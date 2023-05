Editar mensagem no WhatsApp: tudo que você precisa saber sobre o recurso

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Veja no Fórum do TechTudo

Editar mensagens no WhatsApp é uma tarefa fácil. Para isso, basta clicar e segurar a mensagem que deseja editar. No Android, você deve expandir o menu de recursos nos três pontos que surgem no menu superior e, então, clicar em "Editar". No iPhone, basta descer até a opção "Editar" no menu que será aberto.