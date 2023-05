Final Fantasy XVI: veja 7 novidades reveladas com nova gameplay do jogo

Final Fantasy XVI é um dos lançamentos mais aguardados do ano. O jogo está previsto para 22 de junho exclusivamente para PlayStation 5 ( PS5 ), mas já teve algumas informações reveladas em vídeo sobre a sua gameplay. Diferente dos RPGs de turno tradicionais, Final Fantasy XVI é descrito pelo time de desenvolvimento como o primeiro RPG de ação legítimo da série. Por isso, seu combate promete ser muito mais dinâmico e intenso do que os fãs da franquia estão acostumados.

O jogo também contará com uma versão de demonstração antes do seu lançamento, mas ainda sem uma data para ser divulgada. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz sete novidades reveladas com a nova gameplay de Final Fantasy XVI para você ficar por dentro do próximo lançamento da Square Enix. Confira:

1 de 2 Final Fantasy XVI chega em 22 de junho exclusivamente para PlayStation 5 — Foto: Divulgação/Square Enix Final Fantasy XVI chega em 22 de junho exclusivamente para PlayStation 5 — Foto: Divulgação/Square Enix

1. Batalhas entre Eikons

As invocações de Final Fantasy, conhecidas originalmente como Summons, são uma característica muito marcante da série. No Final Fantasy XVI, elas se chamam Eikons e têm uma participação ainda maior na história e construção de mundo. Agora haverá a presença dos Dominantes, indivíduos que carregam os poderes dessas criaturas titânicas e são até mesmo capazes de se transformar para travar guerras sangrentas.

A Square Enix demonstrou trechos das lutas contra três diferentes Eikons: Titan, Bahamut e o Dark Ifrit, uma entidade bastante misteriosa na história do game. Além disso, há uma gameplay que demonstra o jogador no controle da Phoenix, realizando disparos de fogo em um combate aéreo. As batalhas de Eikons prometem visuais incríveis e mecânicas únicas de gameplay que tirarão proveito total da capacidade do PS5.

2. Habilidades de Eikons

Clive, o protagonista de Final Fantasy XVI, é capaz de manipular diferentes poderes de Eikons durante a jornada. É possível equipar até três ao mesmo tempo e trocar livremente entre eles durante a batalha. Isso permite combinações poderosas, já que cada criatura tem uma árvore de habilidades única e várias técnicas associadas a elas. Essa, em teoria, é uma mecânica que serve para suprir a ausência de um grupo de personagens controláveis pelo jogador.

A Phoenix, por exemplo, tem habilidades capazes de reduzir a distância entre os inimigos rapidamente com teletransportes, facilitando os ataques corpo a corpo. Já a Garuda tem vários golpes com suas asas que conseguem atingir repetidas vezes, além de sustentar os inimigos em pleno ar. Por sua vez, Bahamut pode invocar uma chuva de raios para cobrir todo o campo de batalha enquanto Clive fica livre para continuar seus combos. São várias possibilidades que podem ser exploradas pelo jogador.

3. Árvore de habilidades vasta

Final Fantasy XVI traz uma árvore de habilidades que leva em conta cada um dos Eikons desbloqueados pelo jogador. As criaturas têm poderes distintos e, por sua vez, formas diferentes de serem utilizados em batalha. Isso faz com que Final Fantasy XVI tenha um sistema de progressão no nível de outros hack'n slash famosos do mercado, como Devil May Cry 5 e Bayonetta.

Além de utilizar pontos de experiência para destravar novas habilidades, os jogadores também podem fortalecer os poderes já adquiridos. Caso ele se arrependa depois, é possível desfazer o aprimoramento e recuperar uma parte dos pontos investidos. O jogo traz até mesmo uma sala de treinamento para praticar combos e sequências, pois jogadores mais experientes podem se aventurar nas minúcias do sistema e realizar combos de altíssima execução.

4. Foco na história ou na ação

Final Fantasy XVI também traz um nível de dificuldade focado em quem quer apenas curtir a história, já que nem todos os jogadores têm intimidade com games de ação mais intensos. Desta forma, é possível apertar um único botão repetidas vezes em combate para realizar combos e até mesmo desviar de ataques inimigos automaticamente.

O jogador também tem a habilidade de personalizar a experiência, incluindo a opção de Quick Time Events para desviar de ataques no momento certo com um efeito de câmera lenta. A ideia é que o jogo seja acessível para todos os estilos de jogadores.

5. Torgal

Torgal é um companheiro canino que é capaz de auxiliar de várias formas durante a gameplay de Final Fantasy XVI. Na exploração, por exemplo, ele é capaz de farejar itens e segredos pelo cenário. Já em combate, ele pode desferir ataques coordenados com o jogador ou até usar poderes de cura caso necessário. No canto inferior esquerdo da tela, há atalhos que aplicam comandos para o Torgal, embora ele ataque os inimigos automaticamente por padrão.

6. Esquadrão

Clive não estará sozinho o tempo todo em Final Fantasy XVI. Embora o jogador controle apenas o protagonista, outros aliados podem se juntar ao grupo para ajudar em combate. Entre eles vale destacar Cid e Jill Warrick, que são os Dominantes de Ramuh e Shiva, respectivamente. Diferente do Torgal, os membros da equipe também não aceitam ordens do jogador. Por isso, é importante sempre aproveitar ao máximo as oportunidades de dano que eles abrem em combate.

7. Active Time Lore

O Active Time Lore chega para ajudar os jogadores no curso da história e construção de mundo de Final Fantasy XVI. Como o nome sugere, essa é uma ferramenta que dá contexto ao que está se passando na trama em tempo real com o pressionar de um único botão. Isso inclui personagens envolvidos, nações, jargões, localização e todo tipo de informação contextual para ajudar o jogador a não se perder nos acontecimentos.

Tendo em vista que o mundo de Final Fantasy XVI é complexo e há muitas diferenças culturais entre os reinos do game, essa é uma ferramenta que pode se provar bastante útil. Segundo o produtor Naoki Yoshida, em entrevista ao Polygon, até mesmo o time de desenvolvimento se perdia no script no início, razão pela qual o Active Time Lore foi criado para dar suporte aos jogadores.

2 de 2 Active Time Lore de Final Fantasy XVI dá contexto em tempo real sobre personagens de uma cena, localização e muito mais — Foto: Divulgação/Square Enix Active Time Lore de Final Fantasy XVI dá contexto em tempo real sobre personagens de uma cena, localização e muito mais — Foto: Divulgação/Square Enix