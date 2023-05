Filmes do Superman: conheça longas e onde assistir aos filmes do herói

O Superman foi apresentado ao mundo na revista em quadrinhos Action Comics #1, em abril de 1938, e é um dos principais símbolos da cultura pop há mais de oito décadas. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, o personagem da DC já teve a história contada nos cinemas em diversas ocasiões, sendo interpretado por diferentes atores ao longo dos anos. Reunimos todos os filmes do homem de aço, desde as primeiras adaptações cinematográficas baseadas nas HQs do herói até as produções mais recentes que contam a sua jornada no Universo Estendido DC (DCEU).

Relembrar os filmes do Superman pode ser um bom aquecimento enquanto o seu próximo filme, Superman: Legacy, ainda está em produção - previsto para estrear em julho de 2025. Após a saída de Henry Cavill no papel do Homem de Aço, ainda não foi anunciado quem viverá o personagem. Vale destacar que não incluímos os seriados em nossa lista. A seguir, confira os filmes já lançados do Último Filho de Krypton.

2 de 9 O Superman é, para muitos, o maior herói da cultura pop — Foto: Divulgação/Warner Bros. O Superman é, para muitos, o maior herói da cultura pop — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Superman - O Filme (1978)

O longa foi a primeira adaptação para o cinema, com Christopher Reeve no papel principal. Dirigido por Richard Donner, o filme conta a história da origem clássica do herói: antes do planeta Krypton ser destruído, Jor-El (Marlon Brando) envia o filho Kal-El para a Terra. Criado pelo casal Kent, o jovem vai para a cidade de Metrópolis, onde combate o mal contra Lex Luthor (Gene Hackman) e tenta conquistar a repórter Lois Lane (Margot Kidder), disfarçado como o jornalista Clark Kent no Planeta Diário.

O Superman de Christopher Reeve é considerado a melhor interpretação do personagem para muitos fãs. Reflexo disso são os 93% de aprovação entre os críticos e 86% entre o público no Rotten Tomatoes, além das notas 82/100 da crítica e 8.0/10 do público no Metacritic. A obra cinematográfica, que está disponível na HBO Max, recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo a categoria de Melhores Efeitos Visuais, onde saiu vencedora. Com isso, abriu caminho para a popularização dos filmes de heróis nas décadas seguintes.

3 de 9 Christopher Reeve como Superman no primeiro filme do herói, em 1978 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Christopher Reeve como Superman no primeiro filme do herói, em 1978 — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Superman II – A Aventura Continua (1980)

A sequência do primeiro filme mostra a chegada do General Zod (Terence Stamp) à Terra pela primeira vez nas telonas. Gene Hackman e Margot Kidder também retornam como Lex Luthor e Lois Lane nessa produção que foi sucesso entre público e a crítica. No Rotten Tomatoes os críticos aprovaram o filme em 83%, enquanto o público aprovou em 76%. No Metacritic, as notas também foram de 83/100 e 7.6/10 entre crítica e público, respectivamente.

Richard Donner, que dirigiu o primeiro filme, foi afastado durante a produção. Richard Lester foi contratado para finalizar o longa e assinar oficialmente a direção. No entanto, é possível assistir ao corte de Donner no catálogo da HBO Max, enquanto a versão de Lester, que foi exibida na época do lançamento, está disponível para aluguel na Amazon Prime Video e na Apple TV+ .

4 de 9 Cena do Super-Homem em A Aventura Continua, de 1980 — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Cena do Super-Homem em A Aventura Continua, de 1980 — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Superman III (1983)

Dessa vez, o Homem de Aço enfrenta o magnata Ross Webster (Robert Vaughn) e o programador de computadores Gus Gorman (Richard Pryor). Superman III não foi tão bem recebido quanto os longas anteriores com Christopher Reeve. No Metacritic acumulou notas 44 da crítica e 4.6 do público. Já no Rotten Tomatoes alcançou 30% no tomatômetro (crítica) e 23% de aprovação do público. No IMDb teve avaliação 5,0 de 10.

A maior parte das críticas negativas ao filme se refere aos momentos cômicos da obra, que muitas vezes são considerados excessivos. Novamente dirigido por Richard Lester, o longa também pode ser conferido na HBO Max.

5 de 9 Cena de Superman III, lançado em 1983 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Cena de Superman III, lançado em 1983 — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Superman IV: Em Busca da Paz (1987)

Quarto filme da primeira franquia, Superman IV: Em Busca da Paz mostra o retorno de Lex Luthor (Gene Hackman) da prisão e a origem do Homem-Nuclear (Mark Pillow). Verdadeiro fracasso de bilheteria, a última aparição de Christopher Reeve como O Último Filho de Krypton ficou marcada por críticas ao roteiro e aos efeitos especiais da produção.

Como resultado, as avaliações nos agregadores de notas são baixas: 10% entre a crítica e 16% entre o público no Rotten Tomatoes e, 3,7/10 no IMDb. Com direção de Sidney J. Furie, o longa está disponível para ver no catálogo da HBO Max.

6 de 9 Superman e o Homem-Nuclear, no quarto longa da primeira franquia do Homem de Aço — Foto: Divulgação/Warner Bros. Superman e o Homem-Nuclear, no quarto longa da primeira franquia do Homem de Aço — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Superman Returns (2006)

De acordo com o diretor Bryan Singer, Superman Returns é uma continuação da série de filmes estrelados por Christopher Reeve. Agora interpretado por Brandon Routh, Kal-El retorna ao planeta Terra depois de cinco anos em Krypton para enfrentar o vilão Lex Luthor (Kevin Spacey). Além disso, Clark Kent precisa reconquistar a amada Lois Lane (Kate Bosworth), que seguiu a vida após a ida do protagonista para a terra natal.

O filme foi premiado na categoria de Melhores Efeitos Especiais tanto no Oscar quanto nos Prêmios da Academia Britânica de Cinema (BAFTA). Apesar da boa recepção por parte da crítica e do público - demonstrada pelas avaliações em 74% e 61% no Rotten Tomatoes, 72/100 e 6.9/10 no Metacritic e 6,1 no IMDb - o longa não ganhou uma continuação. Você pode assisti-lo na plataforma HBO Max.

7 de 9 Brandon Routh em Superman Returns, de 2006 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Brandon Routh em Superman Returns, de 2006 — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Homem de Aço (2013)

Versão mais recente nas grandes telas, o Superman de Henry Cavill foi dirigido por Zack Snyder, sendo a primeira produção do Universo Estendido DC (DCEU). O longa mostra mais uma vez a chegada do jovem Kal-El à Terra e o crescimento do herói. Seguindo a jornada clássica, Clark Kent é criado por Martha (Diane Lane) e Jonathan Kent (Kevin Costner), e encontra o amor em Lois Lane (Amy Adams). Completando o elenco principal, Michael Shannon dá vida ao vilão General Zod e Laurence Fishburne interpreta o editor-chefe do Planeta Diário, Perry White.

Disponível tanto na HBO Max quanto na Amazon Prime Video, Man of Steel acumula boas avaliações. No Rotten Tomatoes, a produção foi avaliada em 56% pela crítica e 75% pelo público. Já no Metacritic, as notas foram de 55 da crítica e 7.6 do público. Por fim, o filme recebeu uma avaliação de 7,1/10 no IMDb.

8 de 9 Henry Cavill como Superman em Man of Steel, de 2013 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Henry Cavill como Superman em Man of Steel, de 2013 — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

Não é um filme solo do Azulão, mas sim um longa protagonizado por ele e por outro personagem icônico, o Batman (Ben Affleck). BvS – como é chamado – é uma continuação direta de Homem de Aço (2013). Também dirigido por Zack Snyder, o filme dividiu o público e gerou discussões ao apresentar o confronto entre os dois maiores heróis da DC em meio a ameaça de Lex Luthor (Jesse Eisenberg).

No IMDb, a obra foi avaliada em 6,4/10, enquanto no Rotten Tomatoes acumulou 29% de aprovação da crítica e 63% do público. No catálogo da HBO Max você encontra a versão estendida do filme, com cerca de 30 minutos a mais. Já a versão que foi exibida nos cinemas está disponível para aluguel na Amazon Prime Video e no Apple TV+.

9 de 9 Batman de Ben Affleck e Superman de Henry Cavill se enfrentando em cena marcante do filme — Foto: Divulgação/Warner Bros. Batman de Ben Affleck e Superman de Henry Cavill se enfrentando em cena marcante do filme — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Com informações de IMDb.

