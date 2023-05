Dia do Orgulho Nerd: 11 filmes e séries que marcaram a vida de todo geek

Nesta quinta-feira (25) é comemorado o Dia do Orgulho Nerd , ou o Dia da Toalha. É nesta data que fãs de diversas franquias demonstram seu amor pela cultura pop. A escolha do dia envolve vários marcos do mundo do entretenimento, mas surgiu pela primeira vez em 2006, na Espanha, como uma homenagem à data de estreia do filme Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, de 1977. Outra razão para a comemoração envolve celebrar a memória de Douglas Adams, autor do best-seller O Guia do Mochileiro das Galáxias.

Muito além da paixão por games, livros e quadrinhos, o Dia do Orgulho Nerd carrega uma legião de fãs que não se envergonham em demonstrar o amor pelas suas histórias favoritas. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com 10 filmes e séries clássicos. Prepare a pipoca e separe a toalha!

Star Wars

Considerado por muitos a maior franquia da história do cinema, o primeiro filme de Star Wars, Episódio IV – Uma Nova Esperança, foi aclamado pela crítica na época de seu lançamento e um dos grandes vencedores do Oscar 1978. Com uma legião de fãs fiéis e um enorme legado que se mantém até hoje, vale lembrar que os longas de Star Wars, além de terem proporcionado ao cinema uma nova geração de efeitos especiais, também foram pioneiros em produções de alto orçamento.

Escrito e dirigido por George Lucas, o longa de 1977 é estrelado por Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford. A trama acompanha a história de Luke Skywalker, um jovem padawan, e do capitão Han Solo, que precisam libertar e salvar a princesa Leia, que é mantida refém pelas Forças Armadas Imperiais comandadas por Darth Vader. Até hoje são lançadas séries e filmes derivados da história principal.

Star Trek

Criada por Gene Roddenberry, a franquia começou como uma série de televisão em 1966 e até hoje possui várias obras derivadas do projeto original. Dois do principais fatores que demonstram seu impacto na cultura pop incluem a longevidade do seriado e sua rentabilidade financeira. Além disso, a influência de Star Trek na cultura popular, principalmente a norte-americana, é percebida no vocabulário, em emojis e até na tecnologia.

Outro ponto de destaque na trajetória da produção é a diversidade racial e cultural no elenco, algo caracterizado como uma das mais significantes contribuições para a história da televisão. Sobre o enredo, a trama segue o capitão James T. Kirk e sua tripulação explorando a galáxia e defendendo a Federação dos Planetas Unidos. William Shatner, Leonard Nimoy e Nichelle Nichols são os grandes nomes do elenco original.

Universo Marvel

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é uma das franquias mais populares do entretenimento. Com um mundo compartilhado de filmes e séries de super-heróis, como Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha e Hulk, a empresa iniciou um projeto inédito na história do cinema. Desde 2008, a Marvel Studios já lançou 32 longas completamente conectados. Além disso, a saga cinematográfica já arrecadou mais de US$ 28 bilhões em bilheterias mundiais, sem contar os produtos licenciados.

Com a participação do lendário Stan Lee (um dos criadores de Homem-Aranha e X-Men) em todos filmes da grande franquia até 2018, ano da sua morte, o universo de vilões e super-heróis da Marvel no cinema já recebeu nomes de peso, como Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Michael Douglas, Natalie Portman e muito mais.

Universo DC

Os super-heróis que já faziam sucesso em quadrinhos, como os da Marvel, viraram franquias de sucesso tanto em filmes, séries e desenho. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman e muito mais fazem parte da cultura geek do Universo DC. Seus conteúdos audiovisuais tanto no cinema quanto na TV tiveram início nos anos 70, com ícones como Christopher Reeve, Adam West e Lynda Carter.

O sucesso segue até hoje, principalmente com a reformulação do universo pelo cineasta James Gunn, responsável pelos filmes Guardiões da Galáxia, após uma estreia não tão satisfatória de filmes como Liga da Justiça e Mulher Maravilha. Estão em produção conteúdos sobre The Authority, Lanterna Verde, Superman, Supergirl e mais.

O Senhor dos Anéis

A famosa adaptação da trilogia de J.R.R. Tolkien é uma das mais queridinhas entre o público quando se fala em fantasia e ação. E na cultura nerd, a franquia conquistou não somente os fãs dos livros, como também os cinéfilos apaixonados pelo trabalho do diretor Peter Jackson. Aclamada pela crítica e com inúmeros prêmios, O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel leva em seu elenco grandes nomes do cinema mundial, como Elijah Wood, Orlando Bloom e Cate Blanchett.

Situada na Terra Média, a trama acompanha um hobbit e seus aliados em uma jornada repleta de perigos rumo à Montanha da Perdição para destruir o poderoso Um Anel e salvar a todos das Trevas. Depois da trilogia principal, foi lançada mais uma franquia que conta a história do livro prequel O Hobbit. Em 2022, a série Senhor dos Anéis - Os Anéis de Poder foi lançada no Amazon Prime Video.

De Volta Para o Futuro

Com direito a viagens no tempo e muito mais, essa trilogia, dirigida por Robert Zemeckis e lançada em 1985, gira em torno da amizade entre o jovem Marty McFly e o cientista Doc Brown. Juntos, eles vivem inúmeras aventuras a bordo do DeLorean, um carro que funciona como uma máquina do tempo.

Todos os três longas são estrelados por Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson. De Volta Para o Futuro figura dentro de várias listas de veículos renomados, como The New York Times e Empire, como uma das melhores produções cinematográficas de todos os tempos.

O Guia do Mochileiro das Galáxias

Claro que não poderia faltar nesta lista a obra que deu origem à data mais importante para aqueles que se consideram nerds. O livro best-seller de ficção científica de Douglas Adams é um fenômeno internacional e, como o próprio autor gostava de chamar, a saga literária é uma "trilogia de cinco livros". O impacto cultural da franquia foi tão grande que ganhou uma adaptação para as telonas em 2005, estrelada por Martin Freeman, Zooey Deschanel, John Malkovich e Alan Rickman.

Com uma pitada de humor e ironia, a trama traz a história do inglês Arthur Dent minutos antes do planeta Terra ser destruído. Salvo pelo E.T. Ford Prefect, o terráqueo viaja pelo tempo e espaço em uma nave de tecnologia alienígena ao lado do novo colega de aventuras interplanetárias.

A famosa graphic novel de Bryan Lee O'Malley, que deu origem ao longa-metragem estrelado por Michael Cera, marcou os anos 2010. O enredo foca no personagem-título, um jovem guitarrista de uma banda de rock do colégio que nem sempre teve facilidade para lidar com namoradas. No entanto, ao se apaixonar por Ramona Flowers, o garoto deverá derrotar os sete ex-namorados da jovem se quiser conquistar o seu amor.

Com direção de Edgar Wright e aclamado pela crítica, o longa-metragem foi um dos precursores em um estilo específico de criação de personagem: a Manic Pixie Dream Girl, esse estilo consiste em uma figura feminina com características específicas, o que inclui ter uma personalidade excêntrica, ser independente e possuir uma beleza fora do comum.

E falando em clássicos, a famosa franquia Pokémon, que começou inicialmente em 1996 como um jogo para Game Boy, da Nintendo, marcou uma enorme geração de crianças, jovens e até mesmo adultos com seus personagens cativantes. Não demorou muito para que a franquia de mídia adaptasse os games para o formato de anime com diversas sagas, como, por exemplo, a clássica Liga Índigo.

Assim, com um enorme apelo colecionável devido aos inúmeros produtos licenciados da marca, bem como o espírito de competição dentro da narrativa e as evoluções dos pequenos monstrinhos, Pokémon é um caso de sucesso que viu sua própria animação japonesa catapultar a fama da marca para todo o mundo.

Doctor Who

A prestigiada série Doctor Who é uma ficção científica presente na cultura pop de várias gerações de jovens e adultos pelo Reino Unido, apesar do projeto contar com baixo orçamento. Considerada um dos grandes clássicos da BBC Studios, a obra conta com uma versão moderna que está em sua 13ª temporada e, este ano, ganhará um especial de 60 anos do seriado e uma nova season.

Vale lembrar que a série não é recente, visto que a primeira versão foi transmitida de 1963 a 1989, quando a produção foi interrompida, com um total de 26 temporadas. Nomes renomados da televisão britânica já passaram pelo elenco da série, como William Hartnell, David Tennant, Matt Smith e Peter Capaldi.

Blade Runner

Um dos clássicos da ficção científica, o longa Blade Runner: O Caçador de Androides é vagamente inspirado na obra literária 'Androids Dream of Electric Sheep?', de Philip K. Dick, e tem direção de Ridley Scott. Lançado em 1982, o impacto cultural dessa obra cinematográfica foi tão grande que hoje em dia ela é considerada uma referência dentro do gênero, além de ser um clássico cult. Tudo isso graças aos efeitos especiais e à temática futurística do projeto.

Estrelado por Harrison Ford, Rutger Hauer e Sean Young, a trama acompanha Deckard, um ex-caçador de androides, em uma aventura para evitar uma rebelião dos novos replicantes na Los Angeles futurística de 2019.