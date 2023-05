Feriados de junho de 2023: veja sites e apps de calendário para checar

1 de 4 Saiba usar apps de calendário para conferir os feriados de junho em 2023 — Foto: Divulgação/Getty Images Saiba usar apps de calendário para conferir os feriados de junho em 2023 — Foto: Divulgação/Getty Images

Feriados nacionais e pontos facultativos em junho de 2023

8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

24 de junho (sexta-feira): São João (apenas no Nordeste)

1. Calendarr

O Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-2023) é uma ferramenta de calendário online gratuita que traz todos os feriados e datas comemorativas do ano inteiro — e também dos anos anteriores e posteriores. Além da possibilidade de navegar pelo calendário de cada mês e conferir os feriados (destacados em amarelo), a plataforma também apresenta as fases da lua do período.

O Calendarr também traz explicações e curiosidades sobre diferentes datas comemorativas ao clicar sobre os quadrados cinzas. A ferramenta ainda permite a impressão dos calendários com os feriados destacados em seus respectivos dias.

2. Google Agenda

O Google Agenda (calendar.google.com) permite conferir os feriados nacionais de forma fácil para todos que possuem conta no Google. O calendário integrado ao Gmail, além de servir para consultar as datas comemorativas, ainda é útil para organizar as suas tarefas e eventos do mês. Vale lembrar que, para conferir os feriados brasileiros, é preciso marcar a opção "Feriados no Brasil", no menu lateral esquerdo. Assim, eles serão destacados em verde.

3. Calendário Sazonal

O Calendário Sazonal (datascomemorativas.me) é uma ferramenta online que apresenta o calendário de 2023 de modo simples e organizado. Ao navegar pela plataforma, é possível pesquisar um feriado específico para conferir o dia da semana em que ele irá cair. Os usuários ainda podem mudar o mês e o ano de visualização, com poucos cliques nas setas correspondentes, para conferir datas anteriores.

No site, os feriados são exibidos com cores diferentes para que sejam mais facilmente identificados. Além de apontar as datas comemorativas, a ferramenta também traz explicações sobre elas, desde suas origens até as formas de comemorá-las.

Com informações de G1

