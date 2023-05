Cinco motivos que vão te convencer a ter um iPhone 14 agora mesmo

O iPhone 14 , celular mais básico lançado pela Apple em 2022, tem sido motivo de polêmicas desde sua estreia, em setembro. Anunciado por R$ 7.599, o smartphone repetiu algumas fórmulas de gerações anteriores, mas também trouxe algumas novidades em termos de recursos que fazem valer a compra do aparelho, principalmente por quem ainda não faz parte do ecossistema da maçã. Entre as características que podem chamar a atenção do consumidor para modelo estão a compatibilidade com a rede 5G, boa duração de bateria e fotos de alta qualidade.

Compatibilidade com a rede 5G

Uma das características mais procuradas pelos consumidores que querem trocar de aparelho, atualmente, é a compatibilidade do modelo com o 5G. O iPhone 14 é um dos modelos que conseguem se conectar à rede de internet móvel de quinta geração, que já está disponível em todas as capitais brasileiras. No Brasil, a ativação da rede para o celular demorou para acontecer, mas veio em março com a atualização do sistema para a versão iOS 16.4.

A partir desta atualização do sistema operacional, o celular da Apple passou a contar com a tecnologia necessária para que os celulares se conectem à internet na sua versão mais potente. Segundo fontes da área de telecomunicações, a Apple teria realizado exaustivos testes junto às operadoras Claro, Tim e Vivo para que o uso desse certo no território nacional.

Maior qualidade para fotos publicadas nas redes sociais

Em tempos em que as redes sociais são uma das maiores formas de conexão entre usuários, muitos consumidores procuram celulares que tenham um bom desempenho em plataformas como Instagram e TikTok. Infelizmente, os aparelhos com sistema operacional Android, acabam não conseguindo atender às expectativas, o que é um ponto a mais para quem está pensando em investir em um iPhone 14.

O motivo, claro, não é culpa das fabricantes, mas uma questão de compatibilidade das plataformas com o sistema operacional existente nos aparelhos. Afinal, existem poucos iPhones no mercado, o que acaba oferecendo uma vantagem para a gigante de Cupertino, já que é mais fácil otimizar os aplicativos para trabalharem bem no iOS, do que nas dezenas de variações feitas nos celulares Android para cada modelo disponível no mercado. Desta forma, apps como Instagram e TikTok conseguem aproveitar melhor o hardware do iPhone para publicar fotos e vídeos em melhor qualidade.

Detecção de acidente

Falando sobre os recursos presentes no iPhone 14, pode-se destacar a detecção de acidente. O recurso foi desenvolvido para a nova geração do smartphone com o intuito de alertar os contatos de emergência do usuário, por meio de um acesso emergencial a uma rede de satélites, em caso de possíveis acidentes como capotamentos, colisões frontais, quedas de grandes alturas, entre outros.

Infelizmente, a função ainda não está disponível no Brasil, mas a Apple já sinalizou o desejo de ofertar o serviço em outras regiões. Inicialmente, o serviço foi liberado apenas nos Estados Unidos e Canadá.

Recarga rápida e boa

O consumo da bateria do celular, seja pelo uso de vários aplicativos ou até pelo tempo longo afastado da tomada, pode ser considerado um diferencial positivo na hora de comprar o iPhone 14. Se antes a Apple era motivo de piadas pelo curto período que seus smartphones aguentavam entre uma recarga e outra, agora parece que o jogo virou e a empresa tem conseguido garantir um bom uso no dia a dia. Na ficha técnica do aparelho, é possível conferir que ele dura cerca de 20 horas reproduzindo vídeos, o que já demonstra que o aparelho se sai bem no uso diário.

Outro ponto de destaque é a compatibilidade do iPhone 14 com as recargas sem fio padrão ou via MagSafe, além do carregamento tradicional. Para quem precisa sair rapidamente, apenas 30 minutos são suficientes para recarregar até 50% do celular, ao usar um adaptador de energia de 20 W ou superior. Infelizmente, a Apple continua vendendo seus produtos sem incluir o item na caixa, mas é possível comprá-lo separadamente por R$ 219 no site oficial — ou R$ 178 na Amazon.

Variedade de cores

Por fim, uma característica que o iPhone 14 tem de diferente em comparação a outros celulares da Apple é a variedade de cores, que chegam com tonalidades mais quentes nesta versão. O smartphone está disponível em preto, roxo, estelar (branco), uma versão de azul mais clara do que a disponibilizada para o iPhone 13, amarelo e vermelho — este também em uma versão mais vívida do que a encontrada no seu antecessor.

O iPhone 14 pode ser encontrado à venda tanto no site oficial da Apple quanto em varejistas parceiras da marca. Mesmo que o valor do celular permaneça o mesmo do lançamento na loja da marca, é possível encontrá-lo com mais de R$ 2.000 de desconto na Amazon, saindo por R$ 5.129.

Com informações de Apple

