos disponíveis na tela inicial. Depois, tire uma selfie ou escolha uma foto de sua galeria. Aguarde o processamento. Faça edições no desenho apagando ou inserindo itens. Toque no botão de upload no canto superior direito. Compartilhe o desenho em uma rede social ou toque em “Save” para guardá-lo em sua galeria.

7 de 9 Voila AI Artist — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O app BeFunky é um editor de fotos completo. Com ele é possível alterar o brilho, contraste e a saturação, além de fazer cortes, adicionar efeitos, fazer colagens e até eliminar algumas características que não estejam agradando em suas selfies, como manchas e espinhas. Além disso, o app também é uma opção interessante para quem deseja é criar artes personalizadas ou desenhos para usar em diversas redes sociais.

O app é gratuito, mas possui um plano Plus onde o usuário pode melhorar as fotos com apenas um clique, remover objetos facilmente, trocar o plano de fundo das imagens, dentre outros recursos. O plano Plus custa R$ 49,99 por mês ou R$ 299,99 por ano.

8 de 9 O O app BeFunky é um editor de fotos com recursos como alterar o brilho, contraste e a saturação, além de criar desenhos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Para transformar sua foto em desenho, clique em “Edit a Photo”. Selecione uma imagem de sua galeria. Clique na opção “Artsy” no canto inferior direito e escolha uma das categorias de desenho. Selecione seu modelo preferido para que ele seja aplicado. Clique no botão "check" para encerrar a edição. Por fim, toque no botão de “upload” no canto superior direito para salvar sua imagem.

Com o Cartoon Camera, você aplica efeitos em fotos e vídeos para transformá-los em belos desenhos. Algumas opções são efeito de desenho animado, desenho à lápis, sombreamento com caneta e efeito de giz. Você pode fazer modificações em fotos tiradas na hora ou naquelas que já estão salvas em sua galeria.

O aplicativo oferece uma versão pro sem anúncios por US$ 4,99 - algo em torno de R$ 25,31, na cotação atual. Para usar o app, basta tirar uma foto ou selecionar um item da galeria. Depois, navegue entre os efeitos disponíveis até encontrar o que mais combina com sua foto. Clique no ícone do “check” para salvar.

9 de 9 Cartoon Camera oferece opções como efeito de desenho animado, desenho à lápis, sombreamento com caneta e efeito de giz — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

