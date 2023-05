Como ser afiliado do AliExpress? Veja comissão e se programa vale a pena

O programa de afiliados AliExpress premia usuários que divulgam produtos do marketplace chinês com comissões de até 9% sobre o valor da venda. Para participar, basta ter um bom engajamento online e fazer sua inscrição pelo site do e-commerce. Caso seja aprovado, você ganhará um link de afiliado do AliExpress personalizado para divulgar mercadorias nas redes sociais ou em grupos de amigos. A cada compra feita, a plataforma reverte uma porcentagem de comissão para você. A seguir, veja como se tornar um afiliado AliExpress e todos os detalhes sobre o programa de marketing do e-commerce.

O que é e como funciona o programa de afiliados do AliExpress?

O programa de afiliados AliExpress fornece comissões de 3% a 9% para usuários que divulgam produtos do marketplace. Uma vez cadastrado no programa, o afiliado pode gerar links para diferentes mercadorias e compartilhá-las em redes sociais ou em grupos do WhatsApp. A cada compra feita a partir da sua URL, você recebe um determinado valor de comissão, que depende da categoria do item vendido. Caso você tenha um blog, também é possível fazer a divulgação por meio de banners ao redor do site, o que facilita a visualização. Para receber a comissão, basta que o comprador clique no anúncio e faça a compra pela página que será aberta.

Estratégias de marketing como essas têm sido muito usadas por diversos marketplaces, como Shein e Shopee. Isso porque elas são uma forma fácil de atrair novos clientes e acabam sendo benéficas tanto para o e-commerce quanto para o afiliado — que consegue uma renda extra sem precisar fazer muito esforço.

Como ser afiliado do AliExpress?

Segundo o AliExpress, qualquer usuário com uma forte presença online pode se candidatar ao programa de afiliados. Na prática, isso significa que é preciso ter uma boa quantidade de seguidores e engajamento. Da mesma forma, para donos de sites, o requisito é ter um tráfego considerável de visitantes. O próprio marketplace indica que o sistema de marketing pode ser ideal para algumas categorias específicas de internautas, como influenciadores, usuários que estão em muitos grupos de mensagens e proprietários de sites de comparação de preços.

Para virar um afiliado do AliExpress, entre em "https://portals.aliexpress.com/publisher/register/step1.htm" (sem aspas) e preencha suas informações pessoais, como nome, país e tipo de conteúdo que você produz. Caso queira usar o programa de afiliados para uma empresa, preencha a ficha de "Company", à direita. Prossiga em "Next".

A plataforma irá solicitar mais informações sobre sua influência online, perguntando em qual rede social você mais atua. Após clicar em "Next", o AliExpress pedirá alguns dados de contato e enviará um código de verificação ao seu e-mail. Informe-o e clique novamente em "Next". Por fim, concorde com os termos da uso ao marcar o box para finalizar o processo. Depois, basta esperar a plataforma aceitar sua candidatura e seguir acessando o portal de afiliados para conferir se você já pode gerar algum link.

Quanto ganha um afiliado AliExpress?

A comissão recebida pelos afiliados varia de acordo com a categoria de cada produto vendido. Algumas seções, como acessórios para celular e roupas femininas, masculinas e infantis, oferecem uma porcentagem mais alta, de 9% do valor da venda. Já outras, como tablets, celulares e computadores, proporcionam comissão de apenas 3%.

Quais produtos podem ser indicados?

Apesar de não apresentar informações muito claras sobre quais produtos não fornecem comissão, o AliExpress afirma que, de fato, há uma categoria específica de itens que não geram lucro. Esses produtos seriam de vendedores da plataforma que não aderiram ao programa de afiliados.

De qualquer forma, o marketplace conta com uma espécie de checador de links para verificar se um determinado produto está na lista de afiliados ou não. Para acessá-lo, basta ir em "https://portals.aliexpress.com/linkchecker.htm" (sem aspas) e colar a URL do item desejado.

O programa de afiliados do AliExpress vale a pena?

Participar do programa de afiliados do AliExpress pode ser uma boa alternativa para aqueles que desejam ter uma renda extra. Afinal, não é preciso fazer nenhum tipo de pagamento para se cadastrar, e a participação no sistema não demanda muito esforço: basta compartilhar os produtos com o link nas redes sociais para começar a lucrar com as vendas. Outro ponto positivo é que o marketplace conta com uma grande variedade de produtos. Portanto, o usuário não fica limitado à divulgação de apenas uma categoria, como roupas, e pode divulgar itens que conversem com seu público-alvo.

As taxas de comissão, por outro lado, deixam a desejar. Mesmo a porcentagem mais alta, de 9%, é muito menor do que a oferecida em outros e-commerces. A Shein, por exemplo, oferece comissões que variam entre 10% e 20%. Já a Shopee permite lucrar em até 14% do valor da venda. Além disso, toda a plataforma de afiliados do AliExpress está em inglês, o que pode dificultar a plena compreensão de seu funcionamento. Como são muitos detalhes sobre valores e produtos que fazem parte ou não do programa, até os usuários que sabem inglês podem se perder.

Com informações de AliExpress (1 e 2)

