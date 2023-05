Fechadura inteligente: 6 modelos para um controle de acesso prático e seguro

Fechaduras inteligentes são ideais para proporcionar mais segurança e praticidade na hora de trancar ou destrancar portas. Empresas como Intelbras , Steck, Elsys, YMC e Fortezza oferecem opções por investimentos que iniciam em R$ 289 , como o modelo Intelbras FR 10, que permite cadastrar até nove senhas e possui função Não Perturbe. Os preços citados no texto foram verificados durante aapuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já a Steck SMBF1PS1 permite cadastrar até 100 senhas e é compatível com Alexa e está disponível por valores a partir de R$ 990. Outra possibilidade é a YMC 420D Yale, que traz leitor de impressões digitais na maçaneta e design moderno e pode ser obtida por cifras em torno de R$ 1.699. Veja a seguir seis fechaduras inteligentes para comprar no Brasil.

1 de 5 Seleção traz 6 modelos de fechaduras eletrônicas para um controle de acesso seguro e prático — Foto: Aline Batista/TechTudo Seleção traz 6 modelos de fechaduras eletrônicas para um controle de acesso seguro e prático — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Intelbras FR 10 - a partir de R$ 289

A opção FR 10, da Intelbras, conta com teclado piano, mede em torno de 20 x 8 x 26 cm e, segundo a fabricante, é resistente à poeira, chuva, raios solares e outras condições climáticas. Além disso, o dispositivo possui a função Senha Protegida, que permite digitar números aleatórios antes ou depois da senha a fim de dificultar a identificação da combinação e a função “não perturbe”, que impede que novos acessos sejam feitos do lado externo.

É possível programar o uso de até nove senhas: uma exclusiva do administrador, quatro para usuários e quatro para visitantes. Caso haja tentativa de violação, a fechadura emite alarme sonoro. O modelo funciona por meio de quatro pilhas AA e é visto por valores a partir de R$ 289. Avaliada com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a boa eficiência do produto. No entanto, alguns usuários criticam a qualidade dos fixadores que acompanham a peça.

Prós: fácil instalação e eficiência

fácil instalação e eficiência Contras: segundo o relato de um comprador, os fixadores que acompanham a peça são de baixa qualidade

2 de 5 Elsys ESF-DS1000H é opção econômica — Foto: Divulgação/Elsys Elsys ESF-DS1000H é opção econômica — Foto: Divulgação/Elsys

A ESF-DS1000H, da Elsys, também emite alarme sonoro diante de tentativas de invasão e conta com as funções Não Perturbe e Senha Protegida. No entanto, o modelo é touch screen luminoso e a instalação é indicada apenas para ambientes internos. Além disso, o aparelho permite criar até cinco senhas para diferentes acessos, inclusive, com opção para visitante que expira logo após o uso. Com‎ 6,5 x 1,8 x 16,5 cm e peso de 1,02 kg, o item está disponível por cifras a partir de R$ 375.

Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o manuseio simples, a qualidade do produto e o bom custo-benefício. Entretanto, um comprador afirma que após pouco tempo de uso, uma das teclas passou a apresentar problemas.

Prós: manuseio simples, qualidade do produto e bom custo-benefício

manuseio simples, qualidade do produto e bom custo-benefício Contras: um comprador menciona problemas com o teclado após pouco tempo de uso

3. Intelbras FR 101 - a partir de R$ 419

3 de 5 Intelbras FR 101 promete baixo consumo de energia — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras FR 101 promete baixo consumo de energia — Foto: Divulgação/Intelbras

A opção FR 101 da Intelbras promete baixo consumo de energia, visto que a alimentação é por meio de quatro pilhas AA ou bateria 9 V. Com cerca de 17 cm de altura e 7 cm de largura, o display possui teclado touch screen luminoso com bloqueio automático. O item emite alarme sonoro diante de invasões ou cinco tentativas consecutivas falhas de abertura da porta, além de aviso de bateria fraca e alta temperatura. Segundo o fabricante, o modelo pode ser instalado em portas de 25 a 50 mm de espessura e possibilita o cadastro de até quatro senhas. O aparelho pode ser adquirido por preços em torno de R$ 419.

Avaliado com nota 4,9 estrelas na Amazon, o produto acumula diversos elogios sobre a usabilidade e fácil instalação. Por outro lado, há relatos com críticas negativas em relação à quantidade de cadastro de senhas e à ausência de abertura por meio de cartão.

Prós: usabilidade e fácil instalação

usabilidade e fácil instalação Contras: cadastro de apenas quatro senhas e ausência de acesso por meio de cartão

4. Steck SMBF1PS1 - a partir de R$ 990

4 de 5 Steck SMBF1PS1 é compatível com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Steck Steck SMBF1PS1 é compatível com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Steck

O modelo SMBF1PS1, da Steck, oferece características que o diferenciam das opções citadas até agora. Isso porque o desbloqueio pode ser feito por meio de senha, cartão, biometria, chave e até mesmo à distância por meio do aplicativo Smarteck. Além disso, a tranca traz uma maçaneta, e o tamanho é mais robusto, com ‎37 x 21,2 x 13,4 cm e peso de 2,64 kg. Além disso, o item é compatível com Alexa e Google Assistente e permite cadastrar até 100 senhas, inclusive, combinações para uso temporário. O equipamento requer investimentos que partem dos R$ 990.

Referente à alimentação, ela é realizada via quatro pilhas de tipo AA, embora haja uma saída micro USB para carregamento de emergência. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o desempenho e o design do aparelho. Entretanto, criticam a dificuldade de instalação e a baixa qualidade do manual de instruções.

Prós: bom desempenho e design atrativo

bom desempenho e design atrativo Contras: dificuldade de instalação e manual de instruções com baixa qualidade

A FZE01BK, da Fortezza, é outro exemplo de fechadura com design robusto: o produto tem dimensões de 25,5 cm de altura por 6,5 cm de largura. Assim como o modelo anterior, este fornece compatibilidade com a Alexa, basta parear com a Central de Automação Zigbee modelos HIZLAN ou HIZWFI, vendidas separadamente. Além de oferecer o cadastro de até 100 senhas, a abertura pode ser feita por meio de biometria, cartão, chave mecânica e aplicativo. O item pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.192.

Com design moderno, teclado touch screen e alimentação à pilha AA (não inclusas), o dispositivo acumula 4,7 estrelas na Amazon. Os clientes elogiam o design e qualidade do produto. No entanto, há críticas negativas sobre o manual de instruções e a necessidade de adquirir um hub adicional para integrar o aparelho com o aplicativo.

Prós: design moderno e qualidade

design moderno e qualidade Contras: manual de instrução de baixa qualidade e necessidade de adquirir um hub adicional para integrar o aparelho com o aplicativo

5 de 5 YMC 420D Yale possui leitor de impressões digitais embutido na maçaneta — Foto: Divulgação/Yale YMC 420D Yale possui leitor de impressões digitais embutido na maçaneta — Foto: Divulgação/Yale

O YMC 420D, da Yale, apresenta todas as principais formas de destravamento: senha, leitura biométrica por meio de sensores na maçaneta, comando de voz, cartão magnético, chave mecânica e por aplicativo no celular. O aparelho permite cadastrar até 100 senhas numéricas (inclusive combinações temporárias), impressões digitais e cartões de acesso. Também é possível trancar e solicitar status da fechadura via comando de voz pelo Echo Dot 4, Echo Studio e Echo Show 10, por meio da Alexa. Os interessados podem obter o modelo por valores a partir de R$ 1.699.

Vale destacar que o controle de voz atende aos idiomas português, inglês e espanhol. Segundo o fabricante, o dispositivo pode ser instalado em portas de madeira ou metal, com espessura de 30 a 70mm, em ambientes internos e externos, sem exposição à luz solar e chuva. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o material robusto e de alta qualidade e design moderno. Por outro lado, há reclamações pontuais em relação à instalação, considerada complexa.

Prós: material robusto e de alta qualidade e design moderno

material robusto e de alta qualidade e design moderno Contras: reclamações pontuais em relação à instalação, considerada complexa

