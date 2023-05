Curtiu Guardiões da Galáxia 3? Veja 7 games para jogar depois do filme

Guardiões da Galáxia 3 estreou nos cinemas brasileiros no último dia 4 de maio, encerrando a trilogia do grupo e também marcando a despedida do cineasta James Gunn do MCU (Universo Cinematográfico Marvel). Nas telonas, a equipe de heróis conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, ganhando, inclusive, o jogo Marvel's Guardians of The Galaxy, inspirado tanto nos filmes quanto nos quadrinhos de Peter Quill e companhia.

Além do game baseado no filme, outros títulos abordam aventuras espaciais com gameplay de tiro e criaturas extraterrestres, como Destiny 2, ou mesmo histórias de heróis, como Spider-Man, sendo interessantes para quem gosta de produções do tipo. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma listagem com sete jogos para você que curtiu o último lançamento da Marvel.

1. Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy é o jogo mais recente inspirado no universo do filme do MCU. Lançado em 2021, o game trouxe a equipe comandada por Peter Quill lidando com uma série de eventos catastróficos. Durante a história, as escolhas dos jogadores impactam diretamente na dinâmica entre os membros do grupo de heróis.

2. Guardians Of The Galaxy: The Telltale Series

Guardians Of The Galaxy: The Telltale Series, por sua vez, tem uma pegada mais focada na narrativa, tal qual títulos como The Walking Dead e The Wolf Among Us, ambos também da desenvolvedora Telltale Games. Por meio de um formato episódico, esse jogo apresenta uma história original dos Guardiões da Galáxia.

Na trama, o grupo descobre um poderoso artefato, cobiçado não só pelos heróis como também por um temível inimigo. A gameplay faz com que os jogadores dialoguem com outros personagens, explorem ambientes e interajam com objetos. O game recebeu versões para PS4, Xbox One e PC.

Em Marvel's Spider-Man os jogadores acompanham a jornada de Peter Parker, que precisa conciliar a sua carreira heroica e a sua vida pessoal. Com uma narrativa envolvente e uma gameplay excepcional, o título rapidamente conquistou o público e a crítica especializada, sendo indicado a diversas premiações.

Dois anos depois, Miles Morales protagonizou o Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Na sequência, Peter Parker está ausente e Nova York precisa de um novo protetor. É então que Miles assume a sua identidade heroica para proteger a cidade. Ao longo da história, os usuários acompanham o amadurecimento do jovem. O jogo está disponível para compra no PS4, PS5 e PC ( Steam e Epic Games Store).

Star Wars Jedi: Survivor começa cinco anos após os eventos do game anterior, Star Wars Jedi: Fallen Order. Na nova aventura, o jedi Cal Kestis volta mais experiente e poderoso. No entanto, o herói ainda está fugindo do Império, que retorna com ameaças inéditas.

O título deve agradar não só os fãs da franquia criada por George Lucas, mas também aqueles que se interessam por uma jornada épica e espacial. O jogo está disponível para compra no PS5, Xbox Series X/S e PC (através das lojas virtuais Steam e Epic Games Store).

5. Destiny 2

Destiny 2 é a sequência de Destiny, lançado em 2014. Desenvolvido pela Bungie, mesma criadora da franquia Halo, o título possui uma extensa história que continua a se expandir através de DLCs. De forma resumida: você assume o papel de um Guardião, a quem foi confiado a missão de proteger a Terra e a Última Cidade de ameaças alienígenas. O game é gratuito e está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam e Epic Games Store).

No Man's Sky é perfeito para aqueles jogadores que adoram explorar e desbravar novos horizontes. O principal objetivo do game é chegar ao centro do universo. Os jogadores são livres para explorar diversos planetas, cada um com fauna e flora únicas.

Ao longo da aventura, é possível reunir informações dos locais explorados, coletar materiais para melhorar o equipamento, comprar naves e até mesmo interagir com as formas de vida de um planeta. Se você se interessou, o game está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam).

Em Mass Effect a humanidade descobriu uma tecnologia capaz de realizar longas viagens pelas galáxias. Com essa descoberta, os humanos iniciaram uma era de exploração espacial. No entanto, esse avanço tecnológico colocou a raça humana em confronto com outros seres do cosmo. Assumindo o papel do Comandante Shepard, os jogadores devem lidar com uma ameaça iminente.

Se você se interessou pelo resumo do jogo, talvez goste de Mass Effect Legendary Edition. O compilado reúne os três primeiros jogos da franquia, mas remasterizados e otimizados para 4K Ultra HD. A coletânea pode ser comprada para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (através das lojas Steam e Epic Games Store).

