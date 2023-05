AutoGPT: saiba tudo sobre o novo 'rival' poderoso do ChatGPT

AutoGPT é um software de código aberto que promete rivalizar com o ChatGPT . Criado pelo desenvolvedor de jogos Toran Bruce, o aplicativo usa modelos de inteligência artificial (IA) para realizar tarefas mais complexas, como enviar e-mails via Gmail ou criar sites completos — com direito a toda a programação necessária. No entanto, apesar de ser mais autônoma e poderosa do que o ChatGPT, a ferramenta também é mais complicada de se utilizar quando comparada à solução da OpenAI . Para você entender melhor o funcionamento e os diferenciais do AutoGPT, o TechTudo preparou um guia completo apresentando seus principais recursos. Confira a seguir.

O que é o AutoGPT?

O AutoGPT é uma inteligência artificial em código Python que combina os modelos de linguagem GPT-3.5 e GPT-4 para realizar tarefas de forma mais autônoma. Na prática, isso significa que ela precisará de menos comandos do que outros chatbots. Esse comportamento mais “independente” foi pensado para que a tecnologia seja usada em empresas, como uma ferramenta de aumento de produtividade.

Vamos supor, por exemplo, que você tenha um negócio de venda de roupas, e peça à IA para desenvolver um plano de crescimento. Como resposta, o AutoGPT pode oferecer uma campanha publicitária detalhada e, até mesmo, criar um website completo, com toda a programação já pronta.

Como funciona o AutoGPT?

O funcionamento do AutoGPT é um pouco mais complexo do que o de outros chatbots comuns. É como se a ferramenta tivesse diversos ajudantes de inteligência artificial dentro de si para dividir as tarefas e apresentar o resultado mais completo possível.

Ao todo, são três assistentes. O primeiro é responsável por criar uma espécie de lista de tarefas para atender ao comando usado. O segundo vai organizar essa listagem por ordem de prioridade, usando a lógica para identificar quais devem ser as primeiras ações a serem feitas. Por último, o terceiro assistente é que, de fato, realiza de forma prática todas as atividades.

Durante esse processo, os agentes mantêm uma espécie de diálogo entre si, verificando se houve algum erro ou se é preciso refazer alguma etapa. A IA também costuma “pedir permissão” ao usuário antes de completar certas tarefas para se certificar de que o procedimento pode realmente ser feito.

Diferenças entre o ChatGPT e o AutoGPT

Apesar de usarem o mesmo modelo de linguagem, existem diferenças notáveis entre o ChatGPT e o AutoGPT. A primeira delas é a complexidade das respostas fornecidas. Por mais que o bot da OpenAI ofereça resultados satisfatórios, o AutoGPT tem um funcionamento mais autônomo, providenciando soluções para comandos que sequer foram pedidos de forma direta.

Imagine, por exemplo, que você precisa planejar a festa de aniversário do seu filho com a ajuda do ChatGPT. Será preciso enviar um prompt como "ChatGPT, me ajude a planejar uma festa de aniversário com tema de unicórnios para uma menina de cinco anos". O software da OpenAI, então, desmembraria esse projeto em uma lista de tarefas como escolher local, definir convidados e enviar convites, fazer uma lista de presentes, decidir buffet e decoração.

No entanto, se quisesse continuar usando o ChatGPT como apoio no planejamento, você precisaria solicitar comandos adicionais, como "liste cinco casas de festa no Rio de Janeiro". O Auto-GPT, por outro lado, pode solicitar e resolver automaticamente todas as tarefas de um projeto, sem que você precise intervir. Seguindo esse mesmo exemplo, o robô pode criar listas de convidados, enviar convites e até mesmo comprar presentes — tudo por conta própria.

Além disso, a tecnologia em código aberto permite que o AutoGPT tenha acesso à Internet e a outras plataformas online. É possível, inclusive, pedir ao bot para realizar comandos como fazer compras online e enviar e-mails. Esse é um grande diferencial em relação ao ChatGPT, que, em sua versão gratuita, só fornece informações de até setembro de 2021, o que pode resultar em respostas defasadas e incompletas.

Outra vantagem do AutoGPT é que ele pode gerar imagens de inteligência artificial, como o Midjourney, por exemplo, e responder a comandos de voz. A tecnologia ainda conta com um sistema de memória mais completo, podendo usar comandos anteriores para tomar decisões e avaliar quais resultados foram positivos ou não.

Aplicações práticas do AutoGPT

Por oferecer mais autonomia e integração com aplicações externas, o AutoGPT promete realizar tarefas mais complexas do que os chatbots comuns. Uma vez instalado, o assistente pode, por exemplo, enviar e-mails via Gmail, programar sites e aplicativos ou administrar contas de redes sociais. Vale ressaltar que a IA pode fornecer essas respostas de forma independente, sem que o usuário precise ficar digitando diferentes prompts.

Como usar o AutoGPT?

É preciso ter um certo conhecimento técnico para instalar o AutoGPT. Seu código está disponível no GitHub, mas, antes de copiá-lo, é preciso baixar o Git, o Python e o Visual Code Studio no seu computador. Depois, caso você ainda não tenha, crie uma conta na OpenAI. Ela será necessária para gerar as três chaves de API que o AutoGPT exige: Pinecone — que também exige uma conta em sua plataforma para acessar a chave —; OpenAI e 11 Labs — que pede uma conta para autenticar sua API.

Feito isso, você já pode copiar o código disponível no GitHub para o seu HD. A interface do VSC exibirá, na parte lateral esquerda, alguns arquivos em Python necessários para o funcionamento do bot. Faça a instalação de cada um deles usando o comando pip install -r requirements.txt e pressionando "Enter". Ainda no VSC, procure pelo arquivo .env.template e exclua o “.” e o “template”. Nesse mesmo arquivo, cole as três chaves de API geradas pela OpenAI. Não se esqueça de salvar o procedimento. Depois, basta digitar python -m autogpt e começar a usar.

