Clube de assinatura de livros online: 6 opções que você deve conhecer

1 de 7 Crianças lendo um livro ilustrado — Foto: Divulgação/Pexels (Kindel Media) Crianças lendo um livro ilustrado — Foto: Divulgação/Pexels (Kindel Media)

1. TAG Livros

TAG Livros (site.taglivros.com) é um site que disponibiliza assinaturas mensais e anuais de livros. A plataforma envia, a cada mês, um kit com um livro surpresa e itens extras, como marcadores de páginas e luvas. Caso o usuário não queira assinar o serviço e se interesse por algum kit específico, ele pode comprá-lo por meio da Loja TAG, pagando um valor a mais do que pagaria na assinatura.

Vale lembrar, contudo, que apenas assinantes recentes têm o direito de comprar itens dos três meses anteriores. Ou seja, se um kit for lançado hoje, os não-assinantes deverão esperar três meses para adquiri-los.

2 de 7 Página inicial da TAG Livros — Foto: Reprodução/Kátia Moura Página inicial da TAG Livros — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Com a TAG, os leitores têm duas opções de assinatura: a TAG Inéditos e a TAG Curadoria. O primeiro plano conta com livros de fácil leitura, recém-lançados no Brasil e que são bem avaliados pelo público. É possível pagar R$ 64,90 para apenas um mês ou pagar 12 parcelas de R$ 54,90 na versão anual. O segundo plano apresenta livros mais densos, indicados por grandes escritores da literatura nacional e internacional. A assinatura de apenas um mês custa 72,90, e a anual, R$ 61,90 (12x).

Em ambas as opções, os livros do mês são um mistério — ou seja, o leitor só vai ter certeza sobre o nome da obra quando receber o produto em casa. No entanto, a TAG informa que dá algumas dicas sobre os próximos livros para que os leitores possam cancelar o plano por um mês caso já o possuam.

2. Turista Literário

O Turista Literário (https://www.turistaliterario.com.br) é um clube de assinatura que segue a mesma ideia de kit da TAG. Além do livro do mês, o serviço envia "itens sensoriais" para os assinantes, os quais variam conforme o título. A plataforma permite escolher entre três modelos de pagamento: anual, no valor de R$ 69,90/mês + taxa de entrega; semestral, por R$ 72,90/mês + taxa; e mensal, por R$ 75,90/mês + taxa.

3 de 7 Turista Literário é clube online de assinatura de livros — Foto: Reprodução/Kátia Moura Turista Literário é clube online de assinatura de livros — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Caso o usuário esteja apenas interessado nos livros — e não nos itens sensoriais —, ele pode assinar o plano Turista Literário Light. Nele, os leitores recebem apenas o título do mês e algum conteúdo virtual extra sobre o livro. O site também conta com uma loja virtual com itens sobre literatura, como marcadores de página e porta-canetas.

3. Literatour

Este item da lista se diferencia dos demais por utilizar livros seminovos e usados. O Literatour (https://www.literatour.com.br/) avalia o perfil literário dos assinantes e envia a eles um título específico por mês baseado em seus gostos. Além disso, o serviço ainda oferece aos usuários a oportunidade de desapegar de livros antigos e trocá-los por benefícios no site. É importante dizer que a empresa possui algumas regras para essa dinâmica e não aceita, por exemplo, livros religiosos ou em mau estado.

O kit básico da Literatour contém um livro seminovo, um marcador de página, um card colecionável e uma revista eletrônica do Literatour — que sempre conta a história de algum autor renomado e a sua obra. A assinatura custa R$ 26,90 + frete no plano semestral, e R$ 31,90 + frete no plano trimestral.

4 de 7 Página inicial do Literatour — Foto: Reprodução/Kátia Moura Página inicial do Literatour — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Para quem não está satisfeito com o kit básico, o site ainda oferece o kit extra. Ele contém todos os itens do plano mais barato, mas é acrescido de um e-book grátis e uma experiência surpresa, que pode ser um livro extra ou algum outro produto digital. O valor semestral é de R$ 49,90 + frete, e o trimestral é de R$ 55,90 + frete.

4. Leiturinha

O Leiturinha (leiturinha.com.br/) é um clube de assinatura de livros voltados para o público infantil. A plataforma conta com seções indicadas por especialistas para cada fase de desenvolvimento, desde o nascimento até 12 anos. O serviço pode ser uma boa alternativa para incentivar a leitura entre as crianças e até aproximar os pais de seus filhos.

5 de 7 Leiturinha é clube de assinatura de livros infantis — Foto: Reprodução/Kátia Moura Leiturinha é clube de assinatura de livros infantis — Foto: Reprodução/Kátia Moura

O site conta com três planos: o Mini, o Uni e o Duni. O primeiro envia um livro por mês aos usuários e ainda disponibiliza um material de apoio à leitura. Ele custa R$ 29,90 no plano anual e R$ 34,90 no plano semestral. O segundo plano apresenta todos os benefícios da assinatura anterior e ainda proporciona descontos na loja online. Seu preço é de R$ 39,90 no plano anual e R$ 49,90 no semestral. Por fim, o Plano Duni é idêntico ao plano Uni, com a diferença de que os leitores recebem dois livros em casa por mês. O valor é de R$ 59,90 na assinatura anual e R$ 69,90 na semestral.

5. Doxabox

Para os cristãos que querem receber livros religiosos, existe a Doxabox (www.doxabox.com.br/). O clube de assinatura envia, além do livro principal, itens como guias devocionais, snacks, cards colecionáveis e muito mais aos usuários. Entre os títulos que já passaram pelo serviço estão "Os quatro amores" (de C.S Lewis) e "Santuário da alma" (de Richard J. Foster). É possível assinar o kit semestral por R$ 79,90/mês; o trimestral, por R$ 85,90/mês; ou o mensal, que custa R$ 89,90.

6 de 7 Doxabox é clube de assinatura de livros cristãos — Foto: Reprodução/Kátia Moura Doxabox é clube de assinatura de livros cristãos — Foto: Reprodução/Kátia Moura

6. Quindim

O Quindim (www.quindim.com.br/) é outro clube de assinatura de livros infantis. Os títulos são selecionados pelos especialistas em literatura infantil Ana Maria Machado e Loyola Brandão e, assim como no Leiturinha, também são separados de acordo com a idade da criança.

7 de 7 Quindim: clube de assinatura de livros infantis. — Foto: Reprodução/Kátia Moura Quindim: clube de assinatura de livros infantis. — Foto: Reprodução/Kátia Moura

O site conta com três planos diferentes, que enviam um, dois ou quatro livros mensalmente aos assinantes. Cada plano pode ser adquirido de forma mensal, semestral e anual. A assinatura mais em conta, que envia um livro por mês, custa R$ 39,90 no plano anual, R$ 44,90 no semestral e R$ 54,90 no anual.

