'Como saber se estão me espionando pela webcam?' Veja 5 pistas

Webcams são acessórios indispensáveis na rotina de muitos usuários, mas elas também podem representar alguns perigos caso não estejam protegidas. Por meio da instalação de malwares , cibercriminosos conseguem acesso à câmera e até aos microfones do hardware . Com o controle desses acessórios, eles podem filmar e fotografar tudo que acontece em frente ao computador, incluindo imagens sensíveis que podem ser usadas para extorquir as vítimas. Para garantir sua privacidade online e evitar que seu dispositivo fique vulnerável a invasões, é importante tomar algumas medidas de segurança.

Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia completo, explicando como hackers podem acessar sua webcam e listando indícios de que você está sendo espionado. Ao final, confira também como se proteger contra invasões.

Hackers podem te observar pela webcam sem que você saiba; veja como se proteger — Foto: Getty Images

Como hackers podem invadir sua webcam

Há diversas formas pelas quais um hacker pode conseguir acesso a uma webcam. A principal delas é por meio de Cavalos de Troia de acesso remoto, ou Remote Access Trojans (RATs), em inglês. Eles são uma espécie de vírus presente em links maliciosos e compartilhados via e-mails de phishing ou publicações em redes sociais. Após serem baixados acidentalmente e instalados no computador, os RATs permitem que seus desenvolvedores loguem remotamente na máquina das vítimas, tendo acesso a informações pessoais, senhas e controles da webcam.

Esse tipo de malware é similar aos bosswares, programas de acesso remoto utilizados por empregadores que desejam vigiar as atividades dos funcionários. A prática cresceu na pandemia, quando as empresas começaram a aderir o trabalho remoto. Assim como os bosswares, os vírus utilizados pelos criminosos também podem coletar, sem consentimento, imagens e vídeos dos usuários em suas casas. A diferença é que os hackers usam o conteúdo obtido para chantagear as vítimas em troca de dinheiro ou para vender na web.

Cibercriminosos usam programas maliciosos para acessar câmeras de usuários — Foto: Rebekah Yip/Unsplash

Em um caso recente, um homem no Reino Unido foi condenado a dois anos de prisão por espionar mulheres e crianças via câmeras de computador e celular. De acordo com a investigação, ele utilizava perfis falsos para fazer amizade com as vítimas e enviar links de download do vírus de acesso remoto. Isso permitiu que o criminoso assistisse e registrasse diversas imagens íntimas dos usuários sem que eles soubessem.

Dicas para identificar espionagem pela webcam

1. Observe se a luz da webcam está acesa

A maioria das webcams contam com uma luz para indicar se está ligada ou não. Se ela estiver acesa e você não estiver usando a câmera, desconfie: este é um forte indício de que você está sendo observado por hackers. A dica também serve para algum comportamento estranho na luzinha — como piscar repentinamente. No entanto, vale verificar se não há nenhum aplicativo legítimo utilizando a câmera, já que softwares como o Zoom ligam a webcam de forma automática ao serem abertos e não representam risco à sua segurança digital.

Verifique se a luz da sua webcam está acessa — Foto: Reprodução/Unsplash

2. Verifique se há arquivos estranhos no PC

É comum que cibercriminosos salvem o conteúdo roubado nos próprios dispositivos das vítimas. Portanto, vasculhe seus arquivos para ver se não há nenhuma filmagem da qual você não se lembre. Há também a possibilidade de o hacker ter trocado a pasta de destino dos vídeos da webcam para outro local, na tentativa de esconder seus rastros. Vale checar nas configurações do acessório se esse é o caso.

3. Procure por aplicações desconhecidas

Ao notar algum programa que você não tenha instalado no seu dispositivo, tome cuidado: ele pode ser um spyware usado por hackers. É importante fazer uma limpa no seu computador e procurar por softwares desconhecidos, já que existe a possibilidade de que sejam vírus. Para descobrir se eles estão te filmando, faça um teste e tente iniciar sua webcam. Caso apareça uma mensagem dizendo que o acessório já está em uso, é muito provável que você esteja sendo vigiado.

4. Verifique as configurações da sua webcam

Outra dica muito útil é verificar se todas as configurações da sua câmera estão corretas e da forma como você as deixou. Isso porque, se um hacker tiver acesso a ela, ele provavelmente terá mudado as medidas de segurança para conseguir as imagens com mais facilidade.

Cheque as configurações da sua webcam para ter certeza de que não houve nenhuma alteração — Foto: Reprodução/Unsplash

5. Faça uma varredura com antivírus

Caso você já tenha identificado comportamentos estranhos na luz da sua webcam, arquivos desconhecidos no computador e mudança nas configurações da câmera, faça uma limpeza no seu computador com um antivírus. A ferramenta é capaz de realizar uma análise mais aprofundada no seu sistema e descobrir outras possíveis ameaças além dos spywares. Mesmo os antivírus mais simples, como o nativo do Windows, podem oferecer resultados bem eficientes.

Como evitar que espiem você pela webcam

1. Tenha um bom antivírus instalado

Para se proteger da ação de spywares ou qualquer outro programa malicioso, é muito importante ter um antivírus instalado no seu computador. Quando ativos, eles conseguem identificar ameaças com muito mais rapidez, evitando até mesmo que elas sejam instaladas no seu dispositivo. Portanto, evite navegar na Internet e baixar arquivos sem a proteção de um bom antivírus.

2. Tenha cuidado ao usar redes Wi-Fi públicas

Por terem um tráfego aberto, as redes públicas de Wi-Fi são mais vulneráveis à ação de hackers do que as privadas. Por isso, prefira sempre usar conexões de Wi-Fi domésticas, que são mais seguras. Caso seja inevitável utilizar uma rede aberta, faça uso de uma VPN para criptografar seu IP e te proteger contra possíveis invasores.

Evite usar redes públicas de Wi-Fi — Foto: Reprodução/Unsplash

3. Cubra a câmera quando ela não estiver sendo usada

Um último recurso é cobrir sua câmera com um fita adesiva quando ela não estiver em uso. Por mais boba que pareça, essa medida pode evitar que cibercriminosos que já têm acesso à sua webcam capturem imagens em situações comprometedoras. Portanto, caso você não se sinta seguro com nenhuma das opções acima, vale tomar um cuidado extra e tampar sua webcam quando não for necessário usá-la.

