Como ganhar dinheiro no Hay Day? Veja 5 formas de ficar rico no game

Hay Day é um jogo no estilo “fazendinha” produzido pela Supercell e disponível para download grátis no Android e iPhone ( iOS ). No game, você recebe um pedaço de terra como herança e precisa desenvolver uma fazenda em tempo real. Para isso, é necessário administrar vários aspectos como alimentos, animais e, claro, dinheiro. Existem diferentes formas de adquirir este recurso financeiro, que pode ajudar bastante a evolução do usuário e destravar novas áreas das missões. A seguir, confira alguns métodos que serão úteis para ficar rico no Hay Day.

Veja como conseguir mais dinheiro no Hay Day — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

1. Completar as tarefas do caminhão

Perto do início de Hay Day um caminhão começa a visitar sua fazenda para buscar pedidos de outros personagens da cidade. Estes pedidos envolvem combinações de comida, como dois ovos e dois trigos, ou dois trigos e três milhos. Caso você tenha no estoque, poderá enviar pelo caminhão e receber dinheiro em troca.

O lado bom é que esta talvez seja a forma mais rápida de conseguir muito dinheiro no início, já que o caminhão sempre volta para sua fazenda, não importa se o game estiver aberto ou não. Porém, você deve se preocupar em manter seus estoques com muitos itens a todo momento, para não perder oportunidades de negócio ou prejudicar o andamento da sua fazenda.

O caminhão é ótimo para render dinheiro no Hay Day — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Abrir caixas surpresa

Hay Day apresenta caixas com itens aleatórios que aparecem “do nada” pelo mapa, normalmente no meio das árvores. Estes itens podem ser qualquer um dentro do jogo, mas em muitos casos são moedas. Para coletar a recompensa, basta tocar na caixa vermelha que aparece. Assim como a premiação, as caixas surgem em intervalos de tempo aleatórios, mas não deixe escapar nenhuma.

Abra caixas aleatórias com ouro em Hay Day — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

3. Aceitar ofertas de visitantes

Visitantes da cidade ou de fazendas vizinhas vão visitar sua fazenda no Hay Day de forma ocasional. Eles trazem missões e, de vez em quando, até mesmo ofertas de trabalho que podem render moedas generosas. Os favores são diversos, variando entre coletar alguns itens ou inaugurar algum local no mapa. Dependendo da dificuldade, pode levar tempo para concluir as tarefas, mas as moedas são sempre ótimas recompensas para incrementar sua fazenda em Hay Day.

Alguns personagens oferecem dinheiro em troca de itens — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

4. Contratar ajudantes

No nível 33 da sua conta no Hay Day será possível contratar Rose e Ernest, uma dupla de ajudantes que fica em um casebre bem simples no canto superior direito do mapa. Você deve contratá-los assim que possível para ter incremento em seu dinheiro.

Acontece que os ajudantes podem ser colocados para trabalhar em sua fazenda mesmo quando você estiver com o game fechado e offline. O jogador pode contratá-los gastando gemas, comprados com dinheiro de verdade, ou esperando algum tempo para coletar as cartas de Rose e Ernest que aparecem no mapa.

Ajudantes fazem sua fazenda render mais dinheiro em Hay Day — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

5. Produzir materiais mais caros

Pode parecer contraditório, mas gastar para produzir materiais em sua fazenda no Hay Day pode render mais dinheiro. É um investimento em produção que pode ser convertido em mais ganhos conforme o passar do tempo. Produza e venda na barraquinha que fica logo na saída de sua fazenda, disponível depois do nível sete.

O usuário não precisa de ajuda de nenhum personagem do game ao produzir para esta loja, diferente de outras funções. É necessário apenas destravar a barraca e começar a produzir itens para vender para outros jogadores ou NPCs, personagens controlados pelo computador.

Produza sempre materiais mais caros para vender na loja — Foto: Reprodução/Felipe Vinha