Cozinha conectada: 7 funções úteis que você precisa conhecer

Um dos aparelhos mais populares nesse quesito é o refrigerador inteligente. Essas geladeiras são equipadas com sensores que monitoram a temperatura e a umidade dentro do dispositivo, e podem enviar alertas para o smartphone quando um item está próximo de vencer ou acabar. A seguir, entenda como uma cozinha conectada pode tornar sua vida mais tranquila e confira sete funções úteis que você precisa conhecer.

Vantagens de uma cozinha conectada

As vantagens de uma cozinha conectada são muitas. Além de economizar tempo e energia, os eletrodomésticos smart podem tornar a vida mais conveniente e até mesmo poupar seu dinheiro a longo prazo. Os dispositivos inteligentes também ajudam a manter uma alimentação mais saudável, pois enviam alertas de vencimento de alimentos e sugerem receitas saudáveis ​​com base nos ingredientes disponíveis na geladeira.

Refrigeradores inteligentes ainda operam em conjunto com outros dispositivos, como um assistente virtual (no estilo da Bixby, da Samsung). Por meio de comandos de voz, você pode adicionar itens à sua lista de compras e até mesmo fazer um pedido de reposição diretamente do refrigerador.

A geladeira Family Hub da Samsung é um exemplo de eletrodoméstico inteligente que traz diversas funções úteis para a cozinha conectada, em parceria com o app SmartThings. Com ela, o morador da casa pode controlar a temperatura da geladeira e do freezer, bem como monitorar os alimentos que estão acabando ou vencendo, por meio de um painel touch screen. Confira, na lista a seguir, sete funções úteis que você precisa conhecer em uma cozinha conectada.

7 funções úteis de uma cozinha conectada

1. Ver seus mantimentos à distância

Visualizar o que há dentro da geladeira à distância, sem precisar levantar do sofá, já é uma realidade. As câmeras internas da Family Hub da Samsung são uma das suas características mais úteis. O usuário é capaz de acessar as imagens do interior do refrigerador por meio do celular, o que permite ver o interior do aparelho sem precisar abrir a porta.

A funcionalidade é particularmente útil para quem está no supermercado e não consegue se lembrar se já tem ou não um determinado item em casa, por exemplo – para isso, basta verificar a imagem da câmera e saber se precisa comprar ou não.

Outra vantagem é que a tecnologia evita o desperdício de alimentos, graças à capacidade de monitoramento de produtos que estão perto do vencimento – assim, o usuário pode se planejar para usá-los antes que estraguem. As câmeras internas também facilitam na organização da geladeira: você pode ver onde cada item está e onde ele deve ser colocado após o uso.

2. Instruções de receitas

Já pensou em ter uma geladeira que te ajuda com receitas compostas pelos ingredientes que você já tem guardado? A Family Hub da Samsung possui uma função de receitas integrada ao aplicativo SmartThings Cooking. Com ela, o usuário pode encontrar receitas personalizadas com base nos ingredientes disponíveis na geladeira e na despensa, a fim de tornar mais fácil o planejamento das refeições.

Para garantir que o usuário terá todos os ingredientes de suas refeições, o SmartThings Cooking também pode ser usado para gerenciar as receitas favoritas e criar listas de compras. Vale citar que a função de receitas pode ser conectada a outros dispositivos inteligentes, como fornos e fogões, para proporcionar mais precisão no preparo das refeições.

3. Controle por voz

Quer controlar seus eletrodomésticos enquanto cozinha sem precisar tocar neles? Isso é possível com uma cozinha conectada. A Family Hub da Samsung possui a função de controle de voz, para que o usuário interaja com a geladeira por meio de comandos de voz. O recurso pode ser muito útil para quem está com as mãos ocupadas ou precisa acessar informações rapidamente.

Com o controle de voz, é possível ajustar a temperatura da geladeira, acionar a função de gelo, verificar o status dos pedidos de compras online e até mesmo controlar outros dispositivos conectados à geladeira. A função é compatível com assistentes virtuais como a Bixby, da Samsung, e Alexa, da Amazon – o que dá a possibilidade de integrar a geladeira a um ecossistema inteligente em casa.

4. Soundbar integrado

Além de display, é possível ter uma caixa de som na geladeira? Sim, a Family Hub da Samsung possui um soundbar integrado, que permite ouvir música, assistir a vídeos ou receber chamadas enquanto está na cozinha. A tecnologia pode ser muito útil para quem gosta de cozinhar e não quer perder seus programas favoritos ou precisa estar disponível para atender uma chamada.

O soundbar tem 25w de potência e pode ser controlado por meio do aplicativo SmartThings – assim, o usuário pode ajustar o volume e escolher as músicas ou vídeos a serem reproduzidos. Além disso, o soundbar pode ser conectado a outros dispositivos inteligentes, como a TV ou o smartphone, o que torna a experiência de entretenimento na cozinha ainda mais completa e divertida.

5. Cozinha informativa

Estar na cozinha preparando suas refeições não precisa ser sinônimo de falta de informação e diversão. A geladeira da Samsung conta com funções integradas de notícias, previsão do tempo e calendário, que têm como objetivo deixar o usuário sempre informado enquanto está na cozinha.

Com a função de notícias, você pode ter acesso a informações atualizadas sobre o mundo e sobre os assuntos de seu interesse. Já o recurso de previsão do tempo é útil para planejar suas atividades ao ar livre com antecedência, com a possibilidade de descobrir se precisará de guarda-chuva ou roupas mais quentes.

Para gerenciar suas tarefas e compromissos, há um calendário à disposição no refrigerador. Com ele, o morador pode programar lembretes e alertas para não esquecer de nada, direto da geladeira.

6. Economia de energia

Sim, uma cozinha conectada também ajuda a economizar energia elétrica e traz benefícios tanto para o meio ambiente quanto para o bolso do usuário. Um exemplo de eletrodoméstico que economiza luz é a geladeira Family Hub da Samsung.

Ela conta com a tecnologia de Digital Inverter, que ajusta automaticamente a velocidade do compressor de acordo com a demanda de resfriamento, a fim de garantir um uso mais eficiente de energia. O dispositivo promete uma economia de energia de até 50% sem comprometer a eficiência do resfriamento.

Uma cozinha conectada também pode contar com dispositivos smart que permitem o monitoramento do consumo de energia, como a medição do consumo em tempo real e a visualização do histórico de consumo, por meio do app SmartThings. Outra função interessante é a programação de horários de uso dos eletrodomésticos, de forma que eles sejam ligados apenas quando forem necessários.

7. Dispositivos integrados

Sua cozinha conectada pode estar totalmente integrada em uma única plataforma: o aplicativo SmartThings. A geladeira Family Hub da Samsung, por exemplo, permite a conexão com outros dispositivos inteligentes.

Com isso, o usuário pode ter controle de diversos aparelhos à distância, como a smart TV, a lava e seca ou o ar-condicionado WindFree™, da Samsung. É possível ligar ou desligar a smart TV pela geladeira, além de controlar o volume e até mesmo o canal. Você também pode ligar a lava e seca para que a roupa fique pronta assim quando chegar em casa.

Mais uma função bastante útil é o controle de temperatura do ambiente por meio da geladeira, ajustando o ar-condicionado WindFree™ de forma remota. O recurso oferece economia na conta de luz, já que, com ele, o usuário controla o uso do aparelho mesmo quando não está em casa.

Graças à integração de dispositivos inteligentes por meio do app SmartThings, o usuário pode receber notificações de outras atividades da residência, como quando alguém chega em casa ou quando o forno está pronto. Além disso, é possível monitorar o consumo de energia dos dispositivos conectados e identificar formas de economizar.