Dia do Orgulho Nerd: 6 sites que todo geek deveria visitar

O Dia do Orgulho Nerd é celebrado anualmente em 25 de maio. A data homenageia o lançamento do filme “Star Wars: Uma nova esperança”, ocorrido neste dia em 1977, e celebra o universo geek, composto por inúmeros filmes, livros, games e mangás. Na Internet não faltam conteúdos e sites direcionados a esse público, sendo possível encontrar plataformas para ler quadrinhos gratuitamente ou mesmo para descobrir detalhes específicos e curiosos sobre suas sagas favoritas. Para celebrar a data, o TechTudo separou, na lista a seguir, sete sites que todo nerd deveria conhecer.

1 de 7 Lista mostra sete sites para quem se interessa pela cultura geek; plataforma de Star Wars é uma das dicas — Foto: Reprodução/Unsplash Lista mostra sete sites para quem se interessa pela cultura geek; plataforma de Star Wars é uma das dicas — Foto: Reprodução/Unsplash

📝Quais são os melhores sites de torrents para baixar filmes e games? Opine no Fórum do TechTudo

1. Site de Star Wars

No site de Star Wars (https://www.starwars.com/), é possível conhecer todos os produtos ligados à saga, como filmes, séries, games, aplicativos e experiências de realidade virtual. Os fãs também podem checar as últimas notícias sobre o universo de Guerra nas Estrelas, além de testar seus conhecimentos em quizzes e até mesmo conferir dicas de artesanato e receitas de pratos especiais.

O domínio conta ainda com uma extensa base de dados com informações completas sobre personagens, lugares, eventos e veículos que aparecem nas histórias da trama. É possível pesquisar sobre todo o universo e encontrar desde a biografia do eterno Baby Yoda (Grogu) até as configurações técnicas de naves imperiais.

2 de 7 No site oficial de Star Wars, é possível pesquisar sobre personagens e lugares da saga — Foto: Reprodução/Júlia Silveira No site oficial de Star Wars, é possível pesquisar sobre personagens e lugares da saga — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Site de Startrek

Fãs de Star Trek têm acesso a conteúdos exclusivos no site (https://intl.startrek.com/) da saga. Além de checar as últimas notícias sobre o clássico sci-fi, os usuários também podem conferir vídeos, galerias de fotos e informações sobre games. Para quem puder gastar alguns euros, a loja online oferece diversos produtos, como camisetas, copos e pôsteres. O portal também conta com uma base de dados com referências aos personagens e até informações sobre a fauna e a flora do universo.

3 de 7 Na plataforma de Star Trek, os usuários podem acessar uma base de dados e comprar produtos da saga — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Na plataforma de Star Trek, os usuários podem acessar uma base de dados e comprar produtos da saga — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Marvel Unlimited (https://www.marvel.com/unlimited) é uma plataforma de quadrinhos digitais com mais de 13 mil revistas, que contam histórias de personagens como Homem-Aranha, Capitão América, X-Men e Vingadores. O site oferece ainda vídeos, artigos e sugestões de leitura. O serviço da Marvel Comics requer uma assinatura paga para acessar o catálogo completo, mas é possível fazer um teste gratuito para conhecer o acervo. Basta clicar no botão “Try Marvel Unlimited for Free”, que aparece no centro da home do site, e informar e-mail e dados pessoais para se cadastrar.

4 de 7 Site da Marvel permite teste grátis para ler quadrinhos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Site da Marvel permite teste grátis para ler quadrinhos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Comic Walker

Comic Walker (https://comic-walker.com/) é uma plataforma japonesa de mangás digitais que apresenta histórias de gêneros diversos — desde ação e suspense a romance e fantasia. O site permite que os usuários leiam online e no próprio navegador, não sendo necessário baixar os títulos. Além de quadrinhos em japonês, é possível encontrar mangás em outros idiomas, como inglês e coreano. Leitores também podem marcar e salvar seus títulos preferidos, deixar comentários e compartilhar parte do material nas redes sociais.

5 de 7 Site Comic Walker explica como ler mangás — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Site Comic Walker explica como ler mangás — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

5. Hackaday

O site Hackaday (https://hackaday.com/) permite conferir artigos sobre diversos temas ligados à tecnologia, além de tutoriais, dicas e sugestões de DIY ("Do It Yourself" ou "Faça Você Mesmo", em português). Na plataforma, conhecida por sua interatividade, usuários podem compartilhar informações e projetos e comentar nos artigos publicados para conversar com os autores. Além da troca de conhecimentos, o Hackaday também permite que os criadores recebam feedback sobre seus próprios projetos e ainda realiza concursos e eventos para engajar a comunidade online.

6 de 7 Site Hackday oferece dicas de tecnologia — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Site Hackday oferece dicas de tecnologia — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

6. TechTudo

Maior site de tecnologia do Brasil, o TechTudo reúne notícias, artigos, dicas e tutoriais sobre este universo, além de reviews de produtos e serviços online. Os conteúdos publicados pelo site vão desde celulares, notebooks e outros aparelhos eletrônicos a jogos, redes sociais e aplicativos. Além disso, na editoria de Streaming é possível encontrar matérias sobre filmes, séries e programas de TV que, entre outros temas, retratam a cultura geek. O site também possui um fórum para que os usuários possam interagir e trocar informações.

7 de 7 Além de matérias sobre tecnologia, o TechTudo também cobre filmes do universo geek na editoria de Streaming — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Além de matérias sobre tecnologia, o TechTudo também cobre filmes do universo geek na editoria de Streaming — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Veja também: Amazon Prime Video: veja preço dos planos, catálogo e como funciona