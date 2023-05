Com Carinho, Kitty: conheça personagens e atores da série da Netflix

Com Carinho, Kitty está em primeiro lugar no Top 10 de séries na Netflix , após sua recente estreia. A produção é um spin-off da famosa franquia de filmes da plataforma Para Todos os Garotos que Já Amei e é estrelada por Anna Cathcart. O enredo gira em torno das aventuras amorosas e familiares da personagem Kitty, a caçula das irmãs Song-Covey, só que agora em seu ensino médio na Coreia do Sul. Com direito a muito romance e drama adolescente, o projeto promete conquistar aos fãs da franquia original.

Criada por Jenny Han, autora dos livros que inspiraram os filmes e que também atua como a showrunner ao lado de Sascha Rothchild, a série tem 10 episódios e foi produzida pela Awesomeness Studios. Pensando no enorme sucesso da produção, o TechTudo fez uma lista com os personagens de destaque da comédia romântica Com Carinho, Kitty. Então, para saber suas principais características, acompanhe a seguir.

Spin-off de Para Todos Os Garotos é estrelado pela atriz canadense Anna Cathcart

Anna Cathcart é Kitty Song Covey

Reprisando seu papel, Kitty é uma adolescente animada e autoproclamada "casamenteira". Ela acredita intensamente no amor e, apesar de ser bem intencionada, a personagem é completamente intrometida no relacionamento alheio.

Mais destemida do que nunca neste spin-off, Kitty, agora com 17 anos, viaja pelo mundo para descobrir mais sobre sua falecida mãe e seguir seu coração no reencontro com o namorado Dae, com quem tem um relacionamento à distância. No meio do caminho, ela também descobre o poder da amizade e do autoconhecimento.

Choi Min-young é Dae

Gentil e muito inteligente, Dae é o filho mais velho de uma família sul-coreana tradicional. Apesar de ter perdido a mãe há três anos e morar longe do pai e da irmãzinha, ele faz de tudo para ajudar aqueles que mais ama.

O personagem apareceu pela primeira vez em Para Todos Os Garotos: Agora e Para Sempre, terceiro e último filme da franquia. É neste longa que ele e Kitty se conhecem pessoalmente durante uma viagem dela à Seul e passam a manter contato e a namorar à distância por quatro anos.

Choi Min-young interpreta Dae, o namorado de Kitty

Gia Kim é Yuri

Confiante, bem vestida e chique, Yuri é uma verdadeira it girl e uma influencer de sucesso na Coreia do Sul. Filha de Jina, a diretora do colégio KISS, e de um empresário arrogante e rico, ela passa a ser uma grande rival para Kitty, já que "rouba" Dae, o namorado dela, para nutrir um relacionamento falso e esconder que, na verdade, ela é lésbica.

Sensível e uma boa amiga, por baixo dessa personalidade exterior autoconfiante está uma adolescente com o coração partido, já que sua melhor amiga e namorada, Juliana, foi expulsa do colégio após Jina descobrir o relacionamento das duas.

Este é o primeiro papel importante da atriz sul-coreana Gia Kim

Sang Heon Lee é Min Ho

Considerado um dos melhores amigos de Dae, Min Ho é um "it boy" que divide o dormitório com ele, Quency e Kitty. Vivendo um estilo de vida totalmente privilegiado, o jovem cria suas próprias regras já que não tem a supervisão dos pais após um divórcio tumultuado.

Apesar de seu jeito inicialmente arrogante, Min Ho é um bom garoto e carinhoso com aqueles que gosta e considera seus verdadeiros amigos. No começo, ao conhecer Kitty, ele passa a travar uma rivalidade com ela, mas aos poucos, após conhecê-la melhor, começa a mudar sua opinião.

Min Ho é um playboy vivido por Sang Heon Lee na trama teen

Anthony Keyvan é Quincy

Assim como Kitty, Quincy - ou apenas "Q" para os íntimos - também é americano. O personagem se autodeclara abertamente gay, mas evita tocar no assunto dentro do colégio KISS, já que na cultura sul-coreana a comunidade LGBTQIA+ ainda não é muito bem vista, como também acontece com Yuri, que esconde sua verdadeira sexualidade. O adolescente adora esportes e é o melhor amigo de Kitty na trama.

Quincy, interpretado por Anthony Keyvan, é o melhor amigo de Kitty na trama

Alex é Peter Thurnwald

Este personagem é um dos professores assistentes recém-contratados do colégio KISS. Ele decide deixar a Austrália e os pais adotivos para saber a origem de seu nascimento, bem como o paradeiro de seus pais biológicos em Seul, na Coreia do Sul. Gentil, compreensivo e atencioso, Alex torna-se o mentor e amigo de Kitty na trama, já que os dois se aproximam depois da adolescente suspeitar que os dois podem ser, na verdade, irmãos.

Este personagem é um dos professores assistentes recém contratados do colégio KISS

Kim Yoon-jin é a diretora Jina

Durante sua adolescência, Jina era a melhor amiga de Eve Song, mãe de Kitty, e também estudava no colégio KISS. Com o passar dos anos, Jina torna-se a diretora do colégio interno onde estudou na juventude e uma mãe rigorosa e, muitas vezes, negligente e intolerante com Yuri.

Kim Yoon-jin é a rígida diretora Jina, do colégio interno KISS

Michael K. Lee é o professor Lee

Muitas vezes grosseiro e ríspido, o professor Lee é um homem que segue regras rígidas dentro do colégio KISS, onde ensina literatura. Colocando o tempo todo os alunos à prova, ele é implicante com todos, principalmente com Kitty e seu novo professor assistente, Alex. No entanto, quando está relaxado ou mesmo próximo à Jina mostra um lado mais gentil e musical.

Michael K. Lee dá vida ao professor Lee, um personagem muitas vezes ríspido

Jocelyn Shelfo é Madison Miller

Também americana, Madison é uma garota rica e determinada que não desiste do que quer, além de ser obcecada por K-pop e pela cultura coreana de uma forma estranha aos demais estudantes. Durante toda a trama, ela tenta se aproximar de Min Ho, por quem nutre uma breve paixão. O pai da adolescente é sócio comercial do pai de Yuri e um importante investidor da escola.

Vale lembrar que a atriz Jocelyn Shelfo já atuou em outra adaptação da obra de Jenny Han, a série teen O Verão que Mudou Minha Vida, da Amazon Prime Video.

Jocelyn Shelfo é Madison Miller, uma garota rica e popular

John Corbett é Dan Covey

Reprisando seu papel, Dan é o pai de Kitty e um ginecologista-obstetra bem-sucedido. Ele aparece pouco neste novo spin-off, mas é graças a ele que a protagonista consegue viajar para Seul. Gentil, compreensivo e altamente manipulado pelas suas três filhas, Dan Covey é um ótimo pai, apesar de sofrer com a morte de sua primeira esposa Eve Song, como é mostrado na trilogia Para Todos os Garotos.

Por fim, em Com Carinho, Kitty, os fãs da franquia podem ver o personagem desfrutando e se dando uma segunda chance em seu casamento feliz com Trisha, antiga vizinha dele.

Dan Covey é o pai amoroso, gentil e liberal de Kitty

