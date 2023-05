Como ganhar dinheiro no Pinterest? 5 dicas para monetizar com o app

Ganhar dinheiro no Pinterest é possível de diversas formas. O aplicativo de fotos e vídeos para Android e iPhone ( iOS ) se tornou um queridinho do público nos últimos anos, sendo muito usado para buscar inspirações. A plataforma conta com imagens de diversos temas e permite aos usuários criar moodboards e pastas com ideias de moda, decoração, tatuagens e mais. O que muitos não sabem, no entanto, é que também é possível monetizar com esse tipo conteúdo.

Uma das formas de fazer isso é por meio de parcerias com marcas, por exemplo. A rede tem um público bem amplo e pode ser o canal ideal para fazer publicidades. Existem, ainda, várias outras opções para ganhar uma graninha com o Pinterest. Confira, a seguir, cinco delas.

1. Criar um catálogo virtual

Se você tem alguma loja online e deseja aumentar suas vendas, o Pinterest pode ser um bom canal de divulgação. A plataforma conta com o recurso "Catálogos", voltado especialmente para empresas que desejam anunciar na rede social. Assim, você pode reunir todos os seus produtos e publicá-los lá, para que eles alcancem mais pessoas. Lembre-se de usar fotos atrativas e que chamem a atenção, afinal, o Pinterest é uma rede de imagens, e o usuário irá prestar atenção naquilo que for mais atrativo visualmente.

2. Criar conteúdo específico para a plataforma

Outra possibilidade para monetizar no Pinterest é criar seu próprio conteúdo. Essa alternativa pode ser especialmente útil para afiliados de marketing de outras plataformas, como Shein e AliExpress. Isso porque, ao publicar um pin, é possível adicionar um link externo de afiliado na descrição e permitir que qualquer outro usuário utilize seu código para comprar a roupa ou objeto que você publicou. Assim, você pode receber comissões, caso seu conteúdo faça sucesso.

3. Desenvolver um portfólio

Uma boa opção para usuários que trabalham com artes é montar um portfólio no Pinterest. Essa é uma forma criativa e prática de apresentar seu trabalho, que pode ser dividido em pastas e moodboards na plataforma. Assim, quando você for mostrar seus talentos, cada imagem já estará organizada em um pin correspondente, acompanhado de uma descrição. Isso sem mencionar que publicar suas criações em uma rede social pode trazer muito mais visibilidade e possíveis clientes do que um portfólio offline.

4. Fazer parcerias com marcas

Caso você já tenha uma boa quantidade de seguidores no Pinterest, considere fazer parcerias com marcas para a divulgação de produtos. Apesar de ser mais popular em outras redes, como o Instagram, essa prática também é bem-vinda na plataforma. Afinal, o Pinterest conta com milhões de usuários e pode ser um bom canal para publicidades. Ela oferece, inclusive, um recurso nativo dedicado à parcerias. Para usá-lo, crie seu conteúdo na seção de "Idea Pin", adicione o selo de anúncio pago e marque a empresa em questão. Depois, basta esperar que ela aprove e monetize sua publicação.

5. Se transformar em um influenciador na rede

Todas as alternativas citadas acima dependem do seu alcance entre os usuários para serem bem sucedidas. Por isso, o melhor caminho para ganhar dinheiro no Pinterest é investir em uma carreira de influenciador. A dica aqui é compartilhar o seu dia a dia e gosto pessoal, ajudando outras pessoas a encontrarem os produtos que você gosta. Ao ganhar credibilidade e seguidores, fica mais fácil conseguir parcerias com marcas e fazer vendas por links de afiliados, por exemplo.

