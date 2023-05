Banido do ChatGPT? Veja 5 coisas que você nunca pode fazer no chatbot

É possível que um usuário seja banido do ChatGPT caso não respeite os Termos de Uso da plataforma. O chatbot da OpenAI conta com uma lista de atividades indevidas que, além de banimentos, também podem levar alguns internautas a suspensões. Entre as práticas proibidas, estão tentar utilizar o ChatGPT para criar conteúdo de ódio, para auxiliar em campanhas eleitorais ou outros materiais políticos e para quaisquer atividades fraudulentas — como phishing ou outros golpes. No entanto, mesmo que sua conta seja banida, ainda é possível recorrer à decisão e tentar reverter a sua situação. A seguir, veja seis coisas que você não deve fazer para não ser banido no ChatGPT.