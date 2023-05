Celular indestrutível: veja modelos 'duros na queda' por até R$ 3.800

Vale pontuar que não existe um eletrônico realmente "indestrutível". O que temos são aparelhos extremamente resistentes e que prometem resistir a situações intensas. Nas linhas a seguir, separamos alguns destes modelos, vendidos oficialmente no Brasil. A lista inclui aqueles celulares que possuem um preço mais atrativo para o consumidor.

Cat S42 H+

2 de 7 Cat S42 H+ é o primeiro telefone do mundo totalmente antibacteriano — Foto: Divulgação/Caterpillar Cat S42 H+ é o primeiro telefone do mundo totalmente antibacteriano — Foto: Divulgação/Caterpillar

Abrindo alista está o modelo Cat S42 H+, da Caterpillar. A fabricante é conhecida por atender profissionais trabalhando em condições adversas, desde canteiros de obras cheios de poeira e lama até armazéns e centros de distribuição movimentados. No catálogo brasileiro é possível encontrar oficialmente três modelos, S42 H+, S62 Pro e S61, sendo o S42 H+ o mais acessível deles — vendido por R$ 2.699, na parceira oficial da marca, ou R$ 1.910 na Amazon.

O celular é considerado o primeiro telefone do mundo totalmente antibacteriano e foi anunciado em 2021. Entre suas características de destaque estão o display de 5,5 polegadas, uma carcaça de grau militar (IP68) e certificação IP69, que protege contra sólidos, jatos de água de alta pressão e alta temperatura, além de permitir a imersão em até 1,2 m de profundidade durante 35 minutos. O Cat S42 H+ também vem com sistema operacional Android e, por ser pensado para uso hospitalar, funciona ao toque de luvas.

Cat S62 Pro

3 de 7 Smartphone Cat S62 Pro — Foto: Divulgação/Caterpillar Smartphone Cat S62 Pro — Foto: Divulgação/Caterpillar

Outro modelo da Caterpillar que também faz parte da lista é o Cat S62 Pro. Feito para aguentar condições extremas de temperatura, o celular possui uma câmera térmica capaz de identificar fontes de calor, graças ao sensor FLIR Lepton 3.5, com quatro vezes mais pixels térmicos do que outros modelos da marca. Vale destacar também que o aparelho possui proteções IP68 e IP69, que protegem contra poeira e sujeira, e pode cair de até 1,8 m, graças às suas especificações militares. No site oficial, ele sai por R$ 6.999, mas pode ser encontrado a partir de R$ 3.775 na Amazon.

Blackview BV5200 Pro

4 de 7 Blackview BV5200 Pro integra a lista de duros na queda — Foto: Blackview/Divulgação Blackview BV5200 Pro integra a lista de duros na queda — Foto: Blackview/Divulgação

Assim como seus companheiros de lista, o 5200 Pro possui especificações militares que dão ao celular proteção contra chuva, areia e pó, choque, altas e baixas temperaturas e queda. O smartphone traz certificações IP68 e IP69K, permitindo que seja submerso a até 1,5 m de profundidade por 30 minutos, além de ser à prova de quedas de até 1,5 m de altura.

A bateria de é bastante robusta, com 5.180 mAh, permitindo carregamento reverso, e o modelo permite que o usuário utilize o aparelho mesmo se estiver usando luvas. Não há loja oficial vendendo o produto no Brasil, mas é possível adquiri-lo como compra internacional em marketplaces como a Amazon, por cerca de R$ 1.800. Nestes casos, o celular pode ser taxado na alfândega e, caso isso aconteça, o consumidor precisará pagar os impostos antes de recebê-lo.

Doogee S99

5 de 7 Doogee S99 — Foto: Doogee/Divulgação Doogee S99 — Foto: Doogee/Divulgação

A princípio, o Doogee S99 parece um celular como os tradicionais, encontrados no mercado, com processador intermediário Helio G96, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e jogo triplo de câmeras com a principal de 108 MP. Porém, com um olhar mais atento em sua ficha técnica é possível ver detalhes como a presença de uma câmera de visão noturna e as classificações IP68 e IP69K, que deixam o celular à prova de poeira e água.

Além de tudo isso, o aparelho também traz uma certificação militar MIL-STD-810H, garantindo maior proteção e resistência contra quedas, reconhecimento de impressão digital lateral e um sistema de navegação com suporte para quatro satélites. Assim como nos celulares da Blackview, a Doogee não tem uma representação oficial no Brasil, o que faz com que o consumidor só encontre o aparelho em varejistas especializadas em produtos importados, com preços a partir de R$ 1.128.

Doogee V

6 de 7 Doogee V Max — Foto: Doogee/Divulgação Doogee V Max — Foto: Doogee/Divulgação

Se as certificações militares e classificações de proteção contra areia, pó e água chamaram atenção nos modelos anteriores, a ficha técnica do Doogee V Max consegue ser ainda mais impressionante. O celular é equipado com uma bateria monstruosa, com 22.000 mAh, 12 GB de RAM, expandida em até mais 8 GB — via RAM virtual — e até 2 TB de armazenamento. Pode ser considerado um parceiro perfeito para grandes aventuras, principalmente pelo jogo triplo de câmeras traseiras de visão noturna, com a principal de 108 MP.

Assim como o outro modelo da marca, o celular possui certificação IP68 e IP69K, permitindo que seja submerso a até 1,5 m de profundidade por 30 minutos, além do selo militar MIL-STD-810H. Ele também é o único da lista com compatibilidade à rede 5G. Para usá-lo no dia a dia, é importante estar com a malhação em dia, já que, para suportar tantos componentes, o aparelho pesa mais de 500 g. É vendido por cerca de R$ 1.974.

Ulefone Power Armor 13

7 de 7 Ulefone Power Armor 13 — Foto: Ulefone/Divulgação Ulefone Power Armor 13 — Foto: Ulefone/Divulgação

Para fechar a lista dos "celulares monstros", o Power Armor 13, da Ulefone, aparece como uma alternativa para quem busca por uma bateria robusta. Apesar de não ultrapassar o modelo da Doogee, o smartphone traz em sua ficha técnica uma bateria de 13.200 mAh, prometendo quase cinco dias longe do carregador. Ele também traz os selos IP68 e IP69K, sendo resistente a areia, poeira e sujeira, além de conseguir ficar submerso em até 3 m por 60 minutos.

Para quem trabalha com projetos de construção, o celular ainda traz uma função infravermelha da medida da distância, em que os raios dão o valor estimado de comprimento, área e volume. Ele também possui uma interface de expansão para conexão com o endoscópio, acessórios compatíveis para atividades como estalada e carregamento sem fio de 15 W. Seu preço no varejo online varia entre R$ 1.613 e R$ 2.760, sem impostos.