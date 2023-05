'Como é o nome desta música?' Veja 4 dicas para descobrir online

É possível descobrir o nome de músicas pelo som com a ajuda de ferramentas online especializadas. Aplicativos como Shazam e Midomi são capazes de reconhecer o áudio que está sendo tocado no ambiente, cruzá-lo com um extenso banco de músicas e retornar com informações sobre a faixa em questão, incluindo título e artista. Além disso, também é possível usar a busca por voz do Google para cantarolar a música e pedir a ajuda de assistentes virtuais como Alexa e Siri para identificar a canção. Na lista a seguir, veja quatro formas de descobrir nomes de músicas.

1 de 5 Lista reúne formas de descobrir o nome de uma música online; veja — Foto: João Balbi/TechTudo Lista reúne formas de descobrir o nome de uma música online; veja — Foto: João Balbi/TechTudo

1. Use a busca do Google

Uma das formas mais fáceis de descobrir o nome de uma música online é usando a busca por voz do Google. Para isso, basta selecionar o ícone do microfone na barra de pesquisa do buscador, seja no computador ou no celular. Em seguida, você pode falar trechos da letra e o nome do artista, por exemplo, para que o Google faça a varredura na web por essas palavras-chave. Feito isso, o buscador retornará uma lista de resultados.

2 de 5 Ícone da pesquisa de voz do Google em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Ícone da pesquisa de voz do Google em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

2. Use o Shazam

3 de 5 Extensão para Chrome do Shazam permite descobrir qual música está tocando no momento — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Extensão para Chrome do Shazam permite descobrir qual música está tocando no momento — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

3. Midomi (SoundHound)

Midomi é uma ferramenta do SoundHound que ajuda a identificar músicas e artistas. Para usá-la, basta clicar no botão "ouvir" e cantarolar a música na direção do microfone. Feito isso, o Midomi trabalhará para reconhecer a canção e trazer informações sobre ela. Além disso, o site também permite pesquisar por músicas usando palavras-chave ou parte da letra. Você pode ainda explorar a biblioteca do aplicativo, que contém milhões de músicas de diferentes gêneros e artistas. O Midomi está disponível como aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) e na versão web.

4 de 5 Site Midomi ajuda a descobrir nomes de músicas — Foto: Reprodução/TechTudo Site Midomi ajuda a descobrir nomes de músicas — Foto: Reprodução/TechTudo

4. Pergunte à Siri, Alexa ou Google Assistente

As assistentes virtuais Alexa, Siri e Google Assistente podem ajudá-lo a identificar a música que está tocando no ambiente. Basta acionar as inteligências artificiais, permitir que elas ouçam o som em questão e aguardar os resultados que serão fornecidos. Além disso, se você tiver um serviço de streaming de música como Amazon Prime Music, Apple Music ou Google Play Music conectado ao seu aparelho, as assistentes também podem reproduzir a música para você.

5 de 5 Google Assistente no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Assistente no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Com informações de Mashable

