Festival Geek Gamer: 8 produtos para comprar com até R$ 550 de desconto

1 de 1 Festival Geek Gamer traz notebook, jogos e periféricos com desconto de até R$ 550 — Foto: Divulgação/Acer Festival Geek Gamer traz notebook, jogos e periféricos com desconto de até R$ 550 — Foto: Divulgação/Acer

Qual cadeira gamer comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Acer Nitro 5 AN515-57-585H conta com processador Intel Core i5-114000 e placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada GDDR6 (TGP de 50W). Além disso, a capacidade de armazenamento é de 1 TB e a tela Full HD é de 15,6 polegadas, o que o torna uma opção interessante para gamers. Outro diferencial é o teclado retroiluminado e o áudio com tecnologia DTS X que permite uma experiência imersiva ao utilizar fones de ouvido. O sistema operacional é Windows 11 e a duração média de bateria é de sete horas, de acordo com o vendedor.

No site da Amazon, o modelo acumula 4,7 estrelas e os elogios mais recorrentes destacam a velocidade do processador, a qualidade dos gráficos e o ótimo desempenho para jogos. No entanto, alguns compradores relatam problemas com a fonte, que teria apresentado falhas após poucos meses de uso. O notebook gamer Acer Nitro 5 AN515-57-585H pode ser adquirido pelo valor de R$ 4.899, com redução de 10% do preço original.

Prós: qualidade dos gráficos e alto desempenho para jogos

qualidade dos gráficos e alto desempenho para jogos Contras: relato de falhas nos botões, segundo um comprador, após pouco tempo de uso

Gostou do produto? Compre aqui INTEL CORE I5 Acer Nitro 5 AN515-57-585H R$ 5.700 IR À LOJA

Todas as ofertas de Acer Nitro 5 AN515-57-585H × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INTEL CORE I5 Acer Nitro 5 AN515-57-585H R$ 5.700 IR À LOJA

Grand Theft Auto V (GTA 5) é um jogo de ação e aventura da Rockstar Games. Disponível para PS5, permite explorar Los Santos, uma representação fictícia de Los Angeles. A opção oferece missões, atividades secundárias e um modo multiplayer chamado Grand Theft Auto Online, que permite disputar corridas e cumprir tarefas em conjunto.

Com diversas melhorias na fidelidade visual e desempenho, incluindo modos gráficos de até 4K e 60 FPS, HDR, raytracing e texturas aprimoradas e carregamento rápido, o game possui nota média de 4,9 estrelas na Amazon. A maioria dos compradores elogiam as melhorias gráficas. Por outro lado, há reclamações pontuais sobre a ausência dos mapas detalhados que eram enviados nas versões anteriores. O Grand Theft Auto V (GTA 5) está disponível pelo preço R$ 249 por R$ 129, ou seja, R$ 120 mais barato que o usual.

Prós: melhorias gráficas e entrega rápida

melhorias gráficas e entrega rápida Contras: ausência do mapa detalhado

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO Grand Theft Auto V (GTA 5) — PS5 R$ 129 IR À LOJA

Todas as ofertas de Grand Theft Auto V (GTA 5) — PS5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Grand Theft Auto V (GTA 5) — PS5 R$ 129 IR À LOJA

A ThunderX3 EC3 apresenta almofadas anatômicas para apoiar tanto a lombar quanto a nuca, o que pode ser bastante útil durante longas horas em frente ao computador. O material de cobertura da cadeira é sintético em tom preto com detalhes em fibra de carbono. Já o estofado conta com espuma de alta densidade e a estrutura robusta em aço suporta peso de 150 kg. Além disso, a altura é ajustável e o encosto inclina até 135 graus.

O modelo também está disponível em outras três cores: vermelha, laranja e “Cyan” (azul). Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto e assento macio. No entanto, há relatos de que a cadeira pode ser escorregadia em superfícies lisas. Ela pode ser adquirida com redução de R$ 225, pelo valor de R$ 1.099, em vez de R$ 1.324.

Prós: conforto e assento macio

conforto e assento macio Contras: cadeira pode ser escorregadia em superfícies lisas

Gostou do produto? Compre aqui INCLINA ATÉ 135º ThunderX3 EC3 R$ 1.099 IR À LOJA

Todas as ofertas de ThunderX3 EC3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INCLINA ATÉ 135º ThunderX3 EC3 R$ 1.099 IR À LOJA

Super Smash Bros Ultimate é um jogo de luta crossover para Nintendo Switch. Ele reúne personagens icônicos de várias franquias de videogames, como Donkey Kong, Zelda, Pokémon e muitos outros. Com uma ampla seleção de lutadores, arenas e modos de jogo, os jogadores podem experimentar batalhas emocionantes com até oito jogadores. Com suporte para multiplayer local e online, pode ser uma boa opção para competir com os amigos ou até mesmo jogar sozinho.

Algumas novidades são o recurso Stage Morph, que permite alternar entre diferentes cenários durante as batalhas e uma vasta seleção de músicas e modos de jogo. O game está avaliado com nota média de 4,9 estrelas e grande parte dos compradores destacam a qualidade dos gráficos e a variedade de personagens disponíveis para escolher. Por ora, não há registros com reclamações ou críticas negativas. O produto está disponível por cerca de R$ 394 por R$ 294, o que representa uma economia de R$ 100.

Prós: qualidade dos gráficos e variedade de personagens disponíveis para jogar

qualidade dos gráficos e variedade de personagens disponíveis para jogar Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui AÇÃO E LUTA Super Smash Bros Ultimate - Nintendo Switch R$ 294 IR À LOJA

Todas as ofertas de Super Smash Bros Ultimate - Nintendo Switch × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AÇÃO E LUTA Super Smash Bros Ultimate - Nintendo Switch R$ 294 IR À LOJA

Outra opção para o público gamer é o HyperX Cloud Stinger Core. O headset promete ao usuário conforto e leveza, além de uma experiência imersiva com agudos claros e baixos impactantes. O item também conta com um microfone giratório e controle de volume integrado. O modelo é confeccionado em aço e plástico, possui fio e está disponível na cor preta.

Com mais de 2.700 mil avaliações no site da Amazon, o fone possui classificação de 4,7 estrelas. Os compradores elogiam a qualidade do som e o conforto, inclusive para usuários que utilizam óculos. Por outro lado, alguns usuários citaram que a supressão de ruídos do microfone deixa a desejar. O HyperX Cloud Stinger Core está com desconto de R$ 25 e pode ser adquirido pelo valor de R$ 149 em vez de R$ 174, preço normalmente praticado.

Prós: qualidade do som e conforto no uso, mesmo para usuários que utilizam óculos

qualidade do som e conforto no uso, mesmo para usuários que utilizam óculos Contras: de acordo com alguns relatos, o microfone deixa a desejar em relação ao cancelamento de ruído

Gostou do produto? Compre aqui PREÇO EM CONTA HyperX Cloud Stinger Core R$ 154 IR À LOJA

Todas as ofertas de HyperX Cloud Stinger Core × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PREÇO EM CONTA HyperX Cloud Stinger Core R$ 154 IR À LOJA

6. Logitech G703 Lightspeed - de R$ 456 por R$ 378

O modelo Logitech G703 Lightspeed traz formato anatômico com laterais em borracha, que prometem maior conforto durante o uso e encaixe perfeito nas mãos. Ele está disponível na cor preta e também possui detalhes em LED RGB. O modelo é sem fio, funciona à pilha ou baterias de lítio e conta com seis botões, além de tecnologia óptica.

O diferencial está no Sensor Hero 25 K com rastreamento máximo de 25.600 DPI, que implica em maior precisão e sensibilidade dos movimentos. Com dimensões de ‎6,8 x 12,4 x 4,3 cm e peso em torno de 95 g, o mouse acumula 4,8 estrelas na Amazon. Os compradores destacam a beleza do design, o conforto, leveza e precisão. Entretanto, um comprador relata enfrentar problemas nos botões M1 e M3, que apresentaram falhas. A opção é vista por cerca de R$ 456 por R$ 378, redução de R$ 78 no valor original.

Prós: design, conforto, leveza e precisão

design, conforto, leveza e precisão Contras: um comprador afirma enfrentar problemas com os botões M1 e M3, após pouco tempo de uso

Gostou do produto? Compre aqui 6 BOTÕES Logitech G703 Lightspeed R$ 419 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech G703 Lightspeed × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 6 BOTÕES Logitech G703 Lightspeed R$ 419 IR À LOJA

7. Aerocool RGB Bolt - de R$ 322 por R$ 260

O Aerocool RGB Blot possui formato mid tower com LED RGB em 13 modos de exibição no painel frontal. Já as partes laterais são em acrílico, que permite visualizar o interior do dispositivo. Segundo o vendedor, o equipamento é compatível com placas-mães ATX/micro, ATX/mini-ITX e VGA ITX.

O gabinete oferece suporte de ventilador VGA para resfriamento adicional da placa e conta com duas portas USB, uma 3.0 e a outra 2.0. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que o equipamento é de qualidade e elogiam o design moderno. No entanto, alguns relatam dificuldade para organizar os cabos na parte interna, especialmente aqueles com 8 e 24 pinos. A opção é vista de R$ 322 por R$ 260, uma economia de R$ 62.

Prós: qualidade do material e design moderno

qualidade do material e design moderno Contras: dificuldade para organizar os cabos na parte interna, segundo relatos pontuais

Gostou do produto? Compre aqui MID TOWER Aerocool RGB Bolt R$ 260 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool RGB Bolt × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MID TOWER Aerocool RGB Bolt R$ 260 IR À LOJA

8. Elden Ring - PS5 - de R$ 299 por R$ 199

Elden Ring é um jogo de RPG ambientado em um vasto e sombrio mundo de fantasia. A opção combina a habilidade de criações ficcionais da mesma desenvolvedora responsável por sucessos como Dark Souls e Bloodborne. Com uma jogabilidade desafiadora e atmosfera envolvente, os jogadores são transportados para uma jornada em busca dos fragmentos do lendário Elden Ring, em uma busca pela ascensão como Elden Lord.

Com gráficos impressionantes e uma história imersiva, Elden Ring promete ser uma experiência épica e inesquecível para os fãs de RPG e aventura. O game tem nota média de 4,9 estrelas na Amazon e acumula diversos elogios em relação à jogabilidade e riqueza de detalhes. Entretanto, alguns destacam que o jogo pode ser desafiador e demasiadamente difícil para aqueles que não estão habituados com o gênero. O produto está à venda de R$ 299 por R$ 199 durante o Festival Geek Gamer, com desconto de R$ 100.

Prós: jogabilidade e riqueza de detalhes

jogabilidade e riqueza de detalhes Contras: alguns compradores destacam que o jogo pode ser desafiador e difícil, especialmente no início

Gostou do produto? Compre aqui RPG Elden Ring - PS5 R$ 199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Elden Ring - PS5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RPG Elden Ring - PS5 R$ 199 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?