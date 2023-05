O Dia das Mães 2023 acontece no dia 14 de maio, mas já tem movimentado consumidores que estão em busca de presentes para celebrar a data. Entre as opções para presentear, estão os eletrônicos, que devem contemplar em especial as mães que não abrem mão de estarem conectadas. Um exemplo considerável é o MacBook Air M1, que deve garantir bom desempenho e facilidade na execução de tarefas diárias. Ele está disponível por R$ 7.799 na Amazon, valor com desconto de R$ 5.200 em relação ao preço anterior .

1 de 1 Dia das Mães 2023: 7 eletrônicos com até R$ 5.200 de desconto para presentear — Foto: Reprodução/Pond5 Dia das Mães 2023: 7 eletrônicos com até R$ 5.200 de desconto para presentear — Foto: Reprodução/Pond5

Echo Dot vale a pena? Qual modelo comprar? Veja dicas no Fórum TechTudo

1. iPhone 14 Plus (128 GB) - a partir de R$ 6.209

O iPhone 14 Plus pode ser uma boa opção para presentear as mães que precisam trocar de smartphone e gostam dos aparelhos da maçã. O modelo está disponível por R$ 6.209, um desconto de R$ 2.390. Entre as características de destaque do produto estão a telona de 6,7 polegadas e o acesso à rede 5G. A ficha técnica do telefone ainda menciona câmera dupla com sensores de 12 MP e um sensor frontal com sistema de reconhecimento facial para desbloquear o aparelho. Nas configurações de desempenho, marcam presença o chip A15 Bionic e o armazenamento de 128 GB.

Mesmo sem números especificados pela fabricante, estima-se que o iPhone confira um dia de uso com uma recarga completa. A estrutura do smartphone dispõe de proteção contra água e poeira e oferece acabamento nas cores cinza, amarelo, branco e azul. Na Amazon, o dispositivo pontua 4,8 estrelas de 5. Consumidores que já adquiriram o produto avaliam o iPhone 14 Plus positivamente no quesito câmera e desempenho, mas alertam para a durabilidade da bateria.

Prós: tela de 6,7 polegadas e processador A15 Bionic

tela de 6,7 polegadas e processador A15 Bionic Contras: armazenamento de 128 GB sem espaço para cartão de memória

2. Vitrola Raveo Chrome Black - a partir de R$ 439

As mães que não dispensam uma música no dia a dia podem gostar da vitrola da Raveo, sobretudo pelo toque vintage do produto. Uma das vantagens dela é a facilidade no transporte e no armazenamento, já que o design reproduz uma maleta com alças e travas de segurança. O investimento neste presente é de R$ 439, redução de R$ 90.

No campo das especificações, o aparelho menciona suporte para vinis de 33, 78 e 45 RPMs, além de entrada USB e cabo de áudio para amplificar o som. Entre as funções extras, é possível mencionar a conexão Bluetooth e o recurso de gravação de músicas dos discos diretamente em pen drives conectados. Com potência sonora de 10 W, a vitrola é avaliada em 4,6 estrelas na Amazon. Por lá, clientes exaltam o custo-benefício e a qualidade no acabamento do toca-discos. Entretanto, há alertas sobre a qualidade sonora, que pode deixar a desejar.

Prós: recurso de gravação de música e conexão Bluetooth

recurso de gravação de música e conexão Bluetooth Contras: potência sonora de 10 W

3. MacBook Air M1 - a partir de R$ 7.799

O MacBook Air M1 pode ser uma opção interessante para presentear as mães com um notebook avançado. Apesar de o investimento ser mais alto, o produto está disponível na Amazon com um desconto de 40%, oferta que reduz o preço de R$ 12.999 para R$ 7.799, ou seja, está R$ 5.200 mais barato. Além da promoção, o produto deve se destacar pelas especificações potentes, como memória RAM de 8 GB e processador M1. O chip promete entregar aprendizagem automática avançada e GPU com gráficos até cinco vezes mais rápidos para as apps e jogos exigentes.

A ficha técnica inclui ainda sistema MacOS, placa de vídeo integrada e até 18 horas de autonomia. Quanto à visualização, a Apple disponibiliza uma tela de 13 polegadas e com resolução de 2560 x 1600 pixels. Já no campo dos recursos, marcam presença o Wi-Fi 6, o leitor de digital e o acesso a ferramentas da maçã, como FaceTime e Siri. As classificações de clientes da Amazon deram 4,9 estrelas ao notebook. Entre as avaliações, é possível encontrar relatos positivos em relação à imagem, ao som e ao desempenho do notebook. Por outro lado, há algumas pontuações sobre engasgos ao rodar programas mais pesados.

Prós: processador M1 e bateria para 18 horas

processador M1 e bateria para 18 horas Contras: cifras elevadas

4. Smart Luminária de Mesa Wi-Fi Elsys EPGG20 - a partir de R$ 294

Um presente que pode facilitar a vida das mães é a luminária smart, da marca Elsys. Isso porque ela oferece diversas funções, como controle por meio de assistentes virtuais e ajuste de cor dentro do padrão RGB. A conectividade Wi-Fi confere, ainda, outras facilidades como a programação do funcionamento e checagem das configurações à distância, via celular.

Ainda que o destaque seja o controle por comando de voz, o produto também oferece ajustes manuais por meio de botões acomodados na parte superior do aparelho. Lá, é possível mexer na temperatura da cor, acionar o timer e também a função rotativa do painel. Interessados na luminária inteligente podem encontrá-la na Amazon por R$ 294, valor com desconto de 18%. As classificações conferem 4,8 estrelas ao item, que dispõe de avaliações positivas quanto ao material e às funcionalidades oferecidas, mas traz alertas sobre dificuldades com comandos de voz mais específicos.

Prós: suporte a comando de voz e ajuste de cor

suporte a comando de voz e ajuste de cor Contras: não há

5. Carregador Portátil (Power Bank) i2Go PROBAT017 - a partir de R$ 159

O carregador portátil deve ser considerado uma opção para as mães que passam bastante tempo fora de casa, já que ele pode repor a energia de um telefone sem precisar de tomada por perto. No caso do Power Bank da i2Go, ele tem capacidade de 10.000 mAh, valor suficiente para oferecer até duas recargas completas a smartphones que contam com 3.500 mAh, por exemplo. A estrutura desse dispositivo é compacta, com medidas de 143 x 68 x 16 mm para otimizar o transporte e o armazenamento.

As facilidades também incluem o carregamento de mais de um aparelho ao mesmo tempo por meio das saídas USB-A e USB-C inclusas e reposição de 50% da bateria em 30 minutos quando a potência sob uso da potência de 20 W. Com painel digital e acabamento leve, o carregador portátil é avaliado em 4,7 estrelas. Comentários de consumidores indicam que o produto tem estrutura compacta e funcionamento satisfatório, podendo oferecer até três recargas para alguns aparelhos. O valor atual praticado no mercado é de R$ 159, cifras que têm um desconto de 11% aplicado.

Prós: estrutura compacta e resistente

estrutura compacta e resistente Contras: sem recarga lenta

Outro dispositivo da Apple que pode ser uma boa sugestão é o Apple Watch Series 8. O smartwatch deve se destacar entre as mães que gostam de acompanhar a saúde de perto. O wearable é capaz de aferir sinais vitais como temperatura corporal, frequência cardíaca e ainda monitorar o sono. Há também a função de detecção de acidentes e quedas, ideal para pessoas que precisam de um reforço na segurança. O modelo aparece por R$ 3.799 — desconto de R$ 200.

Além de funções voltadas à saúde, o dispositivo inclui ferramentas como checagem de notificações, recebimento de chamadas e controle do player de música. Quanto ao design, o modelo traz proporção de 41 mm e acabamento na cor estelar. Já o carregamento é feito com carregador magnético e pode oferecer até 18 horas de autonomia com apenas uma recarga. Todo esse conjunto agrega 4,8 estrelas no setor de avaliações da Amazon. Apesar dos elogios ao design, resistência e funcionamento, há contrapontos quando o assunto é a durabilidade da bateria.

Prós: recursos de saúde e resistência à água

recursos de saúde e resistência à água Contras: durabilidade da bateria pode deixar a desejar

7. Fone de ouvido i2Go Air Sound Go 2.0 - a partir de R$ 129

Além do toca-discos, o fone também pode ser uma opção para as mães que gostam de música. O modelo da i2Go, por exemplo, traz a função wireless, ideal para quem quer aproveitar playlists sem ficar presa aos fios. A bateria de 300 mAh confere autonomia para até cinco horas, enquanto o Bluetooth garante alcance de 10 metros.

A estrutura dos fones reserva botões para controle de volume e para recebimento de ligações, o que pode ajudar a ajustar configurações mesmo quando o celular não estiver por perto. O produto custa cerca de R$ 129 na Amazon, valor que tem 24% de desconto aplicado. No campo de avaliações, o modelo reúne 4,3 estrelas, com elogios à leveza e ao custo-benefício, mas com pontuações negativas sobre a qualidade sonora.

Prós: autonomia de cinco horas e alcance de 10 metros

autonomia de cinco horas e alcance de 10 metros Contras: qualidade sonora pode não agradar consumidores mais exigentes

Com informações da Apple (1/2/3), Elsys, i2Go (1/2)

