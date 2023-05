Até quando declarar o Imposto de Renda 2023? Tudo que você precisa saber

Como declarar o Imposto de Renda 2023? Veja passo a passo

1. Até quando é possível declarar o Imposto de Renda 2023?

2. Como declarar o Imposto de Renda 2023?

É importante lembrar que, independente do método escolhido, todas as informações devem ser inseridas corretamente, e a documentação precisa ser enviada dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal.

3. Quem deve declarar o IRPF 2023?

Devem declarar o Imposto de Renda em 2023 todos aqueles que:

receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. O valor corresponde ao da declaração do IR do ano passado;

ganharam mais de R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimento de poupança;

tenham auferido, em algum mês de 2022, lucro na venda de propriedades ou direitos tributáveis, ou que tenham executado transações em bolsas de valores, mercadorias, futuros ou similares, cujo montante total supere R$ 40 mil, ou ainda que tenham obtido ganhos líquidos sujeitos à tributação;

usufruíram da isenção do imposto sobre ganho de capital decorrente da venda de imóvel residencial, mediante aquisição de outro imóvel residencial dentro do prazo de 180 dias;

obtiveram, no ano de 2022, receita bruta proveniente de atividade rural superior a R$ 142.798,50;

detinham, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluindo terra nua, cujo valor total fosse superior a R$ 300 mil;

se tornaram residentes no Brasil em algum mês de 2022 e mantiveram essa condição até 31 de dezembro do mesmo ano.

4. Quando começa a restituição do Imposto de Renda 2023? É possível receber antes?

A Restituição do IR é realizada em cinco lotes, seguindo a ordem de prioridade abaixo.

Calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2023 Lote Data de Pagamento Quem recebe 1º 31/05/2023 Contribuintes acima de 80 anos 2º 30/06/2023 Contribuintes acima de 60 anos, com deficiência ou doença grave 3º 31/07/2023 Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério 4º 31/08/2023 Contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição 5º 29/09/2023 Demais contribuintes

Para conseguir prioridade no recebimento da restituição do IR, é possível escolher a declaração pré-preenchida e a opção de restituição via Pix. Além disso, quanto mais cedo a declaração for enviada, maior a probabilidade de receber a restituição anteriormente.

5. Como consultar a restituição do IR 2023?