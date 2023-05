Como impedir que inteligências artificiais 'roubem' suas fotos e artes

Com a evolução da inteligência artificial (IA) e a utilização da tecnologia para produzir imagens e ilustrações automaticamente, debates sobre ética artística e autoria tornaram-se mais frequentes na Internet. Isso porque softwares como Midjourney e DALL-E 2 são treinados com produções de autores reais que, na maioria dos casos, não recebem crédito ou remuneração por isso. No entanto, existem algumas práticas para impedir que inteligências artificiais utilizem suas artes e fotos para se aperfeiçoarem, como inserir marca d'água nas imagens ou retirá-las de datasets (conjunto de dados) de treinamento de IA. A seguir, saiba como proteger suas produções.

Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, recriada pelo DALL-E 2 em cenário apocalíptico — Foto: Reprodução/tonidl1989

Como sites com IA "roubam" fotos e artes

As inteligências artificiais analisam inúmeras imagens disponíveis na Internet e aprendem com elas, em um processo conhecido como aprendizagem de máquina (ou machine learning, em inglês). Para alimentar esses softwares, são utilizados bots rastreadores (crawlers) que varrem a web visando coletar imagens para o dataset da IA. Durante a varredura, os bots não diferenciam as imagens públicas das autorais e, por isso, coletam fotos e artes sem a permissão dos autores.

Como se proteger de ferramentas de IA generativa?

Existem algumas práticas que ajudam a impedir que suas imagens sejam capturadas pelos rastreadores e carregadas em bancos de dados utilizados por inteligências artificiais. O site DeviantArt, por exemplo, utiliza um sistema chamado "Noai", que funciona como uma marcação que proíbe IAs de utilizarem determinada imagem sem o consentimento do artista.

Apesar de o método ser eficiente, ele se limita a uma única plataforma — ou seja, se as fotos forem compartilhadas em outras redes, elas não estarão protegidas. A seguir, confira quatro métodos para se proteger de sites com inteligência artificial.

2 de 6 DeviantArt é uma das plataformas escolhidas pelos artistas que buscam manter sua arte a salvo de roubos — Foto: Divulgação/DeviantArt DeviantArt é uma das plataformas escolhidas pelos artistas que buscam manter sua arte a salvo de roubos — Foto: Divulgação/DeviantArt

1. Utilize ferramentas para desativar datasets de treinamento de IA

É possível utilizar a ferramenta "Have I Been Trained?" para retirar sua imagem de datasets que treinam IAs. Além disso, a plataforma também permite saber se a sua produção visual já foi utilizada para aperfeiçoar esse tipo de software. O site, criado por um grupo de artistas e desenvolvedores conhecido como "Spawning", tem acesso ao modelo LAION-5B — o dataset utilizado para treinar inteligências artificiais de programas como Midjourney e Stable Diffusion.

3 de 6 O Have I Been Trained proporciona acesso ao dataset da LAION-5B — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O Have I Been Trained proporciona acesso ao dataset da LAION-5B — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Vale lembrar que, apesar de eficiente, o endereço apenas retira a sua imagem do LAION-5B. Logo, seus arquivos não ficam protegidos de IAs que utilizam outros bancos de dados.

2. Adicione marcas d'água e assinaturas

Não é novidade que marcar sua imagem com marca d'água ou assinatura ajuda a protegê-la de ser utilizada indevidamente na Internet. No entanto, poucos sabem que o recurso também pode ser útil contra inteligências artificiais. Isso porque IAs não costumam remover pelo artista, o que evidencia o plágio. Exemplo disso é que, no ano passado, durante o auge da popularidade do Lensa, uma artista notou que os avatares 3D gerados pelo aplicativo traziam resquícios da assinatura do artista original.

A eficiência da técnica pôde ser vista na prática no início de 2023, quando a empresa Getty Images processou a Stability.AI por utilizar cerca de 12 milhões de fotos para treinar sua inteligência artificial, a Stable Diffusion. O caso foi descoberto pois algumas das imagens geradas pelo software apresentavam a marca d'água do banco de imagens.

4 de 6 Avatares 3D produzidos pelo aplicativo Lensa trazem resquícios das assinaturas de artistas — Foto: Reprodução/Twitter (editado por Ana Letícia Loubak) Avatares 3D produzidos pelo aplicativo Lensa trazem resquícios das assinaturas de artistas — Foto: Reprodução/Twitter (editado por Ana Letícia Loubak)

Existem diferentes ferramentas de edição de imagem que permitem marcar imagens gratuitamente — e uma das mais famosas é o WaterMark. Depois de acessar "watermark.ws" e criar um cadastro na plataforma, basta fazer o upload do arquivo que deseja marcar, clicar em "Edit Select" e selecionar a opção de marca d'água que preferir. Também é possível realizar o procedimento no Canva.

3. Utilize o arquivo robots.txt

"Robots.txt" é um arquivo de texto que utiliza o Protocolo de Exclusão de Robôs e contém instruções para os crawlers (robôs rastreadores) sobre o que eles podem rastrear em uma página. Os crawlers são usados pelo Google e outros buscadores para localizar e indexar o conteúdo de um site e, então, apresentá-lo nos resultados de pesquisa, mas também podem ser utilizados por ferramentas de inteligência artificial. Nesses casos, os rastreadores são responsáveis por encontrar e coletar imagens que alimentarão o banco de dados da IA.

5 de 6 O arquivo robots.txt é adicionado ao código da página — Foto: Reprodução/Markus Spiske/Unsplash O arquivo robots.txt é adicionado ao código da página — Foto: Reprodução/Markus Spiske/Unsplash

Sabendo disso, é possível usar o arquivo robots.txt para informar aos crawlers os conteúdos que eles não podem rastrear. Assim, ao escanear a página, o bot não conseguirá roubar as imagens, já que as instruções no arquivo não o permitem fazê-lo. A tática é útil para artistas que têm portfólios online e desejam proteger os seus trabalhos das IAs.

Como saber se minha foto já foi utilizada por IA?

Como já citado anteriormente, a ferramenta Have I Been Trained é a forma mais eficiente de conferir se sua imagem já foi utilizada para o treinamento de uma inteligência artificial. O site funciona da seguinte forma: ao adicionar uma imagem à barra de pesquisas da plataforma, o usuário tem acesso a uma extensa biblioteca com fotos semelhantes ao modelo apresentado e pode conferir se a sua produção faz parte do acervo. Caso prefira, também é possível descrever o arquivo por texto para pesquisá-lo.

Caso identifique alguma das imagens e queira removê-la do dataset, basta clicar com o botão direito sobre o arquivo e selecionar "My Opt-Outs". As fotos selecionadas são adicionadas a uma lista que, posteriormente, é enviada para a LAION — empresa desenvolvedora do modelo LAION-5B —, que remove a imagem.

6 de 6 Google Lens pode ajudar a identificar imagens utilizadas indevidamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Google Lens pode ajudar a identificar imagens utilizadas indevidamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Outro método eficaz é por meio do Google Lens. A ferramenta permite que o usuário faça pesquisas no Google utilizando uma foto como base e exibe resultados que se assemelham a ela. Para realizar uma pesquisa no Lens, basta acessar a página inicial do Google, clicar na opção "Imagens" e selecionar o símbolo de câmera na barra de busca. Então, é só enviar a imagem desejada.

