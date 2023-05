Dia das Mães: 9 apps que vão te ajudar a economizar no presente ideal

O Dia das Mães 2023 acontece no próximo domingo (14), e a procura pelo presente ideal pode ficar mais fácil com a ajuda de alguns aplicativos para Android ou iPhone ( iOS ). Um exemplo é o Meliuz, plataforma que oferece cupom de desconto para diversas lojas, além de cashback em compras. Outra opção é o Booking , que permite fazer reservas de passagens aéreas, hotéis e até mesmo passeios turísticos em valores mais baixos. Esses, no entanto, não são os únicos aplicativos úteis na hora de comprar presentes para o dia das mães. Confira, a seguir, uma lista completa com diversas opções.

1 de 10 Dia das mães 2023: veja apps que podem ajudar na hora de presentear — Foto: Divulgação/Getty Images Dia das mães 2023: veja apps que podem ajudar na hora de presentear — Foto: Divulgação/Getty Images

Comparadores de preços e cupons

O Pelando é uma rede social para encontrar e compartilhar ofertas ou cupons de desconto. Ele pode ser muito útil para aqueles que desejam pagar menos no presente de dia das mães. Disponível para Android e iPhone (iOS), a plataforma conta com um sistema de ranking onde os usuários votam nas melhores ofertas e podem deixar comentários. Assim, caso algum voucher não esteja funcionando, é fácil descobrir pelos comentários. Outra possibilidade do app é criar alertas para produtos específicos. Caso você já saiba o que deseja comprar para sua mãe, por exemplo, basta indicar o produto no app para receber notificações quando ele estiver com desconto em algum site.

A página inicial do app já mostra os principais cupons e ofertas de destaque no momento. Para procurar por um produto específico, digite seu nome na barra de texto no topo superior. Caso queira criar um alerta para um item, vá em “Alertas”, no menu inferior e escreva o que você deseja na barra de texto. Finalize em “Criar”.

2 de 10 Pelando: app ajuda a encontrar cupons de desconto — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Pelando: app ajuda a encontrar cupons de desconto — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Meliuz

Outra plataforma voltada para vouchers é o Meliuz, que também disponibiliza cashback em compras em diversas lojas parceiras, como Amazon e AliExpress. Assim, além de economizar no presente, você também pode receber parte do valor de volta. Vale ressaltar, no entanto, que a porcentagem de cashback varia de acordo com o e-commerce. O app está disponível para Android e iPhone (iOS) e é gratuito.

Para começar a encontrar cupons e ofertas, basta tocar em “Ofertas selecionadas”, na tela inicial. Você verá uma seleção de descontos feita pelo próprio aplicativo. Caso queira buscar por uma loja específica, vá na barra de busca no topo superior da tela e digite o nome desejado. O serviço te mostrará as principais ofertas oferecidas pela loja.

3 de 10 Aplicativo do Méliuz fornece cupons e cashback em compras — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Aplicativo do Méliuz fornece cupons e cashback em compras — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Zoom

O Zoom é um comparador de preços disponível para Android e iPhone (iOS) e mais uma opção para economizar em presentes. O aplicativo permite pesquisar por um produto e identificar em qual site ele está com um valor mais em conta. Além disso, ele também oferece os serviços de alerta de preços e cashbacks de lojas parceiras, como Fast Shop e Casas Bahia. Um ponto positivo é que o Zoom só compara preços de e-commerces confiáveis, o que permite ao consumidor comprar com mais segurança.

Para usar o comparador de preços do Zoom, busque pelo produto desejado na barra de texto no topo superior da página inicial. A plataforma exibirá um ranking das opções mais em conta. Para criar um alerta, toque em um dos resultados da pesquisa e vá no botão “Criar alerta”.

4 de 10 Zoom é uma ótima opção para comparar preços de móveis — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Zoom é uma ótima opção para comparar preços de móveis — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Aplicativos de viagem/hospedagem

Caso você esteja pensando em presentear sua mãe com uma viagem, o Skyscanner pode ser um bom aliado. O aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS) funciona como um comparador de preços turísticos. É possível pesquisar por passagens aéreas, hotéis e locadoras de carro do mundo todo. Com isso, os usuários podem planejar as datas e hospedagens de suas viagens a partir de um valor mais em conta.

Para usá-lo, basta escolher na página inicial entre “Passagens aéreas”, “Hotéis” e “Aluguel de carros”. Depois, digite algumas informações básicas, como destino e data de preferência. O app mostrará as melhores opções, permitindo que você filtre os resultados com classificações como faixa de preço e número de estrelas do hotel, por exemplo.

5 de 10 Skyscanner: entenda funcionamento do comparador de preços turísticos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Skyscanner: entenda funcionamento do comparador de preços turísticos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Booking

Outra plataforma de viagens que pode ser muito útil é o Booking. Disponível para Android e iPhone (iOS), o app permite fazer diversos tipos de reservas, desde passagens aéreas e hotéis, até passeios turísticos. Assim como o Skyscanner, o Booking também oferece um comparador de preços, o que permite escolher as opções mais em conta antes de fazer uma reserva.

Seu funcionamento é bem semelhante ao do Skyscanner. Primeiro, escolha uma entre as categorias de reserva, que tem opções como “Hospedagens”, “Voos” e “Atrações”. Depois, adicione informações como data de viagem e destino escolhido. Pronto, o Booking irá mostrar os melhores resultados de acordo com seus requisitos.

6 de 10 App de hospedagem pode ser uma boa opção para quem deseja presentar a mãe com uma viagem — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire App de hospedagem pode ser uma boa opção para quem deseja presentar a mãe com uma viagem — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Loja com cashback em app de banco

Inter

O Banco Inter conta com uma loja online própria, que pode ser usada até por usuários que não são clientes da instituição. Chamado de Inter Shop, o marketplace oferece cashback em todas as compras e conta com uma boa variedade de produtos. É possível navegar por categorias como eletrônicos, moda e beleza para encontrar o melhor presente para sua mãe. O acesso ao e-commerce pode ser feito pelo próprio app do banco, em dispositivos Android ou iPhone (IOS), ou pelo site “https://intershop.bancointer.com.br/” (sem aspas)

7 de 10 Banco Inter oferece loja online com produtos com cashback — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Banco Inter oferece loja online com produtos com cashback — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Lojas com promoção

Americanas

A Americanas está com ofertas exclusivas para o dia das mães. O aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS), permite navegar entre seleções com presentes de até R$ 50, R$ 100, R$ 249 e acima de R$ 250,00. Alguns produtos estão com 50% de desconto e é possível conseguir até 20% de cashback. Para facilitar a procura, usuários podem filtrar a busca em categorias como “Utilidades domésticas”, “Esporte e lazer” e “Eletrodomésticos”. Outro diferencial é que a plataforma oferece a opção de comprar no app e retirar na loja, o que pode agilizar o recebimento do produto.

8 de 10 Americanas: app está com seleçã de ofertas para o dia das mães 2023 — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Americanas: app está com seleçã de ofertas para o dia das mães 2023 — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Ponto Frio

Outra plataforma de comércio eletrônico com ofertas para o dia das mães é o Ponto Frio. Apesar de ser conhecido pela venda de eletrônicos e eletrodomésticos, o marketplace é bem variado e conta com departamentos como “Beleza e saúde”, “Livros” e "Jóias e bijuterias”. Além disso, com o cartão Ponto, exclusivo da loja, é possível parcelar os produtos mais caros em até 30x.

9 de 10 Dia das mães 2023: é possível encontrar ofertas no app do Ponto Frio — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Dia das mães 2023: é possível encontrar ofertas no app do Ponto Frio — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Promobit

O promobit é uma comunidade de promoções online muito parecida com o Pelando. O app, que pode ser usado tanto em celulares Android quanto em iPhone (iOS), permite que os usuários escolham seus interesses e criem listas de desejos de determinados produtos. Na página inicial, o aplicativo mostra as ofertas que estão em alta no momento.

É possível encontrar descontos de diversas lojas online, como Casas Bahia e Mercado Livre. Já na seção “Menor preço”, são exibidos produtos que apresentaram o menor preço nos últimos três dias. A plataforma pode ser uma boa opção para aqueles que querem manter a economia na hora de presentear suas mães.

10 de 10 Promobit: aplicativo permite encontrar ofertas — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Promobit: aplicativo permite encontrar ofertas — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

