Balança inteligente: veja 5 modelos que se conectam com o celular

As balanças inteligentes podem ser ideais para quem deseja dispor de funções além de conferir apenas o peso atual. Isso porque elas ajudam a registar as informações de pesagem pelo celular e ainda oferecem uma análise mais completa sobre o corpo por meio dos sensores de bioimpedância. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 97 , como é o caso da Multilaser HC059, que traz suporte ao Bluetooth e quatro sensores de bioimpedância. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já a Hi by Geonav Vidro Temperado HISAUBA apresenta compatibilidade com aplicativos, como Google Fit, Fitbit e Apple Saúde por valores que partem de R$ 229. Outra opção é a Relaxmedic RM-BD0914A, que conta com um display maior e pode mostrar frequência cardíaca e detalhes sobre o nível de massa muscular por cerca de R$ 399. Veja a seguir cinco balanças inteligentes para comprar no Brasil.

1 de 1 Balanças inteligentes oferecem conectividade com celulares para otimizar o acompanhamento físico — Foto: Divulgação/Huawei Balanças inteligentes oferecem conectividade com celulares para otimizar o acompanhamento físico — Foto: Divulgação/Huawei

1. Multilaser HC059 - a partir de R$ 97

A balança da Multilaser é a opção mais em conta da lista, no entanto, o valor não é o único atrativo, já que ela traz recursos variados. Entre as funcionalidades oferecidas, é possível mencionar suporte ao Bluetooth e quatro sensores de bioimpedância. A conectividade indicada permite que o equipamento transmita informações coletadas diretamente para o celular do usuário por meio do app BioHealth. Quanto aos sensores, eles ajudam a realizar o mapeamento da gordura corporal para então fornecer dados sobre os 13 índices que indicam a composição do corpo, como massa proteica, quantidade de água e até mesmo a taxa de metabolismo basal. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 97.

As características levam o produto a se destacar entre aqueles que procuram um item acessível, mas que disponha de recursos para fazer um acompanhamento físico detalhado. A estrutura da balança inclui um vidro temperado de alta resistência, além de pés antiderrapantes e um visor de LED. A alimentação do aparelho é feita por duas pilhas AAA e o peso máximo suportado é 180 kg. O item reúne 4,8 estrelas na Amazon, onde também é avaliado como preciso por alguns consumidores. Entretanto, há pontuações sobre a estabilidade, que pode deixar a desejar.

Prós: custo-benefício e mapeamento de até 13 índices de avaliação física

custo-benefício e mapeamento de até 13 índices de avaliação física Contras: construção pode deixar a desejar em termos de estabilidade

2. i2Go Smart Scale Fit - a partir de R$ 219

Outra opção parecida é a vendida pela i2Go, que também oferece conexão Bluetooth e mapeamento de até 13 índices corporais. Entre os aspectos considerados na avaliação, estão gordura visceral, nível de proteína, tipo de corpo, massa óssea e índice de massa corporal. Dessa vez, a avaliação física é transmitida ao smartphone pelo aplicativo i2Go Home, disponível para Android e iOS. Um dos diferenciais da balança é o modo bebê, função que ajuda a acompanhar o desenvolvimento dos pequenos e pode interessar a consumidores que buscam um produto mais abrangente. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 219.

Para acomodar crianças e adultos, o produto oferece uma estrutura com camada de vidro temperado e plástico ABS, além de um painel digital. A alimentação é feita por meio de três pilhas AAA. O item é avaliado em 4,7 estrelas e agrega avaliações positivas quanto à precisão dos dados mapeados e elogios ao design. Alguns consumidores também indicam uma possível dificuldade de parear o produto com modelos específicos de celulares.

Prós: recursos variados como modo bebê

recursos variados como modo bebê Contras: conexão com celulares pode ser mais trabalhosa em alguns modelos

3. Hi by Geonav Vidro Temperado HISAUBA - a partir de R$ 229

O modelo vendido pela Geonav apresenta três parâmetros de avaliação a mais em comparação com as duas balanças anteriores. Assim como nos outros casos, a tecnologia presente na balança permite que usuários confiram em detalhes características de saúde como pontuação de saúde, peso sem gordura e nível de obesidade. A marca também amplia a compatibilidade do produto com outros aplicativos, como Google Fit, Fitbit e Apple Saúde – o que pode ser um diferencial positivo para clientes que já usam dispositivos controlados pelos softwares indicados. Ele é visto por cerca de R$ 229.

Apesar de variar nas plataformas, a conexão ainda é feita via Bluetooth. O produto avaliado na Amazon em 4,6 estrelas conta com estrutura de vidro temperado, suporte para três pilhas AAA e resistência para até 180 kg. Entre as avaliações, é possível encontrar relatos positivos de consumidores quanto à facilidade na configuração, mas alguns apontamentos sobre a imprecisão de medidas.

Prós: 16 parâmetros de análise corporal e compatibilidade com apps variados

16 parâmetros de análise corporal e compatibilidade com apps variados Contras: não há

A Huawei otimiza algumas das funcionalidades vistas em outras balanças, como é o caso da conectividade, que amplia a possibilidade para Wi-Fi além do Bluetooth. Isso permite que o aparelho registre automaticamente os dados coletados, sem que o usuário precise abrir o app para atualizá-los. Outro aspecto relevante é a aferição da frequência cardíaca, funcionalidade que não é contemplada por alguns concorrentes e, por isso, pode interessar a consumidores mais criteriosos quanto aos recursos. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 277.

Informações como conteúdo mineral ósseo, massa muscular e taxa metabólica podem ser conferidas pela plataforma disponibilizada pela fabricante, a Huawei Health, compatível com sistemas da Apple e do Google. No que diz respeito à alimentação da balança, é preciso dispor de quatro pilhas no formato AAA. O produto repete a receita das outras balanças e traz um formato compacto, com vidro reforçado, mas reduz a capacidade máxima suportada para 150 kg. Todo o conjunto alcança 4,8 estrelas e agrega comentários que evidenciam positivamente o desempenho da balança.

Prós: dupla possibilidade de conexão e registro automático de informações

dupla possibilidade de conexão e registro automático de informações Contras: peso máximo suportado é de 150 kg

A opção comercializada pela Relaxmedic pode ser diferenciada dos demais já pelo design. Isso porque a balança acomoda um display maior na estrutura para mostrar mais detalhes da medição, como frequência cardíaca e detalhes sobre o nível de massa muscular. O recurso agiliza a conferência de dados e evita que o usuário precise entrar no aplicativo para conferir as informações mapeadas. Contudo, quem gosta de acompanhar a evolução pelo celular, pode dispor de vários aplicativos, como Google Fit, Fitbit, Samsung Health e Apple Health. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 399 para comprar o produto.

É possível ainda contar com funções como pesagem de bebês, aferição do Índice de Coração (IC) e acesso a gráficos com periodicidades variadas. A balança precisa de quatro pilhas AAA para funcionar e suporta até 180 kg. O item agrega 4,8 estrelas na Amazon, com avaliações indicando satisfação com o custo-benefício e com a facilidade em conferir os dados pelo visor de LED.

Prós: painel com informações detalhadas

painel com informações detalhadas Contras: preço elevado

