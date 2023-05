Black Mirror: confira os 15 episódios mais impactantes da série antológica

O seriado Black Mirror ficou famoso pelas histórias distópicas e surreais em cada um dos episódios, postura que rendeu o meme “Isso é muito Black Mirror” nas redes sociais. Com cinco temporadas lançadas, além do filme interativo Bandersnatch (2018), o show estreia a sexta season no mês de junho, ainda sem data de lançamento. Entre os atores confirmados, estão Aaron Paul (Breaking Bad), Salma Hayek (Frida), Michael Cera ( Barbie ), Rory Culkin ( Enxame ), e mais.

Similar ao seriado Além da Imaginação (1959 - 1964), cada temporada de Black Mirror é uma antologia de histórias onde o lado mais perverso e anormal da tecnologia é explorado. A seguir você confere uma lista dos episódios mais impactantes, com informações do enredo e personagens, além das notas da crítica.

2 de 17 A sexta temporada de Black Mirror chega em junho à Netflix — Foto: Divulgação/Netflix A sexta temporada de Black Mirror chega em junho à Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Black Museum (Temporada 4, Episódio 6)

Protagonizado por Letitia Wright (a Shuri de Pantera Negra) e Douglas Hodge (The Bet), Black Museum é conhecido por ter algumas referências escondidas de outros episódios de Black Mirror, como "Hated in the Nation", "Arkangel" e "Crocodile". No enredo, Nish (Letitia Wright) está no meio da estrada abastecendo o carro e se depara com um “Museu Negro”. Curiosa, ela vai até o local e conhece Rolo Haynes (Hodge), o curador da exposição.

No museu, Nish descobre que o prédio conserva artefatos que foram utilizados em crimes macabros. Enquanto observa os objetos (que são as referências de outros episódios de Black Mirror), Haynes conta a história de alguns dos artefatos, o que direciona a trama para flashbacks que preparam o espectador para um desfecho inesperado. Black Museum possui nota 8,6 no IMDb e aprovação de 76% da crítica no Rotten Tomatoes.

3 de 17 Na 4° temporada de Black Mirror, a personagem Nish ( Letitia Wright) se depara com um misterioso museu cheio de artefatos criminais — Foto: Reprodução/IMDb Na 4° temporada de Black Mirror, a personagem Nish ( Letitia Wright) se depara com um misterioso museu cheio de artefatos criminais — Foto: Reprodução/IMDb

Hated in the Nation (Temporada 3, Episódio 6)

Espécie de alegoria sobre a cultura do cancelamento, Hated in the Nation usa do suspense policial para abordar a morte de reputações nas redes sociais. A detetive londrina Karin Parke (Kelly Macdonald) investiga um assassinato misterioso de uma celebridade da Internet. Ao seu lado na operação, estão a parceira Blue Coulson (Faye Marsay) e o agente Shaun Li (Benedict Wong).

Posteriormente, o trio descobre que mais pessoas foram mortas e a principal suspeita é a interação das vítimas com as redes sociais. Hated in the Nation é o episódio de maior duração da série, com 89 minutos. Possui nota 8,5 no IMDb e 80% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

4 de 17 Em Black Mirror, uma equipe de policiais investiga uma série de assassinatos enigmáticos relacionados às redes sociais — Foto: Reprodução/IMDb Em Black Mirror, uma equipe de policiais investiga uma série de assassinatos enigmáticos relacionados às redes sociais — Foto: Reprodução/IMDb

Shut Up and Dance (Temporada 3, Episódio 3 )

O pornô de vingança permeia o enredo de Shut Up and Dance, estrelado por Alex Lawther (The End of F***ing World ) e Jerome Flynn (Game of Thrones). Depois de instalar um antivírus em seu computador, o adolescente Kenny (Lawther) tem seu dispositivo invadido por um hacker que gravou o jovem se masturbando com pornografia.

Com o vídeo em suas mãos, o hacker chantageia Kenny e o obriga a fazer certas ações criminosas e imprudentes - caso contrário, o vídeo será divulgado pela rede. Para se livrar do chantagista, Kenny se alia com um homem chamado Hector (Flynn), que também está na mesma situação. Shut Up and Dance possui nota 8,4 no IMDb e aprovação de 65% no Rotten Tomatoes.

5 de 17 Na série Black Mirror, um adolescente vítima de chantagem decide cometer atos imprudentes ordenados por um hacker — Foto: Reprodução/IMDb Na série Black Mirror, um adolescente vítima de chantagem decide cometer atos imprudentes ordenados por um hacker — Foto: Reprodução/IMDb

Smithereens (Temporada 5, Episódio 2)

Além de falar do uso excessivo de redes sociais, Smithereens também faz uma breve menção aos trabalhos mediados por aplicativos, como o Uber. Chris (Andrew Scott) é um motorista de aplicativo que participa de terapias em grupo. Durante uma manhã de trabalho, Chris atende uma corrida para Jaden (Damson Idris), funcionário de uma empresa de mídia social chamada Smithereens.

O motorista acredita que Jaden possa ser um empregado de alto escalão da Smithereens. Por isso, resolve sequestrá-lo à mão armada. Enquanto mantém Jaden como refém, Chris demonstra uma insatisfação enorme com o vício das pessoas ao redor em smartphones. O episódio possui nota 7,5 no IMDb e aprovação de 65% no Rotten Tomatoes.

6 de 17 Em Black Mirror, um motorista de aplicativo indignado com as redes sociais sequestra um funcionário de uma empresa de tecnologia — Foto: Reprodução/Mubi Em Black Mirror, um motorista de aplicativo indignado com as redes sociais sequestra um funcionário de uma empresa de tecnologia — Foto: Reprodução/Mubi

Fifteen Million Merits (Temporada 1, Episódio 2)

Estrelado por Daniel Kaluuya (Corra!) e Jessica Brown Findlay (Downton Abbey), Fifteen Million Merits mira nos game shows televisivos e a ilusão da meritocracia. No mundo descrito no episódio, as pessoas moram em espaços minúsculos onde devem pedalar para coletar a moeda local, chamada “mérito”. Além disso, são obrigados a assistirem uma propaganda veiculada nas telas em seus quartos.

Bing (Kaluuya) é um homem que herdou uma fortuna de seu irmão que morreu. Ele quer usar o dinheiro para ajudar uma jovem chamada Abi (Findlay) a vencer o Hot Shot, um programa de calouros onde quem sai vitorioso ganha uma quantia de méritos boa o suficiente para parar de pedalar. Fifteen Million Merits possui nota 8 no IMDb e 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

7 de 17 Em Black Mirror, no mundo onde a humanidade tem de pedalar para conseguir dinheiro, uma jovem tem o sonho de vencer um concurso de calouros — Foto: Reprodução/IMDb Em Black Mirror, no mundo onde a humanidade tem de pedalar para conseguir dinheiro, uma jovem tem o sonho de vencer um concurso de calouros — Foto: Reprodução/IMDb

Striking Vipers (Temporada 5, Episódio 1)

Realidade virtual e inseguranças sexuais integram o enredo de Striking Vipers, talvez o episódio mais erótico de Black Mirror. O capítulo é protagonizado por Anthony Mackie (Synchronic) e Yahya Abdul-Mateen II (Matrix Resurrections). Os amigos de longa data Danny Parker (Mackie) e Karl Houghton (Abdul-Mateen II) são fãs do jogo de luta Striking Vipers e costumam jogar juntos.

Onze anos depois, Danny está casado com Theo (Nicole Beharie), mas reencontra Karl por acaso. O antigo amigo o convida para jogar uma versão VR (realidade virtual) de Striking Vipers. A fidelidade do jogo é tanta que os dois sentem todos os movimentos feitos no jogo, o que possibilita que Karl e Danny possam explorar juntos a sexualidade no mundo virtual. Striking Vipers possui nota 6,9 no IMDb e aprovação de 74% no Rotten Tomatoes.

8 de 17 Em Black Mirror, dois amigos aprofundam o relacionamento afetivo entre eles graças a um jogo de realidade virtual — Foto: Reprodução/IMDb Em Black Mirror, dois amigos aprofundam o relacionamento afetivo entre eles graças a um jogo de realidade virtual — Foto: Reprodução/IMDb

Hang The DJ (Temporada 4, Episódio 4)

Em Hang The DJ, o alvo de Black Mirror são os aplicativos de namoro, populares entre o público graças ao Tinder e o Grindr. Na trama, um app especializado em encontros age de forma arbitrária para unir casais. Por meio de algoritmos, o serviço determina quem os usuários devem encontrar e por quanto tempo um casal deve ficar junto.

Entre as pessoas logadas no app, os pretendentes Amy (Georgina Campbell) e Frank (Joe Cole) têm um encontro cujo lugar é determinado previamente pelo aplicativo. O programa determina que eles tenham apenas uma aproximação casual de apenas 12 horas. Mas quando um interesse maior surge entre os dois, Amy e Frank passam a se rebelar contra o app. Hang The DJ possui nota 8,7 no IMDb e aprovação de 92% no Rotten Tomatoes.

9 de 17 Em Black Mirror, um casal que acabou de se conhecer via app de namoro resiste contra o autoritarismo do programa — Foto: Reprodução/IMDb Em Black Mirror, um casal que acabou de se conhecer via app de namoro resiste contra o autoritarismo do programa — Foto: Reprodução/IMDb

The Waldo Moment (Temporada 2, Episódio 3)

Lançado em fevereiro de 2013, este episódio foi visto pela imprensa e pelo público como “profético”, por supostamente prever a ascensão de governantes populistas de extrema-direita pelo mundo a partir de 2016. Na trama, o comediante falido Jamie Salter (Daniel Rigby) aceita trabalhar como dublador de um personagem satírico chamado Wado, um urso azul feito em CGI que entrevista políticos britânicos em um programa de TV.

Mesmo com a alta popularidade de Wado, Jamie nutre um desprezo por seu trabalho. No entanto, seu ressentimento muda para preocupação, pois os executivos da emissora onde trabalha querem transformar Wado em um candidato para as eleições presidenciais. O episódio tem nota 6,6 no IMDb e aprovação de 50% no Rotten Tomatoes.

10 de 17 Na série Black Mirror, o episódio The Wado Moment foi considerado "profético" por prever a ascensão de políticos populistas pelo mundo — Foto: Reprodução/IMDb Na série Black Mirror, o episódio The Wado Moment foi considerado "profético" por prever a ascensão de políticos populistas pelo mundo — Foto: Reprodução/IMDb

The Entire History of You (Temporada 1, Episódio 3)

The Entire History of You é uma intrigante história onde as pessoas podem visualizar momentos de sua vida graças a lentes implantados nos olhos, sendo a tecnologia um aceno para o Google Glass. O capítulo é estrelado por Jodie Whittaker (Doctor Who) e Toby Kebbell (Planeta dos Macacos). O casal Ffion (Whittaker) e Liam (Kebbell) tem um implante na cabeça nomeado de "grão", que permite gravar tudo que vivenciam.

Na empresa de advocacia onde trabalha, Liam perde o rumo quando revê uma memória onde Ffion está falando com alguém chamado Jonas (Tom Cullen). Por não reconhecer esse rapaz, o advogado fica cada vez mais convencido de que ele é o amante de sua esposa. The Entire History of You possui nota 8,5 no IMDb e aprovação de 89% no Rotten Tomatoes.

11 de 17 Em um dos episódios de Black Mirror, pessoas possuem um grão implantado no organismo que permite visualizar lembranças em telas nos olhos — Foto: Reprodução/IMDb Em um dos episódios de Black Mirror, pessoas possuem um grão implantado no organismo que permite visualizar lembranças em telas nos olhos — Foto: Reprodução/IMDb

White Bear (Temporada 2, Episódio 2)

Espécie de O Show de Truman macabro, White Bear revela muito do voyerismo que a humanidade adquiriu com a chegada dos smartphones e redes sociais. A atriz Lenora Crichlow (Being Human) interpreta uma mulher que acordou sem memória em uma casa que possivelmente é sua.

Em busca de informações, a mulher sai da casa e se depara com pessoas gravando toda sua aflição em seus celulares. As coisas ficam sombrias quando um homem mascarado começa a atirar na mulher sem um motivo aparente. White Bear possui nota 8 no IMDb e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes.

12 de 17 Em um dos episódios de Black Mirror, u mulher acorda com amnésia e descobre ser o objeto de voyerismo de milhões de pessoas — Foto: Reprodução/IMDb Em um dos episódios de Black Mirror, u mulher acorda com amnésia e descobre ser o objeto de voyerismo de milhões de pessoas — Foto: Reprodução/IMDb

USS Callister (Temporada 4, Episódio 1)

Considerado o episódio mais bem-humorado de Black Mirror, USS Callister é uma referência direta às viagens espaciais de Jornada nas Estrelas. No enredo, o ator Jesse Plemons (Ataque dos Cães) é o Comandante Daly, o líder da nave espacial que dá nome ao episódio. Ao lado de uma tripulação obediente, Daily viaja ao espaço visando acabar com seu maior inimigo: Valdack (Billy Magnussen).

Porém, tudo não passa de uma simulação experimental criada pelo programador Robert Daly, que atua numa empresa de jogos imersivos chamada Callister. Os tripulantes da nave nada mais são que avatares de seus colegas de trabalho. A simulação é prejudicada quando Robert insere no jogo o avatar da nova funcionária da empresa. Black Mirror possui nota 8,3 no IMDb e 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.

13 de 17 Na série Black Mirror, o episódio USS Callister faz referência aos clássicos da ficção científica, como Jornada nas Estrelas — Foto: Reprodução/IMDb Na série Black Mirror, o episódio USS Callister faz referência aos clássicos da ficção científica, como Jornada nas Estrelas — Foto: Reprodução/IMDb

Be Right Back (Temporada 2, Episódio 1)

Hayley Atwell (a Agente Peggy Carter do MCU) e Domhnall Gleeson (O Paciente) protagonizam este episódio onde dor e luto são mediados pela tecnologia. Martha (Atwell) é uma mulher jovem que perdeu o marido Ash (Domhnall Gleeson) em um acidente de trânsito. Quando descobre que está grávida, Martha encontra um serviço online onde pode mandar mensagens para o marido falecido.

A empresa precisa apenas que ela mande dados do ex-cônjugue para criar uma versão artificial dele. Com o tempo, o serviço evolui de um jeito onde é possível que Ash possa estar mais presente na vida de Martha. Be Right Back possui nota 8,0 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes.

14 de 17 Em Black Mirror, o episódio Be Right Back fala sobre luto na era das redes sociais — Foto: Reprodução/IMDb Em Black Mirror, o episódio Be Right Back fala sobre luto na era das redes sociais — Foto: Reprodução/IMDb

Nosedive (Temporada 3, Episódio 1)

Em Nosedive, a série faz uma crítica mordaz ao desejo de validação e popularidade que os usuários procuram nas redes sociais. Lacie Pound (Bryce Dallas Howard) é uma mulher que, assim como as outras pessoas de seu mundo, presta sempre muita atenção no comportamento. Todos os indivíduos têm a personalidade avaliada em um aplicativo onde são dadas notas de 1 a 5 estrelas.

Sendo uma pessoa com média 4.2, Lacie faz de tudo para alavancar sua pontuação e assim conseguir benefícios. Sua oportunidade de melhorar a nota está na festa de casamento de sua amiga, mas a viagem até a cerimônia não acontece da forma que ela deseja. Na realidade das notas da crítica e do público, Nosedive possui média 8,3 no IMDb e aprovação de 95% no Rotten Tomatoes.

15 de 17 Na 3° temporada de Black Mirror, Bryce Dallas Howard interpreta Nosedive, uma mulher desesperada por validação na internet — Foto: Reprodução/IMDb Na 3° temporada de Black Mirror, Bryce Dallas Howard interpreta Nosedive, uma mulher desesperada por validação na internet — Foto: Reprodução/IMDb

San Junipero (Temporada 3, Episódio 4)

San Junipero é considerado por muitos fãs de Black Mirror o episódio mais romântico da série. O capítulo é estrelado por Mackenzie Davis (Blade Runner 2049) e Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show). Na trama, que se passa em 1987, a jovem Yorkie (Mackenzie Davis) viaja até a cidade litorânea de San Junipero, uma região com clima festeiro bem diferente de sua personalidade introvertida.

Em um dos bares da região ela conhece Kelly (Mbatha-Raw), que age de forma bem mais alegre e espontânea. Na mesma noite, as duas passam um momento de amor juntas que se torna inesquecível. Anos depois, a agora casada Yorkie está decidida a reencontrar Kelly. San Junipero tem nota 8,5 no IMDb e aprovação de 86% no Rotten Tomatoes.

16 de 17 San Junipero é considerado um dos episódios mais emocionantes da série Black Mirror — Foto: Reprodução/IMDb San Junipero é considerado um dos episódios mais emocionantes da série Black Mirror — Foto: Reprodução/IMDb

The National Anthem (Temporada 1, Episódio 1)

O primeiro episódio de Black Mirror entrou na consciência popular por ser o mais chocante do show. Na trama, a Princesa Susannah (Lydia Wilson) é sequestrada e o primeiro-ministro britânico, Michael Callow (Rory Kinnear), é chantageado pelo sequestrador. O criminoso exige que Michael pratique bestialidade com um porco na frente das câmeras, para que assim Susannah seja libertada.

Na época de lançamento o episódio foi relacionado a um caso real. A imprensa britânica comparou The National Anthem com uma polêmica envolvendo o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. Em um trote de faculdade, o político supostamente "introduziu sua parte íntima na boca de um porco morto", de acordo com uma biografia escrita pelo empresário inglês Michael Anthony Ashcroft, o Barão de Ashcroft. The National Anthem possui nota 7,7 no IMDb e aprovação de 100% no Rotten Tomatoes.