Como vencer a procrastinação? Veja 8 ferramentas para ser produtivo

É possível vencer a procrastinação com a ajuda de ferramentas online. Apesar de a Internet estar repleta de distrações, como conteúdos publicados em redes sociais ou jogos online, existem também plataformas úteis para quem precisa manter o foco no trabalho ou nos estudos. Uma delas é o Forest , extensão para Google Chrome que, por meio de uma experiência gamificada, permite bloquear sites que atrapalham a sua concentração. Outra opção é o Trello , ferramenta de gestão de projetos que permite aplicar a metodologia kanban e acompanhar o andamento de tarefas de forma visual, otimizando o fluxo de trabalho. A seguir, veja oito plataformas que podem te ajudar a vencer a procrastinação.

1 de 9 Plataformas online podem ajudar a vencer a procrastinação; saiba mais — Foto: Reprodução/Unsplash Plataformas online podem ajudar a vencer a procrastinação; saiba mais — Foto: Reprodução/Unsplash

📝 Qual tablet é a melhor opção para estudar? Opine no Fórum do TechTudo

1. Freedom

Freedom (https://freedom.to/) é um aplicativo para computadores com os sistemas Mac, Windows, Linux e ChromeOS que bloqueia sites de acordo em horários específicos, definidos pelo usuário. É possível impedir, por exemplo, o acesso a redes sociais durante o horário de trabalho e nos dias de semana — e apenas liberar à noite e aos sábados e domingos.

Os usuários também conseguem criar listas de bloqueio específicas para diferentes usos, o que pode ser bastante útil caso você divida seu dispositivo com uma criança e queira evitar que ela entre em sites adultos, por exemplo.

2 de 9 Freedom: plataforma pode ajudar a vencer a procrastinação — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Freedom: plataforma pode ajudar a vencer a procrastinação — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

A plataforma também pode ser sincronizada em celulares por meio de seu aplicativo nativo disponível para iPhone (iOS) e Android. Isso permite que os usuários bloqueiem, além dos websites, quaisquer apps que atrapalhem o foco. No entanto, vale ressaltar que, após os setes dias de teste gratuitos, o Freedom cobra uma assinatura. É possível escolher entre o pacote mensal de US$ 8,99 (aproximadamente R$ 44,50, segundo a cotação atual), o anual de US$ 39,46 (ou R$ 195,45) e o vitalício, com preço único de US$ 199 (R$ 985).

2. Trello

Gratuito, o Trello (https://trello.com/) permite criar quadros para distribuir, em listas e cartões, tarefas a serem feitas. É possível criar um cartão para cada atividade, adicionando uma descrição, imagem, checklist e um horário limite para que ela seja concluída. Os cartões podem ser distribuídos em colunas como “a fazer”, “em andamento” e “concluído”, de forma que você consiga sinalizar o andamento de cada tarefa. Além disso, é possível criar quadros colaborativos e adicionar outros usuários, o que pode ser muito útil para trabalhos em equipe. A plataforma também está disponível como aplicativo para celulares iPhone (iOS) e Android.

3 de 9 Trello permite que o usuário adicione quantos cartões achar necessário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Trello permite que o usuário adicione quantos cartões achar necessário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

3. RescueTime

Disponível para Windows e Mac, o RescueTime é uma espécie de assistente virtual que ajuda a manter o foco. Os usuários podem adicionar seus afazeres do dia, como uma reunião ou uma consulta médica, e a plataforma mandará lembretes antes de cada evento. Os alertas vêm acompanhados de uma mensagem motivacional.

Além disso, o RescueTime pode identificar quando você está distraído. Após passar alguns minutos no YouTube, por exemplo, o assistente irá enviar uma notificação para que você volte ao trabalho. Ao final do dia, a ferramenta oferece um relatório de produtividade, avaliando quanto tempo você gastou em redes sociais ou com suas tarefas.

4 de 9 RescueTime: aplicativo produz relatórios sobre seu tempo online — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire RescueTime: aplicativo produz relatórios sobre seu tempo online — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

O RescueTime também tem uma versão em aplicativo para celulares iPhone (iOS) e Android. A plataforma, no entanto, é paga, e seus preços variam. O plano clássico, que oferece relatórios menos detalhados, tem mensalidade de US$ 6,50, ou R$ 32,20. Já o plano RescueTime, que conta com mais recursos personalizados, como metas de produtividade e modo de foco, fica por US$ 12 ou R$ 60.

O ChatGPT também pode ser um poderoso aliado no aumento da produtividade. Com o comando certo, o chatbot pode organizar suas tarefas, criar um cronograma de estudos e fornecer ideias de conteúdo para as redes sociais da sua marca, por exemplo. Basta utilizar algum prompt como “Monte um cronograma semanal, com duas horas de estudo diárias, para estudar as seguintes disciplinas” e colar a lista de matérias a serem estudadas. Além disso, a IA funciona como um otimizador de tarefas. Caso você precise escrever um artigo, por exemplo, pode pedir ao bot para montar a estrutura do seu texto e escrever as referências no formato da ABNT.

5 de 9 ChatGPT responde a comandos que podem aumentar a produtividade — Foto: Reprodução/Unsplash ChatGPT responde a comandos que podem aumentar a produtividade — Foto: Reprodução/Unsplash

5. Toggl Track

O Toggl Track é uma extensão para Google Chrome que calcula quanto tempo foi gasto em cada atividade online. Assim, você pode descobrir em quais sites você mais costuma procrastinar e evitá-los. A ferramenta foi desenvolvida para trabalhos em equipe, podendo ser integrada ao Trello e ao Slack. O Toggl ainda oferece um quadro com um panorama geral do que cada integrante está fazendo e um ranking de quais membros estão mais produtivos. Seu uso é gratuito, mas é possível assinar pacotes premiums, com mais recursos, e preços que variam entre R$ 45 e R$ 95 mensais.

6 de 9 Toggl monitora o tempo gasto trabalhando — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Toggl monitora o tempo gasto trabalhando — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

6. Forest

Outra opção interessante para minimizar distrações é o Forest. A extensão para Google Chrome permite que os usuários criem uma lista de sites que não devem ser acessadas e determinar um tempo pelo qual desejam ficar distantes das páginas. Quando ativa, a ferramenta exibe uma animação de árvore, que pode crescer caso o bloqueio seja cumprido corretamente. Se o usuário não resistir à tentação, o crescimento é interrompido, e a árvore morre.

Usando o Forest com frequência é possível desbloquear outros tipos de árvores e cultivar uma espécie de jardim de produtividade. A plataforma também pode ser integrada em celulares por meio de seu aplicativo para iPhone (iOS) e Android.

7 de 9 Forest é uma extensão para Chrome que usa gamificação para ajudar a focar no trabalho — Foto: Reprodução/Raquel Freire Forest é uma extensão para Chrome que usa gamificação para ajudar a focar no trabalho — Foto: Reprodução/Raquel Freire

O Google Agenda oferece vários recursos para além do calendário de eventos. A função “Meta”, por exemplo, permite estabelecer um objetivo para o seu dia, como ler o capítulo de um livro ou escrever um parágrafo de um artigo. Outra possibilidade é padronizar as configurações de suas reuniões. Com o recurso, útil para quem costuma fazer muitas chamadas online, permite pré-determinar, por exemplo, qual duração o encontro deve ter e se o acesso vai ser liberado para todos.

8 de 9 Google Agenda tem recursos de produtividade bastante úteis — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Google Agenda tem recursos de produtividade bastante úteis — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

8. Tomato Timer

Uma última opção para aumentar a produtividade é o Tomateo Timer. O site funciona como um cronômetro para que os usuários usem o “Método Pomodoro” para completar seus afazeres. Trata-se de uma técnica que estipula tempos produtivos de 25 minutos, separados por intervalos de 5 minutos de descanso. Após terminar quatro blocos nesse esquema, deve-se tirar um intervalo maior, de 10 minutos. O Tomato Timer cronometra cada um desses blocos e emite um alarme quando o tempo termina.

9 de 9 Tomato Timer ajuda a cronometrar o método pomodoro — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Tomato Timer ajuda a cronometrar o método pomodoro — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Com informações de Time for You

Veja também: Como calcular quanto tempo falta para se aposentar usando simulador do INSS