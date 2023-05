Bridgerton: veja personagens e elenco da série da Netflix

A aclamada série Bridgerton conta com duas temporadas na Netflix e a terceira já está confirmada, embora sem data de lançamento. O enredo é focado nos oito inseparáveis irmãos Bridgerton e sua busca incessante pelo amor, mesmo com todas as exigências sociais de 1800. A primeira temporada é dedicada à busca de Daphne (Phoebe Dynevor) por um amado que se encaixe em seus exigentes padrões. Já a segunda mostra o triângulo amoroso entre Anthony (Jonathan Bailey) e as irmãs Sharma.

A produção é inspirada nos best-sellers homônimos de Julia Quinn, e quem assina a adaptação para as telas é ninguém menos do que Shonda Rhimes (Grey's Anatomy). Bridgerton já recebeu 73 indicações a prêmios e obteve 13 vitórias. Confira os principais personagens que passaram pela série.

Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton

Linda, graciosa, inteligente e adorável. Não é à toa que Daphne Bridgerton foi escolhida como o Diamante da Temporada Social, assim eleita por Lady Whitlesdown, a misteriosa autora do jornal de fofocas de Londres. Mas, o sonho de Daphne é casar-se por amor, o que parece impossível, já que o seu irmão Anthony a afasta de qualquer candidato minimamente interessante.

Tudo muda quando o belíssimo Duque Simon Basset chega na cidade, sendo desejado por quase todas as mulheres, mas determinado a nunca se casar. Daphne e Simon decidem se juntar em um plano de torná-la desejável para outros homens e de deixá-lo indisponível para outras pretendentes, mas tudo dá errado quando eles se apaixonam.

Regé-Jean Page como Duque Simon Basset

Lindo, sedutor, charmoso e... indisponível! Filho único, o Duque Simon Basset definitivamente não quer casar, e está decidido a não ter filhos para acabar com sua linhagem. Carregando uma triste e sofrida infância, Simon nunca conheceu a mãe e teve pouco contato com o pai, e essa foi a maneira que ele encontrou para encerrar a descendência de sua família e enterrar o seu passado. Daphne o ajuda a desviar da atenção das mulheres da cidade, mas o que ele não esperava era se apaixonar pelo Diamante da Temporada Social e irmã de seu amigo Anthony.

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Após a morte do pai, Anthony assumiu o posto de chefe da família Bridgerton. Mesmo sabendo da vontade de sua irmã Daphne em se casar, não encontra nenhum pretendente bom o suficiente e afasta todos eles. Além disso, ele vive um romance secreto com a cantora de ópera Siena, mas a abandona quando ela sugere que os dois fujam para longe de tudo. Na segunda temporada, Anthony decide que chegou a hora de encontrar uma esposa. É quando se envolve no triângulo amoroso com as irmãs Sharma.

Claudia Jesse como Eloise Bridgerton

Sendo a próxima da fila a casar depois de Daphne, Eloise não tem o menor interesse que o casamento da irmã ocorra logo, já que não pretende seguir o que se espera de uma mulher da alta sociedade de Londres nos anos 1800. Eloise ama ler, sonha em ir para a universidade e ser independente. Sua inteligência e seu instinto curioso fazem com que ela seja uma das maiores investigadoras sobre quem é a misteriosa Lady Whistledown, se tornando aliada da Rainha Charlotte nessa missão.

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Benedict é o segundo filho mais velho da família, mas não tem tantas cobranças e obrigações quanto Anthony. Na primeira temporada, começa a namorar Geneviere (Kathryn Drysdale), uma das suspeitas de ser a Lady Whistledown. Na segunda season, o personagem investe no seu lado artístico ao entrar para a faculdade de artes, mas descobre que só foi aceito no curso após o irmão oferecer uma grande quantia de dinheiro para a instituição.

Luke Newton como Colin Bridgerton

Colin é o terceiro filho da linhagem Bridgerton. Ele se envolve com Marina Thompson, sem saber da gravidez da moça, que é cuidadosamente escondida pela família Featherington. Colin também é amigo de Penelope, que nutre por ele um sentimento muito maior do que apenas amizade, mas o rapaz não é muito gentil com os sentimentos da moça por conta de sua aparência fora dos padrões da sociedade.

Ruby Barker como Marina Thompson

Marina Thompson foi enviada para a casa dos primos distantes para conviver com as mulheres da família e aprender a se portar como uma dama da alta sociedade. Mas logo descobre que está grávida de um homem que havia se apaixonado anteriormente. Com isso, Lady Featherington decidiu que Marina deveria se casar o mais rápido possível. E foi assim que ela acabou se envolvendo com Colin, interesse amoroso de sua prima Penelope.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington

Penelope Featherington, diferente das irmãs que estão sempre em busca de um grande casamento, prefere se manter discreta. É grande amiga de alguns Bridgertons. Eloise é sua amiga e parceira na primeira parte da história, mas a amizade tem um rompimento abrupto no fim da primeira temporada. Penelope alimenta um amor pelo seu amigo Colin, mas não é correspondido, e vai fazê-la sofrer pela forma que ele lida com seus sentimentos.

Simone Ashley como Kate Sharma

Kate Sharma veio com a família da Índia para ajudar a irmã a conseguir um bom casamento durante a Temporada Social. Mesmo a contragosto, era para ela ser a cunhada de Anthony Bridgerton, que não pretendia casar por amor. Mas o que não estava nos planos era que os dois, Kate e Anthony, se apaixonassem.

Charithra Chandran como Edwina Sharma

Considerada o Diamante da Temporada Social na segunda parte da história, Edwina Sharma desperta o interesse do primogênito da família Bridgerton, Anthony, que a corteja e a escolhe para ser sua esposa. O problema surge quando ele conhece sua irmã mais velha, Kate, e não consegue desgrudar os olhos dela.

Ruth Gemmel como Violet Bridgerton

Violet é a matriarca da família Bridgerton, viúva de Edmund e mãe de seus oito filhos. Sozinha, busca administrar as demandas de cada filho e está sempre atenta aos mínimos detalhes. É uma pessoa carinhosa, amorosa, atenciosa e, apesar de parecer ingênua, possui muita sabedoria e jogo de cintura para lidar com os problemas que surgem. Como uma boa mãe, defende seus filhos e os interesses da família com unhas e dentes.

Julie Andrews na voz de Lady Whistledown

Conhecida pelo seu papel memorável em A Noviça Rebelde (1965), Julie Andrews aparece em Bridgerton apenas com seu timbre marcante, dando voz à misteriosa Lady Whistledown, que escreve o jornal de fofocas da alta sociedade londrina. O mistério ronda toda a primeira temporada da série, mas a verdadeira identidade de Lady Whistledown é finalmente revelada, chocando a todos.

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Lady Danbury foi a responsável pela criação do Duque Simon Basset, depois que sua mãe faleceu e seu pai o rejeitou. Ela ensinou tudo o que ele sabe e é quem acompanha sua trajetória, suas escolhas, dá conselhos e é uma das poucas pessoas a quem Simon oferece respeito. Possuindo extensa experiência na vida aristocrata, Lady Danbury sabe como ninguém lidar com todas as fofocas e burburinhos que rondam a vida da alta sociedade inglesa.

Golda Rosheuvel como Rainha Charlotte

Por último, mas não menos importante, a imponente Rainha Charlotte, que não aparece nos livros de Julia Quinn, sendo adaptada de uma história real para as telas. Por fora, uma mulher espirituosa, que gosta de eventos sociais e fofocas. Por dentro, uma mulher que sofre em silêncio pela doença de seu marido, o Rei George III, que piora a cada dia por demência e definha diante dos seus olhos. A Rainha Charlotte acaba de ganhar uma série spin-off, também na Netflix, que conta a história de amor dos monarcas desde o início.

