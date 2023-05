Outra opção é o robô aspirador de pó, destinado ao público que gosta de utilizar os produtos inteligentes para otimizar a rotina de limpeza da casa. O item conta com diversos modelos no mercado, incluindo o da Ropo, que mapeia o local e oferece três funções por cerca de R$ 1.999. Pensando nesta variedade, o TechTudo preparou uma lista com cinco presentes. Confira a seguir.

Dia dos Namorados 2023: 5 presentes que misturam tecnologia e criatividade

1. Carregador esterilizador UV - a partir de R$ 299

Uma opção criativa para presentear a pessoa amada é o carregador esterilizador. Disponível por R$ 299, ele pode ser indicado para aqueles que gostam de manter a limpeza dos acessórios em dia. Para isso, o dispositivo utiliza luz ultravioleta na higienização dos itens alocados em seu compartimento. Segundo a Samsung, o método é capaz de eliminar germes comuns como E.coli, Staphylococcus e Candida albicans.

Além de limpar aparelhos eletrônicos, ele também pode carregá-los por meio da tecnologia de recarga sem fio. O modelo sul-coreano usa o padrão Qi e oferece potência de até 10 W para repor a energia dos dispositivos armazenados. Em termos de compatibilidade, ele menciona suporte a aparelhos Android e iOS. Avaliado em 4,8 estrelas de 5 na Americanas, o carregador reúne comentários majoritariamente positivos de consumidores que já adquiriram o item, sobretudo em termos de espaço oferecido. No entanto, há algumas ressalvas quanto à recarga wireless, que precisa de um posicionamento específico para funcionar corretamente.

Prós: higieniza acessórios em geral e tem tamanho compacto

higieniza acessórios em geral e tem tamanho compacto Contras: potência máxima de 10 W e precisa estar corretamente posicionado para carregar

Carregador sem fio com esterilizador da Samsung pode higienizar objetos como celulares, fones de ouvido e óculos

2. Câmera Instax - a partir de R$ 382

A câmera Instax pode ser uma boa pedida para presentear os fãs de fotografias. Entre os itens listados, ela conta com um valor relativamente acessível, na casa dos R$ 380. Feito pela Fujifilm, o modelo Mini 11 é compacto, com proporções de 107,6 x 121,2 x 67,3 mm e precisa de apenas duas pilhas AAA para funcionar.

Quanto aos cliques, a máquina revela fotos de 62 x 46 mm em cerca de 90 segundos, a depender da temperatura do ambiente. No campo dos recursos, marcam presença o flash, para fotos noturnas, e o sistema de selfies, que permite ao usuário visualizar o enquadramento da imagem antes de fazer o disparo. As notas atribuídas ao produto somam cinco estrelas. Entre os comentários, é possível encontrar elogios à câmera e relatos satisfeitos com o resultado da Instax. Contudo, há alertas sobre o preço do filme, que tende a ser relativamente caro.

Prós: fotos instantâneas e com modo para selfies

fotos instantâneas e com modo para selfies Contras: custo de manutenção pode ser caro

A Instax Mini 11 apresenta um corpo em plástico

3. Caneca inteligente - a partir de R$ 1.699

Quem gosta de apreciar bebidas quentes pode gostar de ser presenteado com a caneca inteligente da marca Ember. Isso porque ela traz uma estrutura preparada para aquecer líquidos e mantê-los em uma temperatura agradável por mais de uma hora. O app indicado pela fabricante permite que usuários ajustem a temperatura ideal, que varia entre 48 ºC e 62 ºC.

O recipiente pode ser recarregado com a ajuda do porta-copos que o acompanha e deve funcionar continuamente por até duas horas. Quando perceber que não houve movimento após esse período, a caneca entra em modo de suspensão e retoma o aquecimento quando detecta uma ação. Resistente à água, ela pode ser lavada – à mão – sem maiores complicações. Consumidores atribuem 4,5 estrelas ao produto e destacam a principal característica, que é o aquecimento. Há, no entanto, aqueles que mencionam que o valor de R$ 1.699 é muito alto para o que o produto oferece. Também existem alguns alertas sobre as manchas que podem aparecer na estrutura com o passar do tempo.

Prós: mantém o líquido aquecido por até 1h20

mantém o líquido aquecido por até 1h20 Contras: estrutura pode apresentar manchas com o passar do tempo

Caneca inteligente com controle de temperatura pode ser uma opção de presente

A impressora 3D é uma indicação para um público específico, mas tem potencial para ser um presente bastante personalizado. Este modelo, o Ender-3 V2, foca em custo-benefício e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.759. Entre as principais características, é possível mencionar o hardware otimizado, com placa-mãe de 32 bits, e a tela colorida HD de 4,3 polegadas.

Em termos práticos, o produto da Creality oferece um tamanho de impressão que chega a 220 x 220 x 250 mm, com suporte a filamentos de 1,75mm em PLA, TPU, fibra de carbono e outros lineares. O funcionamento, por sua vez, promete ser silencioso e econômico no quesito energia. A nota geral da impressora 3D é 4,3 estrelas. Na área dos comentários, clientes da Americanas mencionam boa experiência com a máquina e indicam ser um produto considerável para iniciantes.

Prós: tela colorida em HD e funcionamento silencioso

tela colorida em HD e funcionamento silencioso Contras: não há

Creality FDM Ender-3 V2 traz tecnologia de impressão por Moldagem por Deposição Fundida

Aqueles que quiserem investir um pouco mais no presente de Dia dos Namorados, podem considerar o robô aspirador da Ropo. Indicado para quem deseja otimizar a faxina e a manutenção da limpeza, o produto inteligente é capaz de varrer, aspirar e passar pano no ambiente selecionado. O mapeamento do cômodo ajuda o robô a fazer uma higienização eficiente, sem passar por lugares repetidos. Quando terminar o trabalho ou precisar de uma recarga, ele retorna automaticamente à estação de carregamento, que deve ficar em uma tomada próxima de onde o dispositivo estiver. Ele é vendido por valores a partir de R$ 1.999.

Com autonomia para duas horas de limpeza ininterrupta e com recipiente de 500 ml, o item é avaliado em 4,8 estrelas na Americanas. Por lá, clientes indicam a experiência com o robô de forma majoritariamente positiva, principalmente por ele não riscar superfícies e por aspirar sujeiras com eficiência. Mesmo assim, há pontuações que sugerem que ele não substitui por completo uma faxina feita manualmente.

Prós: carregamento automático e três modos de limpeza

carregamento automático e três modos de limpeza Contras: cifras elevadas

Robô aspirador pode ser controlado pelo celular

Com informações de Samsung, Fujifilm, Creality e Ropo

