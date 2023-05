Demon Slayer: conheça todos os Hashiras de Kimetsu no Yaiba

No meio da trama, há uma categoria de personagens chamados Hashiras, os combatentes de mais alto nível da organização de caçadores chamada Demon Slayer Corps. É neste grupo onde estão aliados importantes de Tanjito, como Giyu Tomioka, Gyomei Himejima e Sanemi Shinazugawae. Para conhecer mais sobre estes e outros Hashiras, confira a lista a seguir.

Giyu Tomioka (Hashira da Água)

A inexpressividade de Giyu esconde muito de seu grande poder. Ele é o primeiro dos Hashiras que o público tem contato no anime, quando poupa a vida de Nezuko no primeiro episódio quando esta se transforma num demônio. Giyu foi discípulo de Sakonji Urokodaki, ex-Hashira da Água que se torna mestre do protagonista Tanjiro.

Foi com Sakonji que Giyu aprendeu a respiração da água, um dos vários estilos de espadachins inspirados em elementos da natureza. Na imitação da água, o fluxo e a corrente do líquido inspiram golpes pelo Hashira. Além das 10 formas técnicas de ataque e defesa conhecidas, Giyu inventou mais uma, baseada no seu temperamento calmo e impassível. Ele entra em completo estado de calma e é capaz de bloquear os golpes do adversário com tremenda rapidez.

Shinobu Kocho (Hashira do Inseto)

Kocho não possui tanta força física e estatura quanto seus companheiros, mas é extremamente habilidosa em táticas de cura e envenenamento. Simpática e alegre, quando criança a personagem perdeu os pais vítimas de um ataque de demônios, o que a fez procurar a Demon Slayer Corps para integrar o grupo e jurar vingança.

Suas técnicas de espadas são voltadas à perfuração para injetar toxinas nos demônios, uma vez que não é capaz de cortar suas cabeças, e utiliza uma katana fina com formato de agulha.

Kyojuro Rengoku (Hashira das Chamas)

Principal personagem do arco Mugen Train, Kyojuro é um forte aliado na jornada de Tanjiro contra Muzan. Seu pai é Shinjuro Rengoku, que também já foi um Hashira das Chamas antes do filho. Dotado de um comportamento corajoso e confiante, Kyojuro aceita Nezuko como uma caçadora de demônios mesmo que a jovem tenha se transformado em uma.

Possui extrema habilidade na respiração do fogo, o que se mostrou útil contra batalhas entre membros do mais alto nível de demônios subalternos de Muzan. Ele tem a crença pessoal de que aqueles que nasceram com enorme poder devem proteger os mais fracos.

Mitsuri Kanroji (Hashira do Amor)

O jeito emocionado e carinhoso de Mitsuri disfarça suas habilidades de luta perante os mais ingênuos. A mais bela entre as Hashiras sempre está disposta a botar os punhos para briga, como aconteceu quando ela enfrentou o rei demônio Muzan. De todos os outros companheiros, Mitsuri possui forte ligação com Obanai Iguro, Hashira das Serpentes.

A personagem entrou na organização Demon Slayer inicialmente com o objetivo de encontrar um marido tão forte quanto ela. Uma característica anormal que possui é ter músculos oito vezes mais densos que um ser humano comum. A Hashira também é dotada de um corpo extremamente flexível, algo que ela utiliza frequentemente nas técnicas de respiração do amor.

Obanai Iguro (Hashira das Serpentes)

Diferente de sua amiga Mitsuri, Obanai não é nada amigável e é extremamente reservado. Além da evidente heterocromia (condição genética onde os olhos possuem cores diferentes), Obanai é parcialmente cego. Sua deficiência visual, aliada com sua baixa estatura e corpo franzino, dá a entender que o personagem é fraco nos combates, o que não é bem assim.

Ao seu lado, Obanai conta com a ajuda da serpente branca Kaburamaru, que auxilia na leitura e previsão dos golpes dos inimigos. Suas técnicas de espadachim envolvem uma movimentação deslizante e fluida como uma cobra, o que facilita nos ataques rápidos e perfurantes.

Sanemi Shinazugawa (Hashira do Vento)

De comportamento furioso e explosivo, Sanemi é um exemplo de "amigo rival" dentro dos animes. Possui um semblante feroz, cheio de cicatrizes, e um olhar perverso. Além disso, é extremamente desconfiado da entrada de Nezuko dentro da Demon Slayer Corps, pois não acredita da coexistência entre demônios e seres humanos.

Outra habilidade de Sanemi é sua velocidade e reflexos superiores, além da enorme resistência física e capacidade de suportar a dor. Suas técnicas e habilidades físicas foram capazes de derrotar dezenas de demônios de classificação baixa com uma destreza incomum.

Gyomei Himejima (Hashira da Rocha)

O maior e mais musculoso de todos os Hashiras é dotado de um temperamento calmo e tranquilo. Porém, por ser bastante emotivo, constantemente está chorando por qualquer coisa. Diferente de seu companheiro Obanai, que enxerga parcialmente, Gyomei é completamente cego desde a infância e tem as pupilas esbranquiçadas. Rigorosamente religioso, costuma fazer orações com seu juzu, um colar de miçangas usado entre os budistas.

Suas habilidades físicas contribuíram em sua rápida aprovação entre os Demons Slayers, onde conseguiu seu posto em apenas dois meses. Diferente de seus companheiros, Gyomei utiliza em combate um mangual e um machado nas lutas.

Muichiro Tokito (Hashira da Névoa)

O mais jovem entre os Hashiras é um jovem precoce que, ao mesmo tempo, é distraído e relaxado. Sua entrada no Demon Slayer também se dá por motivos de vingança, pois perdeu seu irmão gêmeo vítima do ataque de um demônio. Age completamente pela lógica e não deixa suas emoções o dominarem.

Sua habilidade de manipular a névoa é usada para enganar a visão dos seus adversários. Apesar da pouca idade, seu poder impressionou o vilão Kokushibo, um demônio de alta posição dentro do grupo de Muzan.

Ex-Hashiras

Além dos membros atuais dentro da organização Demon Slayer Corps, há também outros guerreiros que já fizeram parte do grupo e saíram. É o caso de Sakonji Urokodaki, ex-Hashira da Água antes de Giyu Tomioka. É Sakonji que está responsável pelo treinamento inicial de Tanjiro para se tornar um grande caçador de demônios. O mestre sempre usa uma máscara de tengu, uma criatura folclórica japonesa equivalente ao duende europeu.

Outro antigo Hashira importante para a jornada do grupo de Tanjiro é Tengen Uzui, ex-Hashira do Som. É ele que solicita o apoio do protagonista e seus amigos para saber o que aconteceu com suas três esposas no Distrito do Entretenimento, local explorado no segundo arco da segunda temporada. Seu visual chamativo e espalhafatoso em nada afeta suas habilidades de ecolocalização e golpes que desalinham o ritmo de seus inimigos.

Entre os demais ex-Hashiras que aparecem na série, estão Shinjuro Rengoku, pai de Kyojuro e antigo Hashira das Chamas antes do filho; Kanae Kocho, ex-Hashira das Flores e irmã de Shinobu Kocho que foi morta em combate por um demônio; e Jigoro Kuwajima, um senhor idoso que já foi um ex-Hashira do Trovão e um dos pioneiros entre os Demon Slayers.