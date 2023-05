Bard: 6 novidades sobre a IA do Google que você precisa saber

2 de 7 Google I/O ‘23 ocorreu na quarta-feira (10) e trouxe diversas novidades sobre o Bard; confira — Foto: Reprodução/YouTube Google I/O ‘23 ocorreu na quarta-feira (10) e trouxe diversas novidades sobre o Bard; confira — Foto: Reprodução/YouTube

📝 Como ver imagens atuais do Google Maps? Participe no Fórum do TechTudo

1. Suporte a mais de 40 idiomas

Antes disponível apenas para os Estados Unidos e o Reino Unido, o acesso ao Bard foi expandido para mais de 180 países de língua inglesa. Além disso, a atualização adicionou dois novos idiomas de imediato: coreano e japonês. O Google ainda informou que, em um futuro próximo, cerca de 40 novas línguas serão adicionadas à plataforma — entre elas, o português.

3 de 7 Cerca de 40 novos idiomas serão adicionados ao Bard em breve — Foto: Reprodução/YouTube Cerca de 40 novos idiomas serão adicionados ao Bard em breve — Foto: Reprodução/YouTube

2. Integração com Adobe Firefly para gerar imagens

O Google também está trabalhando com empresas parceiras para incrementar o Bard. O chatbot contará com integração com o Adobe Firefly para produzir imagens por meio de IA generativa. Assim, os usuários do software poderão criar ilustrações, como ocorre no DALL-E 2 ou no Midjourney. Será possível ainda editar a imagem gerada no Adobe Express. Durante o evento, os apresentadores usaram o comando "faça uma imagem de um unicórnio e um bolo em uma festa infantil" para exemplificar a novidade.

Google Bard terá integração com Adobe Firefly — Foto: Divulgação/Google

3. Integração com Gmail, Docs e Sheets

Além do Adobe Firefly, o Bard será integrado ao Gmail, ao Google Docs, ao Google Sheets e ao Maps. Graças à integração, os usuários poderão exportar o conteúdo gerado pelo chatbot para essas plataformas, o que pode poupar tempo em determinadas atividades e projetos.

Imagine, por exemplo, que você é um estudante em busca de universidades brasileiras que oferecem cursos de comunicação e recorreu ao Bard para fazer a pesquisa. Nesse contexto, um comando possível seria "Bard, faça uma tabela com todas as universidades públicas do Brasil que oferecem o curso de jornalismo. Crie uma coluna com o estado no qual se encontra cada uma delas".

O Bard, então, entregará o conteúdo pedido, que poderá ser exportado para o Sheets e editado manualmente mais tarde. Seguindo esse mesmo exemplo, a integração permitiria também abrir um mapa no Google Maps com a localização de todas as universidades.

4 de 7 Usuários poderão exportar os resultados do Bard diretamente para o Gmail — Foto: Reprodução/YouTube Usuários poderão exportar os resultados do Bard diretamente para o Gmail — Foto: Reprodução/YouTube

4. Prompts e respostas com imagens

O Bard também permitirá o envio de prompts com imagens. Antes só era possível utilizar comandos textuais na plataforma, como "Faça uma lista de raças de cachorro". Agora, os usuários poderão subir uma imagem de um cachorro na ferramenta e, com o auxílio da tecnologia do Google Lens, perguntar qual é a raça do animal.

Além de possibilitar o uso de imagens nos comandos, o Bard também terá suporte a fotos nas respostas. Assim, se você pedir ao chatbot "forneça uma lista com 10 pontos turísticos imperdíveis no Rio de Janeiro", por exemplo, receberá um resultado como o ilustrado na imagem abaixo.

5 de 7 Bard ganhou novos aspectos gráficos tanto nos comandos quanto nas respostas — Foto: Reprodução/YouTube Bard ganhou novos aspectos gráficos tanto nos comandos quanto nas respostas — Foto: Reprodução/YouTube

5. Modo escuro

Existem muitos internautas que só conseguem utilizar o computador ou o celular no modo escuro, seja pela promessa de economia de bateria ou devido à cor preta ser menos agressiva aos olhos. Pensando nisso, o Google incorporou esse estilo de interface — utilizado em softwares como Instagram, Twitter e YouTube — ao Bard. Segundo os desenvolvedores, o recurso proporcionará uma interação mais suave com a ferramenta.

6 de 7 Bard com o modo escuro foi apresentado durante o evento do Google — Foto: Reprodução/YouTube Bard com o modo escuro foi apresentado durante o evento do Google — Foto: Reprodução/YouTube

6. Citação de fontes

Durante o evento, o Google também prometeu citações de fontes mais precisas e interativas no chatbot. Os usuários poderão clicar nos hiperlinks disponíveis nas respostas para que a plataforma disponibilize os textos utilizados como referência. Essa facilidade é importante para identificar possíveis falhas nos chatbots e, assim, evitar a desinformação. A novidade também permite que os internautas consigam se aprofundar nos assuntos questionados.

7 de 7 Segundo os desenvolvedores do chatbot, as fontes estão mais precisas — Foto: Reprodução/YouTube Segundo os desenvolvedores do chatbot, as fontes estão mais precisas — Foto: Reprodução/YouTube

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos