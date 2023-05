Fontes 600 W são recomendadas para computadores de alta performance com componentes que exigem muita energia, como placas de vídeo ou processadores de alto desempenho. Empresas como Redragon , C3Tech e EVGA oferecem opções que prometem atender a esses objetivos, como no caso do modelo Gamemax GS600, com gerenciamento automático de função bivolt por cerca de R$ 318 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já a Thermaltake PS-SPD-0600NPCWBZ-W inclui uma ventoinha com controle inteligente de velocidade, o que garante o fluxo de ar com baixa emissão de ruídos e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 390. Outra possibilidade é a Corsair CP-9020224-BR, que traz tamanho compacto e promete fácil instalação por valores que partem de R$ 690. Confira a seguir seis fontes de 600 W para compar no Brasil.

1 de 1 Fonte 600 W: 6 modelos para montar um computador de alta performance — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Fonte 600 W: 6 modelos para montar um computador de alta performance — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Como montar um PC gamer barato? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Gamemax GS600 - a partir de R$ 318

A Gamemax GS600 é a opção mais acessível da seleção. O modelo possui padrão ATX, PFC ativo, que reduz perdas de energia e aumenta a eficiência, gerenciamento automático da função bivolt e cabos reforçados. A fonte pesa em torno de 1.5 kg e mede 26 x 16 x 12 cm e está disponível por valores a partir de R$ 318.

A peça acompanha um conector ATX 24P, quatro conectores SATA, dois conectores EPS 4P, dois conectores MOLEX e dois conectores PCIEX 6+2P. Além disso, o dispositivo conta com selo 80 Plus White, o qual garante eficiência no fornecimento energético. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores apontam que o componente é silencioso e o classificam com bom custo-benefício. Por outro lado, há um relato que afirma enfrentar problemas com o cabo da fonte após poucos meses de uso.

Prós: custo-benefício e produto silencioso

custo-benefício e produto silencioso Contras: comprador afirma que houve danos no cabo após poucos meses de uso

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Gamemax Gs600 R$ 318 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gamemax Gs600 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Gamemax Gs600 R$ 318 IR À LOJA

2. C3Tech Gaming PS-G600B - a partir de R$ 378

A C3Tech Gaming PS-G600B pode ser outra opção interessante para quem está em busca de um modelo com bom custo-benefício. Segundo as especificações da marca, o modelo oferece 600 W de potência, frequência que varia entre 50 Hz e 60 Hz, ventoinha de 120 mm e função bivolt automático, que reconhece a voltagem da tomada. A fonte acompanha conectores Serial ATA e PCI Express (adequado para Nvidia SLI e ATI Crossfire). O modelo pode ser adquirido por investimentos a partir de R$ 378.

A fabricante ressalta que o produto possui proteção contra curto-circuito (SCP), subtensão (UVP), sobrecarga de tensão (OVP) e sobrecarga de corrente (OCP), além das certificações ATX12V2.3, EPS 12V2.9, 80+Bronze, FCC, TUV, CE e RoHS. Com pouco mais de 1.50 Kg e ‎15 x 16.2 x 8.6 cm, o dispositivo acumula nota média de 4,8 estrelas na Amazon. Entre as avaliações registradas, há diversos elogios sobre a qualidade e eficiência do produto. No entanto, um comprador ressalta que há mais cabos do que o necessário.

Prós: custo-benefício e eficiência

custo-benefício e eficiência Contras: conforme menção de um cliente, há mais cabos do que o necessário

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO C3Tech Gaming PS-G600B R$ 378 IR À LOJA

Todas as ofertas de C3Tech Gaming PS-G600B × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO C3Tech Gaming PS-G600B R$ 378 IR À LOJA

A Thermaltake PS-SPD-0600NPCWBZ-W promete acomodar qualquer sistema padrão com requisitos mais exigentes. Segundo as especificações da fabricante, a fonte possui uma ventoinha com controle inteligente de velocidade, que garante maior fluidez no fluxo de ar e baixa emissão de ruídos. O modelo está disponível em formato ATX 12V com plug para 8 pinos e possui em torno de 23.5 x 10 x 8.5 cm. O equipamento pode ser encontrado por valores a partir de R$ 390.

Este item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a potência e o baixo ruído emitido pela peça, inclusive, com menções à superação das expectativas. No entanto, há relatos com críticas negativas pontuais sobre a espessura dos cabos da fonte, considerada demasiadamente fina por um cliente, e uma afirmação de que o aparelho queimou após poucos meses de uso.

Prós: potência e baixo ruído

potência e baixo ruído Contras: relatos pontuais afirmam que os cabos da fonte são demasiadamente finos e mencionam problemas com o aparelho após poucos meses de uso

Gostou do produto? Compre aqui ‎600 WATTS Thermaltake PS-SPD-0600NPCWBZ-W R$ 489 IR À LOJA

Todas as ofertas de Thermaltake PS-SPD-0600NPCWBZ-W × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ‎600 WATTS Thermaltake PS-SPD-0600NPCWBZ-W R$ 489 IR À LOJA

A Redragon GC-PS002-1 pode ser outra escolha ideal para montar um computador de alta performance. De acordo com a fabricante, o produto acompanha um conector ATX de 24 pinos, dois conectores Molex, seis cabos SATA, oito conectores para CPU, oito conectores PCI e uma ventoinha de 14 cm. Ele também possui certificação 80 Plus Bronze, frequência que varia entre 47 Hz e 63 Hz e tecnologia PFC. O modelo pode ser obtido por preços que partem de R$ 449 e não acompanha cabo de força.

Sobre as características dimensionais, o equipamento conta com ‎12 x 31 x 20 cm e peso de 1,9 kg. Na Amazon, a peça é avaliada com 4,8 de 5 estrelas e diversos compradores ressaltam o bom desempenho do produto. Por outro lado, há relatos sobre a baixa qualidade das abraçadeiras e do manual de instruções.

Prós: alto desempenho e entrega rápida

alto desempenho e entrega rápida Contras: baixa qualidade das abraçadeiras e do manual de instruções

Gostou do produto? Compre aqui BIVOLT Redragon GC-PS002 R$ 449 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon GC-PS002 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BIVOLT Redragon GC-PS002 R$ 449 IR À LOJA

A EVGA 100-W1-0600-K1 é outra opção de fonte no padrão ATX. De acordo com a fabricante, o modelo conta com 24 pinos da placa-mãe, seis conectores SATA, um conector floppy, dois conectores PCI-E e certificado de eficiência 80 Plus White. Além disso, o modelo possui ventoinha de 120 mm e frequência de 60 Hz, prometendo operação silenciosa. Com peso em torno de 1.80 kg e ‎14.02 x 15.01 x 8.51 cm, o dispositivo requer investimentos a partir de R$ 655.

O produto acompanha cabo de alimentação de 1200 mm e é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon. Os compradores elogiam a operação silenciosa e a boa qualidade dos cabos, que são revestidos e fáceis de manusear. No entanto, há reclamações pontuais que afirmam insatisfação com o fato de não ser possível remover os cabos extras.

Prós: silencioso e cabos de boa qualidade

silencioso e cabos de boa qualidade Contras: segundo o relato de um comprador, não é possível remover os cabos extras

Gostou do produto? Compre aqui SILENCIOSO EVGA 100-W1-0600-K1 R$ 655 IR À LOJA

Todas as ofertas de EVGA 100-W1-0600-K1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SILENCIOSO EVGA 100-W1-0600-K1 R$ 655 IR À LOJA

A Corsair CP-9020224-BR é um dos modelos mais completos da lista. O dispositivo bivolt possui padrão ATX, um conector EPS12V, um conector Floppy, dois conectores PCI-E e sete conectores SATA. Além disso, ele conta com certificação 80 Plus White, ventoinha de 120 mm inteligente com controle termal, o que promete garantir uma operação silenciosa. Com tamanho compacto de ‎15 x 12.5 x 8.6 cm e peso de 700 g, o item pode ser obtido por valores que partem dos R$ 690.

A fabricante afirma que o modelo é ideal para PCs modernos, visto que as estruturas da fonte têm somente 125 mm de comprimento, o que facilita a instalação em gabinetes com designs de última geração. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e acumula diversos elogios sobre o material de boa qualidade, produto silencioso e tamanho compacto. Há apenas uma reclamação com menção ao tamanho dos cabos, considerado mais curto que os usuais.

Prós: silencioso, tamanho compacto e entrega rápida

silencioso, tamanho compacto e entrega rápida Contras: segundo um comprador, os cabos são mais curtos que os usuais

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN COMPACTO Corsair CP-9020224-BR R$ 690 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair CP-9020224-BR × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN COMPACTO Corsair CP-9020224-BR R$ 690 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?