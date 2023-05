Gabinete Corsair: 7 modelos para montar seu PC novo

O gabinete é uma peça fundamental para acomodar as peças do computador e quem busca montar um PC gamer pode optar por modelos mais estilosos. A Corsair oferece opções que possuem espaço para coolers luminosos e suportam diferentes tipos de configurações, por valores que se iniciam em R$ 999 , como é o caso do Carbide Spec Delta, que vem no formato Mid Tower e acompanha um vidro temperado na lateral. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Corsair Carbide Spec Delta, acompanha duas ventoinhas de 120 mm, um painel frontal que visa otimizar o fluxo de ar e é visto por aproximadamente R$ 1.966. Outro destaque é o Corsair iCUE 5000T RGB, que possui iluminação em LED distribuída por todo o gabinete, é confeccionado em liga de aço e está acessível por cerca de R$ 3.001. Acompanhe a lista com sete modelos da marca disponíveis no Brasil.

1. Corsair Carbide Spec Delta – a partir de R$ 999

O Corsair Carbide Spec Delta é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com a fabricante, este item possui formato Midi Tower, acompanha três ventoinhas RGB e vem equipado com uma malha de resfriamento no painel frontal, que visa garantir o fluxo de ar no computador. O item está disponível a partir de R$ 999.

Este modelo possui slots tanto para HDs convencionais, como SSDs e oferece dimensões de 440 mm x 210 mm x 450 mm. Na lateral, o item conta com um vidro temperado, que permite visualizar toda a parte interna do computador. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade do material e o design. Porém, alguns apontam que ele é muito pequeno, o que pode dificultar na hora de montar os componentes.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores alegam que o tamanho é pequeno

2. Corsair Carbide 175R – a partir de R$ 1.100

O Corsair Carbide 175R pode ser uma opção para quem busca algo com um visual clássico. Segundo a fabricante, o modelo possui um painel frontal liso, com o logo da marca retroiluminado, posicionado na parte frontal do equipamento. Além disso, o modelo pode comportar até seis ventoinhas de 120 mm ou quatro ventoinhas de 140 mm, ou alguns radiadores de 360 mm. O gabinete pode ser obtido por valores que se iniciam em R$ 1.100.

O produto vem no formato Midi Tower e a lateral vem equipada com um painel confeccionado de vidro temperado. A marca aponta que o gabinete possui dimensões de 418 mm x 210 mm x 450 mm. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam positivamente a construção do item e a qualidade do material. Porém, alguns dizem que o espaço dificulta o manuseio dos cabos dos HDs e SSDs.

Prós: atende a proposta

atende a proposta Contras: não possui painel frontal iluminado

3. Corsair 470T RGB – a partir de R$ 1.299

O Corsair 470T RGB é uma alternativa para quem busca um modelo Mid-Tower ATX. De acordo com as especificações da fabricante, este gabinete consegue suportar até sete ventoinhas de resfriamento de 120 mm ou quatro de 140 mm. Além disso, o equipamento também pode comportar um radiador de 360 mm. O item é ofertado por cerca de R$ 1.299.

Outra característica, é que o modelo vem com filtro de poeira na parte superior, frontal e inferior; também conta com um painel lateral confeccionado em vidro temperado e possui espaço para cinco SSDs e dois HDs tradicionais. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores apontam que o gabinete possui bastante espaço interno, oferece um design agradável e o classificam como bom custo-benefício.

Prós: conta com espaço para cinco SSDs e dois HDs tradicionais

conta com espaço para cinco SSDs e dois HDs tradicionais Contras: pode não agradar quem busca por algo mais robusto

4. Corsair iCUE 465X – a partir de R$ 1.397

O Corsair iCUE 465X pode ser mais uma escolha para montar um PC gamer. Segundo as especificações da marca, o modelo possui formato Mid Tower, vem com três ventoinhas frontais, com iluminação RGB e possui uma estrutura confeccionada em aço e conta com dois painéis revestidos por vidro temperado. O gabinete é visto nas cores branco ou preto por preços a partir de R$ 1.397.

A fabricante ressalta que o equipamento pode acomodar até dois HDs tradicionais de 3,5 polegadas e quatro SSDs de 2,5 polegadas. O modelo oferece dimensões de 467 mm x 216 mm x 455 mm. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores comentam que o gabinete possui um bom fluxo de ar e cumpre com o que se propõe a fazer. No entanto, alguns reclamam que ele não acompanha os conectores das ventoinhas.

Prós: possui um tamanho satisfatório

possui um tamanho satisfatório Contras: alguns compradores reclamam que ele não vem com os conectores das ventoinhas

5. Corsair iCUE 220T RGB – a partir de R$ 1.699

O Corsair iCUE 220T RGB é uma alternativa para quem busca um modelo Full Tower. De acordo com a fabricante, o gabinete é confeccionado em aço e vem com três ventoinhas RGB, cada uma equipada com oito LEDs. Já o painel frontal promete uma circulação de ar potente, que ajuda a resfriar os componentes internos. O equipamento pode ser obtido por aproximadamente R$ 1.699.

O interior do gabinete também oferece duas bandejas para unidades de armazenamento de 2,5 polegadas e mais duas, que podem comportar drives de 3,5 polegadas ou 2,5 polegadas. O produto conta com dimensões de 395 mm x 210 mm x 450 mm. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores afirmam que o equipamento mantém todos os componentes do computador em boa temperatura. Entretanto, alguns alegam que as ventoinhas fazem muito barulho.

Prós: equipamento promete uma estrutura refrigerada

equipamento promete uma estrutura refrigerada Contras: alguns consumidores apontam que as ventoinhas fazem muito barulho

6. Corsair ‎5000D Airflow Black – a partir de R$ 1.966

O Corsair ‎5000D Airflow Black é mais uma opção com design simplificado. Segundo a fabricante, este modelo possui um painel frontal, que visa garantir uma boa passagem de ar interna e também acompanha duas ventoinhas de 120 mm. Além disso, o interior também oferece espaço para mais três coolers de 120 mm ou um radiador de 360 mm. Este item está disponível a partir de R$ 1.966.

O modelo possui o formato Mid Tower, conta com uma parte frontal confeccionada em aço e painel lateral produzido em vidro temperado. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores alegam que o gabinete possui um bom filtro de poeira. Porém, alguns afirmam que o painel de vidro é bastante frágil.

Prós: bastante espaço para colocar ventoinhas

bastante espaço para colocar ventoinhas Contras: alguns compradores destacam que o painel de vidro possui uma estrutura frágil

7. Corsair iCUE 5000T RGB – a partir de R$ 3.001

O Corsair iCUE 5000T RGB é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, o produto é confeccionado por liga de aço e possui uma lateral produzida em vidro temperado. Além disso, o modelo dispõe de 160 LEDs distribuídos no painel frontal, superior e inferior, que prometem bastante estilo para o gabinete gamer. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 3.001.

Este gabinete conta com formato Mid Tower e pode comportar até cinco SSDs de 2,5 polegadas ou dois HDs tradicionais de 3,5 polegadas. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores apontam que o modelo facilita a instalação dos componentes do PC e possui um formato bonito. Por outro lado, alguns reclamam que o equipamento pode não suportar de maneira adequada os modelos maiores de placa de vídeo.

Prós: modelo conta com diversas luzes de LED

modelo conta com diversas luzes de LED Contras: preço elevado

