Festival de Cannes: veja os 10 últimos filmes vencedores da Palma de Ouro

Nos últimos anos, filmes como Parasita, thriller sul-coreano de Bong Joon-ho, e a produção Azul é a Cor Mais Quente, do diretor Abdellatif Kechiche, foram alguns dos vencedores. Confira abaixo a lista completa dos 10 últimos ganhadores da Palma de Ouro.

2022: Triângulo da Tristeza

Disponível no Amazon Prime Video, o filme Triângulo da Tristeza é uma sátira sobre os conflitos socioeconômicos e de gênero de nossa sociedade. Indicado a três categorias do Oscar 2023, o filme tem direção de Ruben Östlund (The Square: A Arte da Discórdia) e acompanha uma influencer e um modelo no passeio por um cruzeiro de luxo, com um grupo de milionários.

Protagonizado por Harris Dickinson (Mentes Sombrias) e pela atriz e modelo Charlbi Dean, que faleceu poucos meses após sua estreia, o filme também conta com o ator Woody Harrelson (Jogos Vorazes) em seu elenco. No IMDb, o longa ganhou a nota 7,3 dos fãs, enquanto no Rotten Tomatoes teve uma aprovação de 72% da crítica.

2021: Titane

Depois de um ano sem a cerimônia devido a pandemia, a Palma de Ouro voltou a ser concorrida e o longa Titane ganhou. Com direção de Julia Ducournau (Raw), a segunda mulher na história do Festival de Cannes a ganhar o prêmio principal, o filme parte de um subgênero do cinema chamado “horror corporal”. O título é protagonizado pela jornalista Agathe Rousselle, uma estreante em longa-metragens, e pelo ator francês Vincent Lindon.

Na produção, uma jovem com fetiche em carros e que possui uma chapa de titânio na cabeça se envolve em uma série de assassinatos brutais, enquanto lida com um homem cujo filho desapareceu e que sofre com a velhice. Apesar da nota 6,5 no IMDb, a produção teve 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A trama pode ser assistida no Mubi.

2019: Parasita

O título sul-coreano foi o primeiro longa de língua não-inglesa a ganhar o Oscar de Melhor Filme. Com direção de Bong Joon-ho (Okja), a trama se debruça por uma família pobre que começa a trabalhar e se infiltrar na vida de uma família rica, fazendo com que a história de todos tome rumos inesperados. O filme está disponível no Globoplay, TNT Go e Claro TV+.

O elenco é formado pelos veteranos Song Kang-ho e Cho Yeo-jeong, além dos jovens atores Choi Woo-shik e Park So-dam. Fenômeno mundial, a produção teve uma aprovação de 99% da crítica no Rotten Tomatoes, conquistando o selo de qualidade “Fresco”, e recebeu a nota 8,5 no IMDb.

2018: Assunto de Família

O longa-metragem japonês Assunto de Família tem direção de Hirokazu Kore-eda (Pais e Filhos) e conta com as estrelas orientais Lily Franky e Sakura Ando em seu elenco. Além de ganhar a Palma de Ouro, o título também foi indicado ao Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

A trama acompanha uma família periférica que sobrevive de pequenos furtos. Quando abrigam uma garotinha para jantar e decidem acolhê-la definitvamente em seu lar, eles descobrem que seu desaparecimento está sendo investigado pela polícia. Bem avaliado pela crítica, o filme teve 99% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 7,9 no IMDb. O longa pode ser assistido na plataforma Claro TV+.

2017: The Square: A Arte da Discórdia

Primeira Palma de Ouro do diretor Ruben Östlund, The Square: A Arte da Discórdia é uma comédia satírica. A trama acompanha Christian, um curador de museu que precisa lidar com seus problemas pessoais e a repercussão negativa obtida pela campanha de uma de suas exposições.

Protagonizado por Claes Bang, o longa conta ainda com Elisabeth Moss e Dominic West em seu elenco. Vencedor do Prêmio Goya 2018 na categoria de Melhor Filme Europeu, o título teve 85% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, onde foi apontado como “uma crítica mordaz do mundo da arte contemporânea”. O título pode ser assistido no streaming brasileiro Belas Artes À La Carte.

2016: Eu, Daniel Blake

Título dirigido por Ken Loach (Ventos da Liberdade), Eu, Daniel Blake também foi premiado como Melhor Filme Britânico do BAFTA. Estrelado por Dave Johns, que interpreta o papel de Daniel Blake, o longa conta ainda com a atriz Hayley Squires em seu elenco. A obra está disponível no Globoplay e HBO Max.

Com roteiro de Paul Laverty, a produção gira em torno de Daniel, um marceneiro que durante uma jornada para conseguir ajuda financeira do governo conhece Katie, uma mãe solteira em uma situação ainda mais desesperadora do que a dele. Aclamado, o filme ganhou nota 7,8 no IMDb e a aprovação de 92% da crítica no Rotten Tomatoes.

2015: O Refúgio

Disponível no Mubi, o longa é inspirado na obra Cartas Persas de Montesquieu e tem direção de Jacques Audiard (Paris, 13º Distrito). Estrelado por Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan e Claudine Vinasithamby, o drama foi nomeado para nove categorias do César, o prêmio mais importante do cinema francês.

Ambientada em meio a Guerra Civil do Sri Lanka, a produção acompanha uma mulher, um homem e uma criança que tentam fugir do país em direção à França. Para isso, eles assumem identidades falsas e fingem ser uma família em busca de asilo político. Avaliado com 88% de aprovação pela crítica do Rotten Tomatoes, o filme leva nota 7,2 no IMDb.

2014: Sono de Inverno

Disponível para alugar na Apple TV+ e Google Play Store, a obra é inspirada nas obras de Anton Tchekhov e dirigida por Nuri Bilge Ceylan (Era uma Vez na Anatólia). Ambientado na Capadócia, o filme se passa em um pequeno hotel da região, quando, na baixa temporada de inverno, o gerente do local, sua esposa e irmã ficam isolados e precisam lidar com questões existenciais.

Com mais de três horas de duração, o filme traz em seu elenco nomes como Hluk Bilginer, Demet Akbağ e Melisa Sözen. No IMDb alcançou nota 8,1 do público, enquanto no Rotten Tomatoes teve uma aprovação de 87% da crítica (selo “Fresco”) e elogios que o apontam como um “epítome da solidão e da condição humana”.

2013: Azul É a Cor Mais Quente

Filme francês, Azul É a Cor Mais Quente é um drama do gênero coming of age, ou seja, que trata do amadurecimento de um personagem. Estrelado por Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux, o longa tem direção de Abdellatif Kechiche (O Segredo do Grão), e foi indicado ao BAFTA e ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.

Baseada em uma graphic novel, a película conta a história de Adèle, uma garota de quinze anos que vive em relacionamentos desconfortáveis até conhecer Emma, uma jovem que a faz questionar sua sexualidade. Com aprovação de 88% da crítica no Rotten Tomatoes (selo “Fresco”), o filme tem nota 7,7 no IMDb. A obra pode ser alugada no Apple TV+ e Google Play Store.

2012: Amor

Amor é um filme francês dirigido por Michael Haneke (A Fita Branca). O drama fala sobre o afeto na terceira idade, e acompanha um casal de idosos quando um deles sofre derrame e fica com um lado do corpo paralisado. O título está disponível no Looke.

Vencedor do Oscar 2013 de Melhor Filme Estrangeiro e indicado a outras quatro categorias da premiação, Amor é protagonizado por Jean-Louis Trintignan, Emmanuelle Riva e Isabelle Huppert. O longa tem nota 7,9 no IMDb, enquanto no Rotten Tomatoes teve uma aprovação de 93% da crítica (selo “Fresco”).

