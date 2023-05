Curtiu Star Wars Jedi: Survivor? Veja 5 jogos parecidos para conhecer

Se você jogou e curtiu o novo capítulo da saga espacial, o TechTudo elaborou uma lista com cinco jogos parecidos para você conhecer e se divertir no console ou computador neste Star Wars Day, comemorado em 4 de maio.

1 de 5 Cal Kestis embarca em uma nova jornada em Star Wars Jedi: Survivor — Foto: Divulgação/EA Cal Kestis embarca em uma nova jornada em Star Wars Jedi: Survivor — Foto: Divulgação/EA

👉 Qual é o melhor jogo de Star Wars? Comente no Fórum TechTudo

Star Wars Jedi: Fallen Order é o começo da história de Cal Kestis. No game, o então padawan sobrevive ao plano conhecido como Ordem 66, que eliminou a maioria dos Jedis. Após o trágico acontecimento, ele decide traçar uma estratégia para tentar reerguer a Ordem Jedi, enquanto aprimora sua conexão com a Força e desenvolve suas habilidades.

2 de 5 Star Wars Jedi: Fallen Order é o primeiro capítulo da saga de Cal Kestis — Foto: Divulgação/EA Star Wars Jedi: Fallen Order é o primeiro capítulo da saga de Cal Kestis — Foto: Divulgação/EA

2. LEGO Star Wars: A Saga Skywalker

Em LEGO Star Wars: A Saga Skywalker, os jogadores podem reviver os eventos de Star Wars no formato LEGO. O game permite que os jogadores testemunhem momentos icônicos de todos os nove filmes da saga, desde os mais clássicos até os mais recentes. Além do humor já conhecido das peças de brinquedo, a jornada conta ainda com mais de 300 personagens jogáveis, 100 veículos exclusivos e mais de 20 planetas para explorar.

No Steam, o título tem quase 30 mil análises, sendo que a maioria é definida como "muito positiva". A Saga Skywalker pode ser jogada no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

3 de 5 Em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, cada personagem tem o seu próprio estilo de jogo — Foto: Divulgação/Steam Em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, cada personagem tem o seu próprio estilo de jogo — Foto: Divulgação/Steam

Marvel’s Guardians of the Galaxy é o jogo ideal para quem curte o humor, as músicas e a dinâmica entre os Guardiões nos filmes do MCU, além de contar com muita ação e luta espacial. Mantendo o carisma das telonas, a equipe liderada por Peter Quill chegou ao mundo dos jogos em 2021 colecionando prêmios e indicações. No The Game Awards, o game conquistou a categoria "Melhor Narrativa".

O jogo é descrito como um RPG de ação single player (um jogador). Por meio de um sistema de escolhas, os jogadores participam ativamente da história e interferem na dinâmica da equipe. Na trama, os usuários controlam o Senhor das Estrelas em um jornada galáctica para salvar o universo. Marvel’s Guardians of the Galaxy está disponível para compra no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch (versão nuvem) e PC (Steam e Epic Games Store).

4. Observation

Observation é um thriller de sci-fi, com elementos de aventura e diversos puzzles para resolver durante a jornada. Através das lentes de uma inteligência artificial, o jogador precisa descobrir o que aconteceu com a Dra. Emma Fisher e a tripulação de uma estação espacial. Conhecida como S.A.M, a IA consegue operar câmeras, sistemas de controles e ferramentas para auxiliar na investigação deste grande mistério.

No game, a tecnologia é usada como uma ferramenta para ilustrar uma história recheada de suspense. S.A.M. tem a missão de reformular os eventos para poder, se ainda for possível, salvar a tripulação. O jogo está disponível para compra no PS4 (com reprodução no PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X/S) e PC (via Steam e Epic Games Store).

4 de 5 Em Observation, o jogador assume o papel de S.A.M, a inteligência artificial de uma estação espacial — Foto: Divulgação/Steam Em Observation, o jogador assume o papel de S.A.M, a inteligência artificial de uma estação espacial — Foto: Divulgação/Steam

Horizon: Forbidden West é a sequência do aclamado Horizon Zero Dawn, lançado em 2017 e que nos apresentou a encantadora Aloy. Na trama do segundo capítulo, a protagonista continua com os esforços para salvar a humanidade de um apocalipse dominado pelas máquinas. Para isso, ela terá que reativar GAIA, uma IA que pode ajudar na sobrevivência do planeta Terra e na reconstrução da Biosfera como um todo.

O título se destaca pelos elementos de RPG presentes em sua gameplay e pelos visuais deslumbrantes. Além disso, se você curtiu a exploração de Jedi Survivor, provavelmente gostará de se aventurar pelo mundo de Horizon. Forbidden West está disponível para compra no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4).