Como funciona o Awto? Saiba usar app de aluguel de carros

O app tem o diferencial de cobrar por minuto utilizado, além de possibilitar a entrega do automóvel em locais diferentes da retirada inicial. Também vale destacar que os veículos ficam disponíveis para uso imediato, com combustível e higienizados. A seguir, confira mais informações sobre o app Awto e como utilizá-lo.

1 de 6 O Awto é uma opção interessante de aplicativo para o aluguel de veículos — Foto: Divulgação/Pexels O Awto é uma opção interessante de aplicativo para o aluguel de veículos — Foto: Divulgação/Pexels

📝Cabify vs Uber: qual o melhor no Brasil? Comente no Fórum TechTudo

O que é Awto e como funciona?

O Awto é um aplicativo de transporte que funciona como um serviço de aluguel de automóveis. Nele, o usuário paga apenas pelo tempo de uso do veículo. Disponível apenas para a cidade de São Paulo até o momento, o seu grande diferencial é poder alugar um veículo por um curto período de tempo e com tarifas baseadas em minutos de uso ou quilômetros rodados. Além disso, após cadastro, o aplicativo fornece um cupom de desconto via e-mail, que garante R$ 50 de desconto no primeiro aluguel.

Além da versão avulsa no valor de R$ 0,51 por cada minuto de uso, o app possui pacotes específicos baseados na frequência com que os usuários utilizam os Awtos. O Pacote Grid, no valor de R$ 500, é voltado para viagens médias; o Racing, que custa R$ 1 mil, é focado no uso frequente; e o Pole Position, que tem preço de R$ 2 mil, é mais adequado para viagens mais longas e uso frequente.

Cada um dos planos tem um bônus de recargas adicionais nos valores de R$ 50, R$ 150 e R$ 500, respectivamente. É válido reforçar que há uma cobrança de caução no valor de R$ 700, que será devolvido caso o veículo não sofra danos.

2 de 6 Aplicativo Awto possui modalidade de aluguel de carros avulsa com valor cobrado por minutos de uso — Foto: Divulgação/Google Aplicativo Awto possui modalidade de aluguel de carros avulsa com valor cobrado por minutos de uso — Foto: Divulgação/Google

Quais são os requisitos para alugar carros no Awto?

Para alugar um Awto, é preciso realizar um cadastro na plataforma seguindo os pré-requisitos obrigatórios. Entre eles, estão, por exemplo, ter idade acima de 19 anos, CNH definitiva há mais de um ano na categoria B ou superior, e comprovante de residência no nome pessoal ou de algum dos pais.

Além disso, é necessário deixar um cartão de crédito cadastrado para cobranças futuras de uso dos alugueis. Depois de preencher essas informações, é necessário aguardar um período de análise de até sete dias úteis para receber a aprovação pelo e-mail fornecido anteriormente.

3 de 6 Aplicativo Awto exige cadastro com informações pessoais de usuários para aluguéis de veículos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Aplicativo Awto exige cadastro com informações pessoais de usuários para aluguéis de veículos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Como usar o Awto para alugar carros?

Passo 1. Primeiro, baixe o Awto na Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone) e abra-o. Após abrir o app, é preciso pesquisar pela localidade de retirada do Awto no campo “Pesquise endereços para encontrar um Awto”;

4 de 6 Pesquisa de automóveis disponíveis no aplicativo Awto — Foto: Reprodução/Gisele Souza Pesquisa de automóveis disponíveis no aplicativo Awto — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Caso um veículo esteja disponível, um ícone de um carro ficará visível. Basta clicar nele para conferir informações sobre o veículo. É possível conferir os tarifários do veículo no campo “Preço”;

5 de 6 Conferindo informações sobre automóveis e valor de aluguel no aplicativo Awto — Foto: Reprodução/Gisele Souza Conferindo informações sobre automóveis e valor de aluguel no aplicativo Awto — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Em seguida, clique em “Reservar”. No primeiro uso do app, aparecerá uma tela com a informação de que uma reserva no valor do caução no cartão cadastrado. Para aceitar as condições e prosseguir com a reserva, basta clicar no campo “Sim, aceitar”.

6 de 6 Ação de reservas de automóveis no aplicativo Awto — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ação de reservas de automóveis no aplicativo Awto — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Awto

Veja também: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer