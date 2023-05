Conheça as 10 melhores adaptações de mangá para anime disponíveis online

O ciclo natural de um anime de sucesso começa no mangá. As publicações japonesas são o celeiro de histórias que têm a chance de atingir um público maior com a adaptação para a TV e streaming. Exemplos de adaptações de sucesso são os clássicos modernos One Piece e Death Note, como também novidades já consagradas entre os otakus, com Demon Slayer e Attack on Titan.

Nesta lista organizada pelo TechTudo, você confere as principais adaptações de mangá para anime, todas disponíveis no streaming como o Crunchyroll e Netflix. A seleção foi feita com base em sites especializados e pelas notas no IMDb. Conheça as informações sobre enredo, personagens e repercussão entre público e crítica.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009 - 2010)

A saga dos irmãos Edward e Alphonse Elric começou nos mangás em agosto de 2001, sendo uma criação do autor japonês Hiromu Arakawa para a revista Shonen Gangan. A obra shonen (orientada aos meninos adolescentes) teve sua primeira aparição na televisão em abril de 2003, com o título homônimo. No entanto, a primeira adaptação teve uma recepção mediana entre o público e crítica, sendo encerrada em fevereiro do ano seguinte.

Foi em abril de 2009 que uma nova versão chegava para os fãs. Fullmetal Alchemist: Brotherhood recontava a história do mangá, mas de um jeito fiel ao conteúdo original. Com 64 episódios, o anime pode ser visto no Funimation e Crunchyroll. Na trama, Edward e Alphonse sofrem com uma transformação física após usarem da alquimia para reviverem a mãe. Com Edward com um braço mecânico e Alphonse transformado em uma criatura de metal, os dois decidem se aprofundar em alquimia para reverter o processo. Entre os fãs, Brotherhood possui nota 9,1 no IMDb.

My Hero Academia (2016 - presente)

Outro anime que conquistou o público pela fidelidade é My Hero Academia, baseado no mangá de Kōhei Horikoshi. Boku no Hīrō Akademia (nome em japonês do mangá e anime) começou a ser publicada no Japão em 2014, pela revista Weekly Shōnen Jump, e chegou na TV em abril de 2016. Todas as seis temporadas podem ser vistas no Crunchyroll e Funimation.

A trama é centrada em Izuku, um adolescente que sonha em ser um grande super-herói. Ele vive em um mundo onde 80% da população possui alguma habilidade especial, conhecida como "individualidade". O problema é que Izuku faz parte dos 20% das pessoas que não possuem poder nenhum. Mesmo assim, ele entra na prestigiada escola de heróis The Hero Academy para treinar com mestres super-poderosos. O anime possui nota 8,3 no IMDb.

JoJo’s Bizarre Adventure (2012 - presente)

O traçado grosso e exagerado presente nos mangás de JoJo’s Bizarre Adventure foi transposto também para o anime. A criação do mangaká Hirohiko Araki começou em 1987, publicada em nove partes. A série de mangás já rendeu um filme em 1987 e uma série de 13 OVA (sigla em inglês para Animação Original para Vídeo). Popularmente, a versão mais conhecida entre o público é o anime homônimo estreado em outubro de 2012 e em transmissão até hoje.

Disponível no Crunchyroll e Netflix, a trama percorre a longa trajetória da família Joestar, surgida na Inglaterra do século 19. Naquele período, o aristocrata inglês Jonathan Joestar está em pé de guerra contra o rival Dio Brando, um plebeu acolhido pelo pai de Jonathan. Decidido a subir na vida, Dio usa um artefato mágico para obter poderes sobrenaturais e acabar com a família Joestar. Agora, cabe aos descendentes de Jonathan frearem o rival. A animação possui nota 8,5 no IMDb.

Jujutsu Kaisen (2020 - presente)

Baseado no mangá de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen rapidamente se tornou um dos animes de ação e terror mais celebrados dos últimos anos. A produção chegou a conquistar o prêmio de Anime do Ano no Crunchyroll Anime Awards logo após seu lançamento na TV. A primeira temporada, mais o filme Jujutsu Kaisen 0, podem ser vistos no Crunchyroll.

Na realidade do protagonista Yuji Itadori, as Maldições são monstruosidades formadas pelos sentimentos negativos dos humanos. Yuji decide se aprofundar no assunto após engolir um amuleto poderoso e nutrir em seu organismo uma Maldição implacável. O jovem então entra no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio para aprender sobre feitiços de enfrentamento contra as monstruosidades. Jujutsu Kaisen tem nota 8,5 no IMDb.

Mob Psycho 1000 (2016 - presente)

O mangaká ONE é conhecido mundialmente por One-Punch Man, mas o autor também tem em seu currículo outra obra apreciada entre os otakus. Trata-se de Mob Psycho 100, um anime de ação regado de poderes psíquicos. Publicada em 2012 em versão impressa (diferente de One-Punch Man, que surgiu na Internet), o mangá chegou na TV como anime em 2016, e atualmente conta com três temporadas e um OVA.

A saga, disponível no Crunchyroll, é protagonizada por Shigeo "Mob" Kageyama, um adolescente bastante pacato que possui um imenso poder telecinético. Mas sua força psíquica apresenta um problema: caso o nível emocional de Mob chegue a 100, o garoto se torna uma problema incontrolável. Agora, Mob deve manter cautela com seu temperamento enquanto lida com falsos telepatas e organizações secretas. Mob Psycho 100 possui nota 8,6 no IMDb.

One Piece (1999 - presente)

Tão longo quanto as publicações no mangá, que integram 105 volumes, o anime One Piece completou a marca de 1.061 episódios já lançados. O primeiro capítulo da criação do mangaká Eiichiro Oda foi lançado em abril de 1996 - três anos depois, a animação chegava na emissora japonesa Fuji TV. Todos os episódios da saga estão disponíveis no Crunchyroll e Netflix.

Antes de ter sido executado como resultado de seus crimes, o pirata Gold Roger anunciou publicamente que seu tesouro escondido continha "tudo que este mundo pode oferecer!". Isso foi encarado como um chamado para o pirata Monkey D. Luffy, que pretende tomar posse do tesouro e ser o novo rei dos piratas em seu mundo. O show possui nota 8,9 no IMDb.

Attack on Titan (2013 - 2023)

Produzido pelos estúdios WIT e MAPPA, Attack on Titan tornou-se um fenômeno de popularidade durante seu lançamento, com a temporada final sendo aguardada com altas expectativas do público. A obra é uma adaptação da série de mangás do autor Hajime Isayama, publicadas entre 2009 e 2021. Já os episódios de Attack on Titan podem ser vistos no Crunchyroll.

Quando enormes titãs surgem na Terra, a humanidade constrói cidades fortificadas e com enormes muros para se proteger. Durante um século, a raça humana parece estar em paz, mas quando uma das muralhas é derrubada, é montado um grupo especial para derrubar de vez os gigantes. Attack on Titan possui nota 9,1 no IMDb.

Demon Slayer (2019 - presente)

Entre as grandes novidades do mundo dos animes que vem surpreendendo o público a cada temporada, está Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. O show pode ser visto na Netflix (temporadas 1) e Crunchyroll (saga completa). Publicada como mangá em fevereiro de 2016, a franquia começou a ser exibida na TV em abril de 2019.

A história se passa durante a era Taisho no Japão (1912 - 1926). Em um vilarejo rural, Tanjiro vive com sua família tranquilamente até que um líder demônio chamado Muzan mata sua mãe e irmãos sem motivo aparente. Nezuko, sua irmã, é a única parente viva. Porém, ela foi amaldiçoada e gradativamente está se transformando num demônio. Agora, o jovem treina pesado para se vingar de Muzan e reverter a maldição de Nezuko. O show tem nota 8,7 no IMDb.

Monster (2004 - 2005)

Entre os mangás seinen (orientados ao público jovem e adulto), Monster está em destaque graças a sua trama policial cheia de reviravoltas e personagens intrigantes. O mangá do autor Naoki Urasawa foi publicada entre 1994 e 2001, sendo adaptada para a TV entre 2004 e 2005. Todos os episódios podem ser vistos na Netflix.

Kenzo Tenma é um médico japonês que se muda para a Alemanha na década de 1980 para trabalhar como neurocirurgião. Sua vida sofre um revés quando opta por salvar a vida de um garoto misterioso ao invés do prefeito da cidade onde vive. O que Tenma não esperava é que o menino iria retribuir de um jeito nada pacífico pelo tratamento. Monster tem nota 8,7 no IMDb.

Death Note (2006 - 2007)

Nem a criticada adaptação da Netflix conseguiu manchar o legado do anime Death Note, adaptação do mangá igualmente celebrado de Tsugumi Ohba, com arte de Takeshi Obata. O mangá começou a ser publicado no Japão entre 2003 e 2006, o que rendeu, além da animação para a TV, três filmes live-action lançados no Japão e dois especiais. O anime pode ser visto na Netflix, HBO Max, Crunchyroll e Pluto.tv (com anúncios).

Light Yagami é um estudante cansado de injustiças. Um dia, ele encontra um caderno preto pertencente a um Shinigami (Deus da Morte). Quando descobre que pode matar qualquer pessoa escrevendo o nome dela no caderno, Light usa a ferramenta para acabar com a criminalidade. No seu encalço, entretanto, está L, um misterioso detetive contratado pela Interpol para desvendar as misteriosas mortes. Death Note tem nota 9 no IMDb.