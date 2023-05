Five Nights at Freddy’s: 8 personagens que aparecem no trailer do filme

Five Nights at Freddy’s vai ganhar uma adaptação para os cinemas e os fãs já puderam conferir o primeiro trailer na última quarta-feira (17). O filme estreia dia 27 de outubro nos EUA, tanto nas telonas e também no streaming Peacock , indisponível no Brasil - onde, inclusive, ainda não há data confirmada. O longa-metragem deve adaptar o primeiro game, que chegou originalmente em 2014, e tem direção de Emma Tammi. No elenco, os fãs podem conferir o ator Josh Hutcherson, o Peeta de “Jogos Vorazes”.

O game consiste em sobreviver a ataques de bonecos animatrônicos que atormentam um segurança noturno em uma lanchonete abandonada. O filme deve seguir uma premissa similar do jogo que já ganhou versões para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iPhone (iOS). Conheça todos os personagens que aparecem no primeiro trailer.

1 de 9 Filme de Five Nights at Freddy’s estreia em outubro nos EUA — Foto: Divulgação/Blumhouse Productions Filme de Five Nights at Freddy’s estreia em outubro nos EUA — Foto: Divulgação/Blumhouse Productions

👉 Qual é o melhor jogo de terror em 3D? Opine no Fórum do TechTudo.

1. Mike Schimdt

Mike Schimdt é o grande protagonista do primeiro Five Nights at Freddy's. Mike trabalha como guarda noturno e tem que encarar os horrores da lanchonete abandonada, sendo ameaçado pelos animatrônicos. No jogo, controlamos Mike o tempo todo em primeira pessoa, que participa também de outros games da franquia.

2 de 9 O ator Josh Hutcherson como Mike Schmidt — Foto: Reprodução/Universal Studios O ator Josh Hutcherson como Mike Schmidt — Foto: Reprodução/Universal Studios

2. Vanessa

Vanessa é uma investigadora amadora que segue pistas do vírus causador da violência dos animatrônicos. Ela participa de alguns games spin-off da série e também guarda grandes segredos que só são revelados com o tempo. No filme ela é interpretada pela atriz Elizabeth Lail, conhecida pela série “Você”, da Netflix.

3 de 9 Vanessa é uma das protagonistas de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios Vanessa é uma das protagonistas de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios

3. William Afton

William Afton é o principal antagonista da série Five Nights at Freddy's. Originalmente ele é o co-fundador de duas empresas que desenvolvem soluções tecnológicas, mas também é um serial killer responsável por uma série de assassinatos. Ele assume a forma de um vírus que infecta os animatrônicos da antiga lanchonete e ameaça a vida dos sobreviventes. No filme, ele será vivido por Matthew Lillard, que ficou conhecido por ser o Salsicha dos filmes de "Scooby Doo" e também pelo papel de um dos primeiros assassinos da série "Pânico".

4 de 9 William Afton será vivido pelo ator Mathew Lillard — Foto: Reprodução/Universal Studios William Afton será vivido pelo ator Mathew Lillard — Foto: Reprodução/Universal Studios

4. Abby Schmidt

Abby Schmidt é uma personagem criada exclusivamente para o filme de Five Nights at Freddy's. Ela é interpretada pela atriz Piper Rubio e é irmã mais nova do personagem Mike Schmidt, o protagonista. Pouco se sabe a respeito de Abby e seu papel na trama, justamente por não existir nos jogos.

5 de 9 Abby Schmidt é uma personagem original do filme de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios Abby Schmidt é uma personagem original do filme de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios

5. Freddy Fazbear

Freddy Fazbearé o principal animatrônico que serve de ameaça no jogo, tanto que dá o nome à série. É um urso gigantesco e de aparência assustadora que é deixado livre durante a noite em que o jogador encara as ameaças pela primeira vez. Não há ator interpretando Freddy, apenas a montagem do filme e efeitos especiais (o mesmo vale para outros animatrônicos).

6 de 9 Freddy Fazbear é o principal animatrônico de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios Freddy Fazbear é o principal animatrônico de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios

6. Bonnie

Bonnie é outro dos animatrônicos que ameaçam as vidas dos sobreviventes na lanchonete abandonada. Este vem no formato de um gigantesco coelho azul. No jogo ele inicia sua saga no palco, ao lado de Freddy e outros, e logo começa a perseguir o jogador por todo o mapa.

7 de 9 Bonnie é outro dos animatrônicos em Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios Bonnie é outro dos animatrônicos em Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios

7. Chica

Chica, por sua vez, é baseada em uma galinha. Sua característica mais marcante é usar um avental com os dizeres “vamos comer”. Ela é a segunda voz da banda que compõe com Freddy e Bonnie para alegrar as crianças. Porém, quando chega a noite, ela se torna mais uma das ameaças. Chica aparece bem discretamente no trailer, sempre em segundo plano.

8 de 9 Chica é outra dos animatrônicos de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios Chica é outra dos animatrônicos de Five Nights at Freddy's — Foto: Reprodução/Universal Studios

8. Foxy

Completando o time de animatrônicos antagonistas, Foxy é baseado em uma raposa e tem uma aparência com estilo de pirata. No game, este é o único animatrônico que se esconde para assustar melhor suas vítimas. Talvez seja por isso que não é possível encontrá-lo no vídeo do trailer, apesar de estar presente na foto de capa do teaser.

9 de 9 Foxy é uma raposa com aparência de pirata — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Foxy é uma raposa com aparência de pirata — Foto: Reprodução/Felipe Vinha