Como saber se um texto foi escrito pelo ChatGPT? Veja 5 formas

É possível saber se um texto foi escrito pelo ChatGPT ou por outros chatbots de inteligência artificial (IA) com a ajuda de ferramentas online. Como os robôs conseguem escrever redações com aparente coerência e responder perguntas a partir de simples comandos, não é difícil imaginar que algumas pessoas os utilizem em provas para a faculdade ou em processos seletivos. Visando identificá-los, professores e empregadores podem fazer uso de softwares como o AI Text Classifier (desenvolvido pela OpenAI , a empresa que criou o ChatGPT ) ou GPT Zero. A seguir, conheça cinco formas de saber se um texto foi escrito por chatbots com IA.

1 de 6 ChatGPT no celular — Foto: Gisele Souza/TechTudo ChatGPT no celular — Foto: Gisele Souza/TechTudo

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

1. AI Text Classifier

A OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT, lançou, no início de 2023, uma ferramenta capaz de analisar se um texto foi escrito por chatbots com inteligência artificial. Trata-se do AI Text Classifier (platform.openai.com/ai-text-classifier) que, embora ainda esteja em fase de testes, pode ser utilizado gratuitamente no site da empresa.

2 de 6 AI Text Classifier verificou que o texto provavelmente foi escrito por IA — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz AI Text Classifier verificou que o texto provavelmente foi escrito por IA — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

O TechTudo utilizou o classificador e solicitou a avaliação de um texto produzido pelo ChatGPT. O resultado foi eficaz e, como mostra a imagem acima, a ferramenta reconheceu que provavelmente o trecho foi escrito por uma IA. O AI Text Classifier, por estar em fase de testes, ainda é uma ferramenta um pouco limitada e não indica uma "pontuação" para a originalidade do texto.

2. GPTZero

Outra possibilidade para verificar se uma redação foi escrita com o ChatGPT é o GPTZero (https://gptzero.me/). A ferramenta indica a probabilidade de o texto ter sido desenvolvido por uma IA, destacando as frases possivelmente criadas por robôs. O diferencial do site é a possibilidade de fazer o upload de um arquivo à plataforma e analisá-lo sem ter que copiar e colar o texto — o que pode ser um recurso interessante para professores, por exemplo. O TechTudo utilizou o mesmo trecho do tópico anterior para testar a plataforma e, mais uma vez, o resultado indicou que ele provavelmente foi escrito por uma IA.

3 de 6 Verificação do GPTZero sugere que o texto provavelmente foi escrito por uma IA — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Verificação do GPTZero sugere que o texto provavelmente foi escrito por uma IA — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

3. Content Scale AI

Assim como o GPTZero, o Content Scale AI (https://contentatscale.ai/) é outra ferramenta que mostra uma "pontuação de inteligência artificial" — quanto mais alta ela for, é mais provável que o conteúdo tenha sido desenvolvido por um chatbot. A plataforma explica, contudo, que um texto com 85% de pontuação de "conteúdo humano", por exemplo, não é 15% é gerado por IA. Na verdade, o resultado indica que o sistema tem 85% de confiança de que o conteúdo fornecido pelo usuário foi criado por humanos.

4 de 6 Detecção de texto feita pelo Content Scale AI — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Detecção de texto feita pelo Content Scale AI — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

A ferramenta ainda aparenta ser um pouco limitada e, para ser mais precisa, necessita de uma quantidade abundante de dados, principalmente quando é necessário verificar conteúdos sobre nichos pequenos e em determinados idiomas. Em nossos teses, portanto, ela não se mostrou muito efetiva.

4. Undetectable AI

A ferramenta Undetectable AI (https://undetectable.ai/) também serve como detector de textos escritos por inteligência artificial, mas foi inicialmente criada para humanizar conteúdos gerados por robôs. Para descobrir se uma redação foi escrita com IA, os usuários devem colar o conteúdo que querem analisar e apertar o botão "Check for AI". Depois, os detectores de AI acenderão em vermelho ou verde — vermelho para texto produzido por robôs e verde para textos que "passaram no teste".

5 de 6 Verificação da Undectable AI sugere que o texto foi produzido por uma IA — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Verificação da Undectable AI sugere que o texto foi produzido por uma IA — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Para "humanizar" um texto, basta clicar no botão “Humanize”, o que torna a produção mais semelhante à escrita humana e, em tese, faz com que seja mais difícil detectá-la com as outras ferramentas desta lista.

5. AI Content Detector

O AI Content Detector (https://copyleaks.com/ai-content-detector) da Copyleaks é outra ferramenta que pode ser usada para identificar se um texto foi criado por robôs. Apesar dessa função, a plataforma foi inicialmente produzida para detectar plágios, sendo bastante utilizada por professores e editores mesmo antes da popularização dos chatbots com inteligência artificial.

6 de 6 AI Content Detector verificou texto escrito pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz AI Content Detector verificou texto escrito pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

A ferramenta permite fazer upload de arquivos em vários formatos e ainda checar diferentes documentos simultaneamente. Segundo o site, o AI Content Detector pode detectar textos produzidos pelo ChatGPT, GPT-4, GPT-3, Jasper e outros chatbots similares.

Com informações de Medium

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos