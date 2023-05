Fontes de 500 W são ideais para computadores com especificações avançadas. Os modelos com selo 80 Plus prometem maior eficiência e menor perda de energia. A lista a seguir reúne opções por preços a partir de R$ 249 , como é o caso da T-Dagger TPS206, que traz ventoinha e detalhes na cor verde. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já a C3Tech PS-G500 conta com PFC Ativo por cerca de R$ 309. Outra opção é a Cooler Master G500, que promete até 90% de eficiência por valores que partem de R$ 599. Veja a seguir sete fontes de 500 W com selo 80 Plus para comprar no Brasil.

1 de 1 Fonte 500 W 80 Plus: 7 modelos para montar seu computador — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Fonte 500 W 80 Plus: 7 modelos para montar seu computador — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Como montar um PC gamer barato? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A fonte da T-Dagger é um modelo mais simples, o que fica evidenciado pelo visual da fonte, que além da cor preta padrão, conta com ventoinha e alguns detalhes na cor verde. A fonte aparece com um bom índice de avaliação positiva na Amazon, tendo recebido cinco estrelas em 77% das avaliações.

Como é comum em fontes de entrada, os cabos que devem ser conectados a placa-mãe e aos componentes são fixados a fonte, o que faz com que seu manejo possa não ser assim tão simples. O produto é vendido por valores a partir de R$ 249.

Prós: custo baixo

custo baixo Contras: visual mais simples

Gostou do produto? Compre aqui FORMATO ATX T-Dagger T-TPS206 R$ 250 IR À LOJA

Todas as ofertas de T-Dagger T-TPS206 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FORMATO ATX T-Dagger T-TPS206 R$ 250 IR À LOJA

2. Aerocool KCAS – a partir de R$ 277

O modelo KCAS, da Aerocool, é mais uma opção que aparece com um bom índice de avaliação por parte de seus consumidores, tendo recebido avaliação positiva máxima por parte de 84% dos usuários. Ela é vendido por valores que partem de R$ 277.

A fonte tem um visual simples na cor preta, e assim como outros modelos de entrada, tem seus cabos fixados, o que como mencionado pode não favorecer tanto a organização dos mesmos. Com selo 80 Plus bronze, a PSU promete oferecer uma eficiência de até 85%, o que pode ser um diferencial interessante para reduzir o consumo e impactar menos na conta de luz dos usuários.

Prós: custo baixo, promete ser ainda mais eficiente

custo baixo, promete ser ainda mais eficiente Contras: visual simples

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Aerocool KCAS 500W R$ 277 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aerocool KCAS 500W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Aerocool KCAS 500W R$ 277 IR À LOJA

A fonte da C3Tech é um modelo que apesar de ter um custo um pouco mais alto, acaba não tendo nenhum diferencial muito relevante, tendo assim como outros modelos um visual simples, sem revestimento nos cabos, que por sua vez, também são fixos na fonte. O produto aparece por valores que partem de R$ 309.

O modelo com certificação 80 Plus White, promete até 80% de eficiência, tendo ainda o recurso de PFC Ativo, que promete reduzir ainda mais as perdas com energia. A fonte da C3Tech aparece com avaliação positiva de 77% dos usuários, que destacam principalmente o silêncio na operação da fonte.

Prós: promete ser mais silenciosa e PFC Ativo

promete ser mais silenciosa e PFC Ativo Contras: acabamento simples e sem revestimento nos cabos

Gostou do produto? Compre aqui BIVOLT C3Tech PS-G500 R$ 309 IR À LOJA

Todas as ofertas de C3Tech PS-G500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BIVOLT C3Tech PS-G500 R$ 309 IR À LOJA

4. PCYes Electro V2 – a partir de R$ 367

O PCYes Electro V2 é mais um com selo 80 Plus White, o que garante um bom nível de eficiência, mas não é o que há de melhor no segmento. A fonte tem como diferenciais um visual mais arrojado e revestimento nos cabos, tendo ainda três anos de garantia segundo a fabricante. O produto é encontrado por cerca de R$ 367.

Também com um índice de avaliação positiva na casa dos 77%, o modelo oferece ainda seleção automática de voltagem e uma promessa de suporte mais avançada, o que pode acabar justificando um investimento um pouco mais alto na solução da PCYes.

Prós: visual mais atraente, revestimento nos cabos, garantia de três anos

visual mais atraente, revestimento nos cabos, garantia de três anos Contras: custo um pouco mais alto

Gostou do produto? Compre aqui ALTO RENDIMENTO PCYes Electro V2 R$ 367 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCYes Electro V2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTO RENDIMENTO PCYes Electro V2 R$ 367 IR À LOJA

5. Fortrek Black Hawk – a partir de R$ 369

A Fortrek Black Hawk promete uma eficiência na casa dos 85%. Ela tem um visual mais simples, mas diferente de outras opções de entrada, a PSU conta com cabos revestidos que também são fixos na fonte. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 369.

Segundo a fabricante, a PSU pode funcionar gerando menos ruído, tendo um sistema de ventoinha diferenciado. A Black Hawk aparece com 78% de avaliação com cinco estrelas na Amazon, com diversos usuários indicando que o modelo realmente é bem silencioso em operação.

Prós: cabos revestidos e promete mais eficiência

cabos revestidos e promete mais eficiência Contras: visual simples, cabos fixos e custo mais alto

Gostou do produto? Compre aqui SILENCIOSO Fortrek Black Hawk 500W R$ 369 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fortrek Black Hawk 500W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SILENCIOSO Fortrek Black Hawk 500W R$ 369 IR À LOJA

6. Draxen DN500 – a partir de R$ 374

A Draxen DN500 é mais uma opção com selo 80 Plus bronze, ou seja, promete ser ainda mais eficiente que outros modelos, tendo ainda recebido 79% de avaliações positivas com cinco estrelas.

A Draxen DN500, assim como a maioria dos modelos da lista, tem um visual mais simples, e no que diz respeito a garantia, oferece dois anos. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 374.

Prós: promete ser um pouco mais eficiente

promete ser um pouco mais eficiente Contras: pode ter suporte mais limitado

Gostou do produto? Compre aqui VENTOINHA 120 MM Draxen DN600 500W R$ 374 IR À LOJA

Todas as ofertas de Draxen DN600 500W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VENTOINHA 120 MM Draxen DN600 500W R$ 374 IR À LOJA

7. Cooler Master G500 – a partir de R$ 599

A fonte da Cooler Master G500 é o modelo mais completo da lista, contando com um visual mais arrojado. Além disso, promete ainda mais eficiência, tendo selo 80 Plus Gold, que ainda segundo a Cooler Master, promete até 90% de eficiência. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 599 para comprar o produto.

Por se tratar de uma opção um pouco mais avançada, a fonte acaba tendo um custo mais alto, mas apesar de exigir um investimento maior, o modelo aparece com 100% de avaliações com cinco estrelas na Amazon. Assim como os demais modelos da lista, os cabos da G500 são fixos, mas prometem um bom revestimento.

Prós: visual, revestimento nos cabos e promessa de mais eficiência

visual, revestimento nos cabos e promessa de mais eficiência Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 2 CONECTORES EPS Cooler Master G500 Gold 500W R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cooler Master G500 Gold 500W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 2 CONECTORES EPS Cooler Master G500 Gold 500W R$ 599 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart