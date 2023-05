Enfermeira: veja personagens e elenco da série da Netflix

O caso ocorrido no país escandinavo é similar ao do ex-enfermeiro e serial killer americano Charles Cullen, cuja trajetória real de mortes foi retratada no filme O Enfermeiro da Noite, exibido também pela Netflix. Enfermeira toma como base o livro The Nurse: The True Story Behind One of Scandinavia’s Most Notorious Criminal Trials, do jornalista dinamarquês Kristian Corfixen. Se você ficou curioso com o caso e quer acompanhar a série, confira a seguir os personagens principais e elenco do show.