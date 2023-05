Bing com ChatGPT pode te ajudar a declarar Imposto de Renda; saiba como

É possível utilizar o Bing com ChatGPT para esclarecer dúvidas durante o processo de declaração do Imposto de Renda . Embora os brasileiros precisem declarar seus rendimentos anualmente, essa tarefa nem sempre é fácil, já que envolve a reunião de múltiplos documentos e conhecimento das regras estabelecidas pela Receita Federal . Com o auxílio do buscador da Microsoft com inteligência artificial (IA) , os contribuintes podem simplificar esse processo e, consequentemente, economizar tempo na hora de fazer a declaração. A ferramenta consegue responder às principais dúvidas dos usuários sobre o tema, como os documentos necessários, as diferenças entre as declarações completa e simplificada, entre outras questões.

Nas linhas a seguir, o TechTudo mostra como utilizar o Bing com ChatGPT para declarar o Imposto de Renda de forma simples. Vale lembrar que, em 2023, o prazo para entregar a declaração termina em 31 de maio. Por isso, a ferramenta de inteligência artificial pode ser bastante útil para finalizar o processo no tempo correto, sem risco de cair na temida malha fina.

Como usar o Bing com ChatGPT?

Antes de começar a fazer as perguntas ao mecanismo de busca, vale a pena saber como usar o Bing com ChatGPT. Uma das maiores vantagens do sistema com IA é que ele se mantém atualizado com dados dos dias atuais, diferente da versão gratuita do ChatGPT. Graças a isso, a ferramenta tende a fornecer respostas mais contextualizadas e atualizadas.

Além disso, o Bing disponibiliza aos usuários os links das fontes utilizadas para gerar as respostas. Dessa forma, é possível consultar os sites por conta própria para averiguar se a informação está correta ou para obter um contexto melhor sobre a pergunta ou comando — o que diminui as chances de desinformação. Logo abaixo você confere prompts e perguntas que podem facilitar o seu entendimento do processo de declaração de Imposto de Renda.

1. Pergunte sobre os documentos necessários

Não sabe quais documentos são necessários na hora de declarar Imposto de Renda? Você pode compartilhar essa dúvida com o Bing com ChatGPT para receber uma resposta detalhada. Além do texto indicando os documentos, a ferramenta também vai informar os links dos quais as informações foram retiradas. É possível clicar nessas fontes para ter o contexto completo da resposta.

Quando questionado sobre os documentos necessários, o Bing explica que é preciso ter em mãos documentos de identificação do declarante (como CPF, título de eleitor e comprovante de residência), além dos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras (as empresas nas quais a pessoa trabalha, por exemplo) e do número do recibo da declaração do ano anterior. Também é necessário separar os informes de rendimentos fornecidos pelas instituições bancárias onde você possui conta corrente, aplicações financeiras e operações de empréstimo ou financiamento.

Vale ressaltar que a documentação necessária pode variar se houver dependentes a declarar. Nesse caso, você pode perguntar ao Bing "Tenho dependentes a declarar. Preciso separar mais documentos?".

2. Pergunte sobre as diferenças entre as declarações completa e simplificada

O tipo da declaração de Imposto de Renda pode alterar o valor a pagar ou a receber. Por isso, se você está em dúvida sobre qual opção escolher, pode ser interessante perguntar ao Bing com ChatGPT as diferenças entre declarações completas e simplificadas. Em poucos segundos, o mecanismo de busca vai explicar como as modalidades funcionam e qual se adequa mais ao seu perfil.

Nesse caso, a resposta fornecida costuma ser bastante objetiva. Basicamente, as declarações diferem de acordo com a quantidade de despesas dedutíveis do contribuinte. Enquanto a declaração simplificada é mais vantajosa para quem tem poucos gastos dedutíveis e apenas uma fonte de renda, a declaração completa costuma ter resultados melhores para quem tem mais despesas a deduzir.

3. Pergunte sobre gastos que podem ser deduzidos

Uma das maiores preocupações na hora de declarar Imposto de Renda é saber quais gastos podem ser deduzidos para diminuir o imposto a pagar ou para aumentar a quantia recebida na restituição. Pensando nisso, pode ser útil perguntar ao Bing com ChatGPT a lista de gastos dedutíveis, otimizando o processo da declaração.

Ao realizar esse comando, o Bing deve fornecer uma resposta bastante objetiva, listando algumas quantias que podem ser deduzidas, como despesas com médicos e odontologistas, educação, previdência social e privada, pensão alimentícia, dependentes, doações a entidades beneficentes, entre outras.

4. Pergunte sobre inclusão de dependentes

Incluir dependentes no Imposto de Renda costuma garantir bastante redução no imposto a pagar. Contudo, não é todo mundo que pode ser ou ter um dependente. Há condições que precisam ser respeitadas, como ser cônjuge, companheiro, filho, enteado, pai, avô ou bisavô da pessoa que está preenchendo a declaração.

Para quem deseja incluir dependentes, mas não sabe quais são as regras da Receita Federal, vale a pena perguntar ao Bing sobre o assunto. “Quem pode ser dependente no Imposto de Renda?” é um dos comandos possíveis para que o chatbot aborde o tema.

5. Pergunte sobre o que fazer para não cair na malha fina

Quando há alguma incoerência com os dados apresentados no Imposto de Renda, a Receita Federal pode fazer o contribuinte passar pela malha fina. Caso isso aconteça, o órgão vai analisar de forma minuciosa as informações presentes na declaração, e um agente humano irá conferir a situação para encontrar possíveis erros. Se ele encontrar um problema, a pessoa precisará consertar a declaração e poderá pagar uma multa.

Essa multa assusta muitos brasileiros, mas o Bing pode evitar que você precise pagá-la. Basta perguntar ao mecanismo de busca “como não cair na malha fina do Imposto de Renda?”. Em poucos segundos, a ferramenta vai dar dicas para evitar esse problema, como separar os documentos corretos, incluir todos os rendimentos — mesmo os não tributáveis — e não deixar para entregar a declaração na última hora.

