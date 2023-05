Fone de ouvido Bluetooth: 8 opções básicas ou potentes a partir de R$ 119

A Apple oferece os fones Powerbeats Pro para ouvir música durante os exercícios mais intensos e o headphone Beats Studio3 com cancelamento de ruído e compartilhamento de áudio. Para adquirir os fones da Apple, é preciso desembolsar R$ 3.019 e R$ 3.519 para cada modelo. Veja a seguir oito fones de ouvido Bluetooth para comprar no Brasil.

1. Lenovo XT60 - a partir de R$ 119

O Lenovo XT60 é um fone intra-uricular voltado para quem gosta de ouvir música por horas sem gastar muito. Ele fone pode reproduzir até cinco horas de música com uma carga completa, enquanto o estojo pode recarregar o fone até cinco vezes. O modelo promete ergonomia e praticidade com seu design meio auricular com inclinação de 108º e controles touch screen. Seus alto-falantes de 12 mm prometem som potente e nítido mesmo em ambientes barulhentos. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 119.

O XT60 possui certificação IPX5 que o torna impermeável e oferece maior resistência para o uso no dia a dia. Outro destaque é o seu modo de jogos para oferecer maior sincronia entre som e imagem. O Lenovo XT60 já foi avaliado por 88 compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. De acordo com os comentários dos usuários, o fone se destaca pela sua qualidade de som, duração da bateria e encaixe.

Prós: custo-benefício, qualidade do som, duração da bateria e encaixe

custo-benefício, qualidade do som, duração da bateria e encaixe Contras: não há de acordo com os comentários

2. Aiwa ANC AWS-HP-02-B - a partir de R$ 278

O headphone Aiwa ANC AWS-HP-02-B possui recurso de cancelamento de ruído ativo que pode ser ativado por meio de um botão, assim como os comandos de reprodução. O modelo é uma opção para fãs de headphones portáteis, já que ele é dobrável e acompanha uma bag para transporte. A bateria do fone tem autonomia de até 28 horas. Com drivers de 40 mm e resposta de frequência de 20Hz a 20Hz, o fone promete clareza nos sons médios e agudos e potência nos graves. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 278.

O ANC AWS-HP-02-B é compatível com os assistentes de voz Siri e Google Assistente e também possui entrada auxiliar. O fone da Aiwa conta com 26 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Os comentários destacam o modelo por sua qualidade de som, duração da bateria, conforto e acabamento. No entanto, potência dos graves e o cancelamento de ruído poderiam ser melhores, de acordo com os usuários.

Prós: qualidade do som, duração da bateria e acabamento

qualidade do som, duração da bateria e acabamento Contras: potência dos graves e cancelamento de ruído podem deixar a desejar

3. JBL Wave Flex - a partir de R$ 346

O JBL Wave Flex é outra opção de fone com bateria de longa duração. O Wave Flex é um fone auricular com autonomia de até 32 horas, 8 horas de reprodução contínua e 24 horas no estojo. Ele conta com recurso de carga rápida para oferecer duas horas de reprodução em apenas 10 minutos. Seus alto-falantes de 12 mm oferecem potência de 105 Db e responde frequências de 20 Hz a 20 kHz. O fone é controlado por touch screen e é resistente à poeira e água (certificação IP54). O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 346.

Por meio do aplicativo JBL Headphones é possível ajustar as configurações de som do Wave Flex de forma customizada para cada usuário. O fone possui quase 450 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. O fone da JBL é elogiado por sua qualidade de som, duração da bateria. O seu encaixe, no entanto, não agradou a todos os usuários.

Prós: qualidade do som e duração da bateria

qualidade do som e duração da bateria Contras: encaixe incomodou alguns compradores

O Yamaha TW-E3B é um fone auricular que acompanha cinco tamanhos diferentes de silicones para oferecer o encaixe ideal para todos os ouvidos. O recurso Listening Care ajusta as configurações do som de acordo com o ambiente e volume para evitar danos à saúde auditiva. O TW-E3B oferece até seis horas de reprodução contínua e autonomia de 24 horas com recargas no estojo. O produto é visto por cifras que partem de R$ 752.

O modelo é compatível com os assistentes de voz Siri e Google Assistente. O Yamaha TW-E3B já foi avaliado por 284 compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,1 estrelas. Os comentários sobre o fone destacam a sua qualidade de som, encaixe e pelo Listening Care que torna a audição mais confortável.

Prós: qualidade do som, encaixe e Listening Care

qualidade do som, encaixe e Listening Care Contras: valor elevado

5. Galaxy Buds 2 Pro - a partir de R$ 854

O Galaxy Buds 2 Pro é uma opção para quem prioriza som de qualidade. O fone oferece áudio Hi-Fi de 24 bits que dá mais nitidez a cada nota. O modelo também conta com áudio 360º que reconhece a direção do som conforme o usuário se move para oferecer uma experiência mais imersiva. O fone possui cancelamento de ruído ativo inteligente que utiliza os microfones para detectar e isolar sons, mas também para reconhecer vozes e entrar em modo de conversação automaticamente. O produto é visto por valores a partir de R$ 854.

O fone da Samsung oferece até cinco horas de reprodução contínua e possui autonomia de até 18 horas com a utilização do estojo. O Galaxy Buds 2 Pro possui mais de 100 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. As principais características do fone de acordo com os comentários dos usuários são sua qualidade de som, isolamento de ruído e detecção de voz inteligente. No entanto, um ponto que deixa a desejar, segundo os comentários é o conforto. O fone está disponível nas cores grafite, violeta e branco.

Prós: qualidade de som, isolamento de ruído e detecção de voz inteligente

qualidade de som, isolamento de ruído e detecção de voz inteligente Contras: conforto e valor elevado

6. Sennheiser CX Plus SE - a partir de R$ 1.699

O Sennheiser CX Plus SE é uma opção para quem deseja um som potente sem interferências externas. O modelo possui drivers de 7 mm que oferecem a potência de 114 Db de e resposta de frequência de 5 Hz a 21 kHz combinado com cancelamento de ruído ativo para uma experiência imersiva em todos os ambientes. Ele também conta com o modo transparência para quando é preciso estar atento ao que acontece ao redor. O fone conta com comandos touchscreen personalizáveis.

Com 128 avaliações de compradores no site da Amazon, o fone da Sennheiser é avaliado com 4,2 estrelas. O fone se destaca por sua qualidade de som, cancelamento de ruído, qualidade do microfone, comandos precisos e capacidade de customização através do aplicativo, de acordo com os comentários sobre o produto. Ele é vendido por valores a partir de R$ 1.699.

Prós: qualidade de som e microfone, cancelamento de ruído e capacidade de customização

qualidade de som e microfone, cancelamento de ruído e capacidade de customização Contras: valor elevado

O design intra-uricular com encaixe over-ear do Powerbeats Pro torna uma opção para quem gosta tanto de treinos quanto de som intenso. Com a tecnologia de compartilhamento de áudio da Apple, é possível reproduzir o mesmo áudio em outros fones com apenas um toque. O fone possui botões de volume e suas configurações de reprodução são feitas por toque. O Powerbeats Pro também conta com sensores de play e pause automático de acordo com o movimento dos usuários. O fone oferece nove horas de reprodução contínua e mais 24 horas de autonomia com o uso do estojo. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 3.019.

Com mais de 1,2 mil avaliações, o fone da Apple é classificado com 4,6 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos compradores destacam o fone por sua qualidade de som, duração da bateria e encaixe. No entanto, seu preço elevado e a ausência de cancelamento de ruído ativo, são pontos nos quais o fone poderia melhorar.

Prós: 24 horas de autonomia

24 horas de autonomia Contras: poderia ter cancelamento de ruído ativo

O Beats Studio3 é outra opção da Apple para quem busca um fone de ouvido de alta qualidade. O Studio3 conta com cancelamento ativo de ruído e áudio espacial para oferecer uma experiência imersiva para os usuários. O modelo possui autonomia de até 22 horas com LED que indica o nível de bateria e modo de carregamento rápido que proporciona três horas de funcionamento com apenas 10 minutos de carga. Seus controles se dão por meio de botões de volume e toque. Ele também possui tecnologia de compartilhamento de áudio. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.519 para comprar o produto.

A qualidade do som, o cancelamento de ruído e o conforto são os principais pontos destacados nos comentários de compradores. O Beats Studio3 conta com quase 34 mil avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. Além do valor elevado, o modelo peca por não acompanhar carregador, apenas cabo USB, na opinião dos usuários.

Prós: recarga rápida

recarga rápida Contras: cancelamento de ruído

