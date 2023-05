Foi taxado no AliExpress? Entenda regras de tributação e o que fazer

É possível saber se um produto comprado no AliExpress foi taxado por meio de uma breve consulta à página "Minhas Importações", no site dos Correios . Nas últimas semanas, consumidores do marketplace chinês têm reclamado nas redes sociais pelas taxações em suas compras — mesmo em pedidos com valor abaixo de US$ 50 (aproximadamente R$ 247). Isso porque o Governo Federal tem endurecido a fiscalização na alfândega para combater o comércio internacional irregular. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a isenção de imposto de importação para produtos de até US$ 50 só vale caso o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas, o que não é o caso do AliExpress.

Por isso, qualquer compra feita no marketplace chinês corre o risco de ser taxada. No entanto, os usuários têm a possibilidade de recusar a encomenda e não pagar o imposto. A seguir, veja o que fazer se você for taxado no AliExpress.

Como saber se fui taxado no AliExpress?

É possível descobrir se a sua encomenda foi tributada após a fiscalização na alfândega a partir do código de rastreamento do objeto. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo — disponível para Android e iPhone (iOS) — dos Correios e ir em “Minhas importações”. Depois de preencher suas informações de cadastro, clique na compra que você deseja acompanhar e verifique o status em “Situação”. Caso a descrição seja “Aguardando Pagamento”, seu pedido foi taxado. Para verificar o valor, toque no ícone de olho ao lado do número da encomenda.

Minha encomenda do AliExpress foi taxada. O que eu faço?

Se seu pacote foi taxado e você ainda quiser recebê-lo, será necessário pagar o tributo estabelecido pela alfândega. O procedimento também é feito no site ou app do Correios, na aba “Minhas importações”, e o valor só pode ser pago via boleto. Para gerá-lo, clique no ícone de "$". Vale ressaltar que, uma vez que o usuário gerar o boleto, ele não terá mais a opção de recusar a encomenda. Portanto, só faça essa ação se você realmente estiver disposto a pagar o imposto.

Existe ainda a possibilidade de pedir a revisão da taxa caso ela esteja muito acima do valor da sua compra. Vale lembrar, contudo, que esse processo pode demorar em torno de 30 dias e não garante que a tributação será retirada. Afinal, a lei só isenta pacotes abaixo de US$ 50 trocados entre pessoas físicas. Para fazer isso, toque no ícone de ação ao lado do pacote e prossiga em "Solicitar revisão de tributos". O Correios solicitará documentações que justifiquem o seu pedido, como comprovante de pagamento, receita médica ou declaração de uso/finalidade. Após anexá-los à página, escreva o motivo da sua revisão e finalize em "Adicionar".

Fui taxado no AliExpress. Posso devolver o produto?

Sim, é possível devolver o produto caso você não queira pagar a taxa. Esse processo é feito pela mesma página de importações ao escolher a opção "Recusar encomenda". Porém, é importante ressaltar que recusar o pacote não garante o reembolso do valor. Como o AliExpress conta com diversos vendedores, é deles a decisão de devolver ou não o dinheiro. Mas, nesses casos, a plataforma ainda oferece a opção de abrir uma disputa e negociar o reembolso diretamente com o comerciante.

Para isso, vá em "Meus Pedidos" e encontre a compra que foi taxada. Prossiga em "Ver detalhes" e depois em "Abrir disputa". A plataforma te mostrará duas alternativas: a de devolver produtos — em que você devolve o conteúdo do pacote para receber o dinheiro de volta — e a de apenas reembolso — para os casos em que o item não foi recebido, ou até foi, mas o consumidor deseja ser reembolsado de uma parte do valor sem ter de enviar o pacote de volta. Escolha a segunda opção. Em seguida, o AliExpress fará algumas perguntas para entender o motivo da sua disputa. Logo após, você poderá entrar em contato com o vendedor para negociar seu reembolso.

Como não ser taxado no AliExpress? É possível?

Desde o início do ano, a taxação de pacotes importados vem sendo feita de forma mais rigorosa, já que o Governo Federal tem empenhado esforços para combater possíveis irregularidades. De acordo com a legislação, transações internacionais de até US$ 50 e realizadas entre duas pessoas físicas são isentas de imposto. Essa regra, no entanto, não se aplica ao AliExpress e nem a outros e-commerces do exterior, como Shein e Shopee, que são pessoas jurídicas.

O Ministério da Fazenda chegou a anunciar que iria acabar com essa isenção, de forma que qualquer compra internacional poderia ser tributada. Porém, após uma série de reclamações de usuários nas redes sociais, o ministro Fernando Haddad decidiu voltar atrás na medida.

As taxações para pacotes de lojas virtuais, por sua vez, seguem sendo feitas. Pedidos enviados por marketplaces internacionais podem ser tributados em 60% ou até 90%, a depender do valor da compra e incluindo outros custos como frete. Por isso, ainda que diversas publicações com dicas e métodos para não ser taxado no AliExpress estejam circulando na Internet, elas não oferecem nenhum tipo de garantia: qualquer pedido internacional está sujeito à taxação.

