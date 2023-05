Cinco vezes em que inteligências artificiais erraram feio

Softwares com inteligência artificial (IA) têm sido cada vez mais utilizados, sejam eles chatbots, buscadores ou ferramentas para gerar imagens. No entanto, a tecnologia nem sempre é efetiva ou ética e, às vezes, até pode colocar os usuários em perigo . Além disso, como essas ferramentas utilizam aprendizado de máquina , não é raro que "aprendam" a ter preconceitos ou a ferir direitos humanos — como quando, em 2016, um chatbot da Microsoft questionou a veracidade histórica do holocausto e insultou outros usuários do Twitter .

Também é comum ver softwares geradores de imagens, como Midjourney e DALL-E 2, criando figuras humanas com mãos disformes e com dedos extras — o que é só mais uma prova de que as IAs não são perfeitas. A seguir, conheça cinco casos em que inteligências artificiais erraram feio.

Inteligência artificial tem dificuldade para reproduzir mãos humanas; veja outros casos em que a tecnologia falhou

1. Sistema para diagnosticar Covid-19 a partir de tosse falha

Em 2020, pesquisadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) criaram o MIT Open Voice, um sistema com IA que servia para identificar casos de Covid-19 a partir do som da tosse humana. Inicialmente, pensava-se que a tecnologia era precisa, funcionando com algoritmos que capturavam o som e informavam se as pessoas estavam contaminadas ou não.

Programas de inteligências artificiais prometiam descobrir se pessoas tinham Covid-19 pelo som da tosse humana

Contudo, posteriormente, estudos envolvendo universidades inglesas apontaram que o sistema era falho. Ao contrário do que se pensava, os algoritmos de análise não tinham a precisão necessária para a apuração dos casos. Segundo o siteTechCrunch, na verdade, os relatos dos sintomas por parte dos pacientes se mostraram mais eficazes para identificar a doença do que a IA.

2. DALL-E 2 e Midjourney criam desenhos bizarros de mãos

Inteligências artificiais que geram imagens podem apresentar resultados impressionantes para diversos comandos, mas falham miseravelmente quando o assunto é reprodução de mãos humanas. Não por acaso, fotos produzidas por softwares como DALL-E 2 e Midjourney têm chocado a Internet por sua "bizarrice". A ferramenta da OpenAI, por exemplo, virou assunto nas redes sociais quando um usuário solicitou a produção de uma imagem da "Monalisa bebendo vinho com Da Vinci”. Na artes geradas, as mãos quase sempre eram distorcidas e, às vezes, até se fundiam com a taça.

Inteligências artificiais do DALL-E e Midjourney criam imagens bizarras

O Midjourney também apresenta essa mesma dificuldade, gerando mãos disformes, com dedos a mais ou com formatos bizarros. O problema é intrigante, mas se explica de forma simples. Segundo declaração de um porta-voz da Stability AI, empresa de IA generativa, ao site BuzzFeed News, as IAs têm mais dificuldade para reproduzir mãos humanas porque elas aparecem de forma menos visível nas imagens usadas para treinamento. “As mãos também tendem a ser muito menores nas imagens de origem, pois raramente são visíveis em tamanho grande", complementou o porta-voz.

3. Sistema de recrutamento da Amazon faz triagem sexista

Em 2015, a Amazon protagonizou um infeliz caso de sexismo devido ao uso de inteligência artificial em processos seletivos. Segundo a agência Reuters, a IA empregue pela empresa retirava candidatos automaticamente da seleção caso identificasse que eram mulheres. Isso porque a tecnologia foi alimentada com padrões de currículos enviados nos 10 anos anteriores e, como as vagas eram preenchidas normalmente por homens, o aprendizado de máquina a fez entender que o gênero era um diferencial para o processo seletivo.

Logo do site da Amazon vista com lupa na tela do computador

4. Sistema de reconhecimento facial classifica atletas como criminosos

O software de reconhecimento facial Rekognition foi denunciado pela organização American Civil Liberties Union (ACLU), em 2019, por classificar fotos de atletas estadunidenses de basquete como criminosos em prisões. A maioria deles, como se pode ver na imagem abaixo, eram esportistas negros.

O erro no sistema foi identificado durante a campanha "Press Pause on Face Surveillance” (“Pausa na Vigilância Facial”, em tradução direta). O objetivo foi impedir o uso de inteligências artificiais pelo governo para ações de reconhecimento facial sem autorização das pessoas identificadas.

Atletas famosos de times de basquete americanos foram confundidos com criminosos por sistema de reconhecimento facial que usa inteligência artificial

No teste realizado pela campanha, 188 imagens de atletas dos times Boston Bruins, Boston Celtics, Boston Red Sox e New England Patriots foram comparadas. O resultado apontou que quase um em cada seis deles foram reconhecidos como criminosos a partir de um banco de fotos de penitenciárias.

5. Tay é “corrompida” por discursos de ódio

Em 2016, a Microsoft criou a Tay, inteligência artificial cuja função era interagir com usuários em plataformas como o Twitter. A empresa não imaginava que, ainda na primeira semana de funcionamento, ela seria rapidamente “corrompida” por discursos de ódio a partir da manipulação de internautas da rede social e do fórum 4Chan. Isso aconteceu porque não existia filtragem dos conteúdos no processo de aprendizagem nas interações com internautas — logo, ela aprendeu a reproduzir comportamentos e discursos nocivos.

Tay, chatbot desenvolvido pela Microsoft, foi alvo de manipulação na web e reproduziu frases falsas

Em uma destas interações, Tay foi questionada se o Holocausto realmente aconteceu e respondeu que o evento histórico havia sido inventado. A Microsoft informou que as respostas aconteceram após a manipulação de uma função presente na IA chamada “repetir depois de mim”, que fez com que a Tay repetisse as declarações negativas dos usuários do Twitter que interagiam com ela. Porém, segundo o The Washington Post, algumas das respostas surgiram a partir da própria inteligência artificial.

